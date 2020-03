PressReader lance COVID-19 News, une collection quotidienne et gratuite d'information d'intérêt provenant de grandes maisons d'édition pour tenir les lecteurs du monde entier informés

VANCOUVER, 20 mars 2020 /CNW/ - Les périodes d'incertitude peuvent être source de stress pour beaucoup de gens, mais l'accès à des informations de qualité ne devrait pas l'être. PressReader, la plateforme de journaux et de magazines numériques la plus importante du monde, propose un contenu d'actualité fiable grâce à ses partenariats avec des maisons d'édition internationales pour tenir ses lecteurs informés des événements actuels.

Dans l'optique de répondre à un besoin accru de nouvelles de qualité et d'informations fiables en ce moment d'incertitude, PressReader a lancé une nouvelle chaîne appelée COVID-19 News, un fil d'actualités de toutes les dernières nouvelles du monde entier, également disponible sous forme de journal numérique appelé COVID-19 News sur sa plateforme. Le journal numérique et la chaîne COVID-19 sont uniques par le fait que personne d'autre n'est en mesure de proposer les meilleures nouvelles de plus de 120 pays du monde dans 60 langues, dans un seul et même endroit.

Nous vivons dans un monde globalisé et interconnecté. COVID-19 News est une source d'information vraiment unique en son genre, destinée à tous ceux qui veulent se tenir informés de ce qui se passe non seulement au niveau local mais aussi partout dans le monde. La chaîne et le journal numérique sont disponibles gratuitement et facilement accessibles sur l'application PressReader ou pressreader.com. Grâce aux technologies avancées d'agrégation et de personnalisation de contenu de PressReader, COVID-19 News présente les principaux titres de l'actualité quotidienne et, surtout, des analyses d'experts, le tout commodément regroupé en un seul et même endroit. Ce sont des nouvelles issues de sources fiables, avec des mises à jour quotidiennes tirées du vaste catalogue de PressReader qui compte plus de 7000 publications.

PressReader a pour mission d'améliorer la façon dont les gens découvrent des nouvelles présentant de l'intérêt et s'adresse aux personnes qui souhaitent s'informer à travers un contenu de qualité. Avec la création de COVID-19 News, PressReader et ses partenaires de publication offrent aux lecteurs du monde entier un moyen rapide, sûr et gratuit d'obtenir des informations fiables à l'échelle locale et internationale.

À propos de PressReader

PressReader a pour mission d'améliorer la façon dont les gens découvrent des nouvelles qui présentent de l'intérêt pour eux. La société, qui dispose de bureaux à Vancouver, Dublin et Manille, propose la plus grande plateforme de journaux et de magazines à lecture illimitée. Où qu'ils soient dans le monde, les gens peuvent y découvrir du contenu pertinent issu de sources fiables et lire des titres mondiaux comme The Guardian, The Independent, Los Angeles Times et Le Figaro.

Depuis leur téléphone, tablette ou ordinateur, les lecteurs peuvent parcourir le contenu en ligne ou télécharger des numéros complets grâce à l'application PressReader. Ils peuvent s'abonner pour bénéficier d'un accès illimité ou profiter de toutes les fonctionnalités de PressReader grâce au parrainage de l'un de ses partenaires de marque, des entreprises qui ont recours à sa plateforme de contenu premium pour améliorer l'expérience de leurs clients. Ses partenaires comptent des grands noms comme British Airways, Turkish Airlines, Cathay Pacific, Air Canada, Marriott, Fairmont Hotels, Seabourn Cruise Lines, l'université de Princeton et la New York Public Library.

Demandes de renseignement des médias : Mike Twining, directeur du marketing d'entreprise, tél. : +1.778.998.9575, email : [email protected]

