PressReader celebra contrato de licenciamento com Dow Jones

Nova iniciativa verá réplica digital do The Wall Street Journal dos EUA disponibilizada pela primeira vez via PressReader

VANCOUVER, 19 de fevereiro de 2020 /CNW/ - A PressReader, maior plataforma de leitura ilimitada de jornais e revistas do mundo, anunciou hoje um novo acordo de licenciamento com a Dow Jones e sua marca carro-chefe, o Wall Street Journal.

De acordo com os termos do acordo, a edição diária réplica digital do The Wall Street Journal dos EUA será disponibilizada aos assinantes da PressReader de fora dos EUA via PressReader.com e por meio do premiado app para iOS e Android da PressReader.

"Nós vemos essa parceria como uma oportunidade de aumentar o alcance de nossa edição de réplica digital dos EUA em todo o mundo, e compartilhar de jornalismo de alta qualidade com mais pessoas ao redor do mundo", declarou Jonathan Wright, diretor-administrativo global da Dow Jones. "Nunca houve um momento mais importante para as pessoas terem acesso ao jornalismo profissional. O The Wall Street Journal é constantemente citado como o jornal mais confiável dos EUA. Nós vemos esse acordo como uma parte importante de nossos esforços de continuar a crescer nossa marca e público em todo o mundo."

Por meio do contrato com a PressReader, o The Wall Street Journal estará posicionado para expandir ainda mais seu alcance global e atrair novos membros à sua plataforma WSJ.com ao impulsionar assinaturas por meio da rede internacional estabelecida de parceiros da marca da PressReader. A rede inclui marcas de hotéis globais, companhias aéreas internacionais, clientes de cruzeiro e empresas de cuidados com a saúde. Isso inclui milhões de hóspedes de hotéis, passageiros de companhias aéreas, cruzeiros e ferry, pacientes de planos de saúde e tripulações costeiras que frequentam os hotéis Marriott, AccorHotels, Cathay Pacific, British Airways, Air Canada, Le Centre Hospitalier de Luxembourg, Seabourn e linhas de cruzeiro Uniworld, dentro outros.

Ao comentar sobre a parceria, Alex Kroogman, CEo da PressReader Group of Companies, observou: "A PressReader Group, no decorrer dos últimos 20 anos, desenvolveu uma rede sólida de conteúdo, clientes e parceiros comerciais que continua a entregar um valor notável aos nossos parceiros de publicações. Essa nova parceria com o The Wall Street Journal é um testemunho ao valor exclusivo que entregamos. O The Wall Street Journal é um nome altamente respeitado e confiável no jornalismo e de alta estima devido à sua análise inigualável e relatos exclusivos."

Reconhecido por seu jornalismo notável e preciso com 38 prêmios Pulitzer em sua conta, a réplica digital do The Wall Street Journal vai trazer valor tangível aos assinantes perspicazes do PressReader que apreciam a importância de conteúdo premium de notícias.

O The Wall Street Journal se une a uma prestigiosa coleção dos melhores jornais e revistas da PressReader, que inclui The Washington Post, The Globe and Mail, Newsweek, The Guardian, Forbes, Hearst Magazines, The Australian, Le Figaro, e El País .

À medida que os clientes continuam apresentando uma afinidade propensa a conteúdo de qualidade agregado, conforme evidenciado pelo sucesso de Netflix e Spotify, o PressReader busca continuar atraindo conteúdo premium à sua plataforma a fim de satisfazer os desejos dos leitores por jornalismo de confiança em qualquer plataforma que escolham.

Sobre a Dow Jones

A Dow Jones é uma provedora global de informações comerciais e notícias, entregando conteúdo a clientes e organizações ao redor do mundo por meio de múltiplos formatos, incluindo o impresso, o digital, o móvel e eventos ao vivo. A Dow Jones produz conteúdo de qualidade sem igual há mais de 130 anos e, hoje, tem uma das maiores operações de coleta de notícias do mundo. Ela produz publicações e produtos líderes, incluindo o carro-chefe Wall Street Journal, o maior jornal dos EUA de circulação paga; Factiva, Barron's MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Dow Jones Risk & Compliance e Dow Jones Newswires. A Dow Jones é uma divisão da News Corp (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV).

Sobre a PressReader

A PressReader tem a missão de aprimorar o meio como as pessoas descobrem histórias que lhes interessam. Com escritórios em Vancouver, Dublin e Manila, a empresa proporciona a maior plataforma de leitura ilimitada de jornais e revistas onde as pessoas podem descobrir conteúdo relevante e confiável de qualquer lugar do mundo.

Usando seu telefone, tablet ou computador, os leitores podem navegar por conteúdo on-line ou baixar edições inteiras usando o app PressReader. Eles podem fazer assinatura de acesso ilimitado, ou obter a experiência completa patrocinados por algum dos milhares de parceiros de marca da PressReader − negócios que alavancam a plataforma de conteúdo premium a fim de aprimorar a experiência dos clientes − dentre os quais, destacam-se British Airways, Turkish Airlines, Cathay Pacific, Air Canada, Marriott, Fairmont Hotels, Seabourn Cruise Lines, Princeton University, e a New York Public Library.

A tecnologia de edição digital da PressReader (Branded Editions) também alimenta muitas das mais prestigiosas marcas do mundo, incluindo a The New York Times, The Washington Post e News Corp's The Times (de Londres).

Para mais informações, acesse about.pressreader.com; Consultas da imprensa: Mike Twining, diretor de marketing de negócios, mike@pressreader.com

