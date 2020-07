Prestígio e respeito você não herda, você conquista com o trabalho", afirma Romulo Maiorana Jr.

Em pronunciamento para os convidados, Romulo Maiorana Jr. agradeceu a presença de todos e fez um histórico do grupo. Ele citou que a Roma Incorporadora foi fundada há 13 anos, para construir prédios residenciais e empresariais, tudo com 100% recursos próprios.

Alguns já foram entregues e outros em construção e lançamento. Informou que a Roma vai construir o Hotel Grajaú, no centro de Belém, que será um empreendimento de charme. Outro hotel será construído na avenida Nazaré e também dentro desse nicho de hotéis, será construído um resort no município marajoara de Salvaterra, inicialmente contendo 20 bangalôs.

A Roma Eventos é outra empresa do grupo, que segundo Romulo Jr, começou simples, mas em parceria com a Fábrica de Eventos, será uma junção que se transformará a maior empresa de eventos do Norte do País. Além do Pará, vai atuar com produção de eventos no Acre, Rondônia, Amapá e Amazonas.

A Roma Cabo, outro braço da comunicação do Grupo Roma, já tem 16 mil assinantes e 48 mil pontos implantados com grande capacidade de expansão.

Segundo Romulo Maiorana Jr. a implantação do Canal 523 HD, que atualmente funciona apenas na Roma Cabo, vai ser expandido para outras redes, como Net, Embratel e Claro que já estão em negociação.

"Com isso, o canal 523 será 100% notícia, uma Globonews do Estado do Pará, feito por pessoas novas, sob a direção do Jorge Bentes", ressaltou Romulo Maiorana Jr.

O presidente do Grupo Roma define o empreendimento como sucesso total, sem volta. "O nosso canal não veio pra brincar, nem pra ser segundo lugar. Viemos para brigar com a Globo", avisa Romulo Jr.

"A vantagem será abrir no telefone, no tablet, assistir na palma da mão, em todo lugar. Não precisa ser play, ele já é play", complementa o empresário.

Há três meses no ar Roma News já tem mais de 3 milhões de acessos

O portal de notícias Roma News é o mais novo empreendimento do Grupo Roma e que segundo explicou o presidente do grupo, Romulo Maiorana, já conseguiu atingir um número excelente de penetrações. São mais de 3 milhões de acessos, levando em consideração o instagran, facebook, twitter, o que é considerado um retorno excelente.

"Temos uma grande procura pelo portal que é jornal e agora também televisão", define o presidente.

No caso dos Classificados Roma News, lançado na semana passada, Romulo explica o quanto é fácil acessar. Apenas em um clic e pode postar de casa, gratuitamente. Quem se interessa terá contato direto com o comprador.

Outra grande novidade do Grupo Roma, que vai integrar a comunicação do veículo, são as parcerias, uma delas com a rádio O Dia, primeiro lugar em audiêrncia no Rio de Janeiro.

Romulo Maiorana Jr concluiu seu discurso de agradecimento aos presentes, explicando, que quando saiu do Grupo ORM, não entendia muito nas ruas, pessoas o parabenizando "Nunca ouvi nada de ruim. Nesses longos quase dez meses, que saí, vi que o prestígio e o respeito não se herda, você conquista com trabalho. E veio comigo. Veio pra ficar. Adorei a presença de todos vocês aqui", concluiu.

Acompanhe as notícias sobre o Grupo Roma através do Roma News na internet, tv e rede sociais, além do canal 523 da Roma Cabo.

