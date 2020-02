PressReader celebra un acuerdo de licencia con Dow Jones

La nueva iniciativa pondrá a disposición la réplica digital estadounidense de The Wall Street Journal por primera vez a través de PressReader

VANCOUVER, 19 de febrero de 2020 /CNW/ - PressReader, la mayor plataforma mundial de lectura ilimitada de periódicos y revistas, anunció hoy un nuevo acuerdo de licencia con Dow Jones y su marca insignia Wall Street Journal.

En los términos del acuerdo, la edición réplica digital diaria del The Wall Street Journal estadounidense se pondrá a disposición de los suscriptores de PressReader fuera de los EE. UU. a través de PressReader.com y la galardonada app de PressReader para iOS y Android.

"Vemos esta asociación como una oportunidad para aumentar la llegada de nuestra edición réplica digital estadounidense a nivel global, y compartir nuestro periodismo de alta calidad con más gente de todo el mundo", dijo Jonathan Wright, Director Gerente Global, Dow Jones. "Nunca hubo un tiempo más importante para que la gente acceda al periodismo profesional. A The Wall Street Journal se lo cita regularmente como el periódico que merece más confianza en Estados Unidos. Vemos este acuerdo como una parte importante de nuestros esfuerzos para hacer crecer nuestra marca y nuestras audiencias a escala global".

A través del acuerdo con PressReader, The Wall Street Journal se posicionará para ampliar aún más su llegada global y atraer nuevos miembros a su plataforma WSJ.com al impulsar las suscripciones a través de la red internacional establecida de socios de marca de PressReader. La red incluye marcas hoteleras globales, aerolíneas internacionales, clientes de compañías de cruceros y empresas de atención médica. Esto incluye a millones de huéspedes de hoteles, pasajeros de aerolíneas, cruceros y ferris, pacientes de atención médica y equipos de trabajo offshore que frecuentan los hoteles Marriott, AccorHotels, Cathay Pacific, British Airways, Air Canada, Le Centre Hospitalier de Luxembourg, las líneas de cruceros Seabourn y Uniworld, por nombrar solo a algunos.

Al comentar sobre la asociación, Alex Kroogman, CEO del Grupo de Compañías PressReader, destacó: "En el curso de los últimos 20 años, PressReader ha construido una sólida red de contenidos, clientes y socios comerciales que sigue entregando un valor sobresaliente a nuestros socios editores. Esta nueva asociación con The Wall Street Journal es testimonio del valor único que proporcionamos. The Wall Street Journal es un nombre sumamente respetado y creído en el periodismo, y está bien considerado por sus análisis sin paralelos y su modo exclusivo de informar".

Reconocido por su periodismo destacado y preciso, con 38 premios Pulitzer en su haber, la réplica digital de The Wall Street Journal llevará un valor tangible a los avezados suscriptores de PressReader, que aprecian la importancia de un contenido de noticias de primer nivel.

The Wall Street Journal se suma a la prestigiosa colección de PressReader de los mejores periódicos y revistas del mundo, que incluye a The Washington Post, The Globe and Mail, Newsweek, The Guardian, Forbes, Hearst Magazines, The Australian, Le Figaro y El País.

A medida que los consumidores siguen mostrando una gran afinidad por el contenido agregado de calidad, como evidencian el éxito de Netflix y Spotify, PressReader busca seguir atrayendo contenidos de primer nivel a su plataforma, para satisfacer los deseos de los lectores por un periodismo confiable en la plataforma que elijan.

Notas a los editores

Acerca de Dow Jones

Dow Jones es un proveedor mundial de noticias e información `para empresas, que provee contenidos a consumidores y organizaciones de todo el mundo en múltiples formatos, que incluyen impreso, digital, móvil y eventos en vivo. Dow Jones ha producido contenidos de calidad sin rivales durante más de 130 años, y hoy es una de las mayores operaciones del mundo en recopilación de noticias a nivel global. Produce productos y publicaciones líderes, entre los que se incluyen la publicación insignia Wall Street Journal, el mayor periódico de Estados Unidos de circulación paga; Factiva, Barron's, MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Dow Jones Risk & Compliance y Dow Jones Newswires. Dow Jones es una división de News Corp (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV).

Acerca de PressReader

PressReader tiene la misión de mejorar el modo en que la gente descubre las historias que le importan. Con oficinas en Vancouver, Dublín y Manila, la compañía provee la mayor plataforma de lectura ilimitada de periódicos y revistas, donde la gente puede descubrir contenidos relevantes y confiables de cualquier parte del mundo.

Mediante su teléfono, tableta o computadora, los lectores pueden revisar contenido online o descargar ejemplares enteros utilizando la app de PressReader. Se pueden suscribir para acceso ilimitado, u obtener la experiencia completa patrocinada por cualquiera de los miles de socios de marca de PressReader − empresas que aprovechan la plataforma de contenidos de primer nivel para mejorar la experiencia del cliente − nombres familiares como British Airways, Turkish Airlines, Cathay Pacific, Air Canada, Marriott, Fairmont Hotels, Seabourn Cruise Lines, la Universidad de Princeton University y la Biblioteca Pública de Nueva York.

La tecnología de la edición digital de PressReader (Branded Editions) también alimenta a alguna de las marcas más prestigiosas del mundo, entre las que se incluyen The New York Times, The Washington Post y The Times (de Londres) de News Corp.

Para obtener más información, visite about.pressreader.com; Consultas para medios: Mike Twining, Director, Marketing de Negocios, mike@pressreader.com

FUENTE PressReader Inc.

Related Links

http://www.pressreader.com/



SOURCE PressReader Inc.