Prévisions sur l'Europe de Forrester pour l'année 2023 : Effondrement de la confiance des citoyens en leurs gouvernements en raison de la forte augmentation des taux d'inflation et de la crise énergétique

LONDRES, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Selon les prévisions pour l'Europe en 2023 de Forrester (Nasdaq:FORR), publiées aujourd"hui, si certains gouvernements européens tenteront d'accompagner leurs citoyens tout au long d'un hiver qui s'annonce difficile en raison de la flambée des coûts de l'énergie, d'autres transféreront cette responsabilité aux entreprises. Il en résultera une baisse significative de la confiance des consommateurs européens en leurs gouvernements respectifs. D'ici la fin de l'année 2023, seul un citoyen européen sur cinq continuera de faire confiance à son gouvernement.

Par ailleurs, Forrester prévoit que l'augmentation des coûts de l'énergie, associée aux mesures financières incitatives, prises par les gouvernements et les entreprises du secteur de l'énergie en vue de réduire la consommation énergétique et d'adopter un mode de vie plus durable, favorisera l'adoption par les consommateurs européens de solutions plus écologiques. En Europe, le nombre de consommateurs « agissant activement en faveur de l'écologie » devrait augmenter de 50 %.

Les prévisions de Forrester analysent les dynamiques et tendances selon différents paradigmes et secteurs, notamment la technologie et l'innovation, l'expérience client, l'évolution des comportements des consommateurs et l'avenir du travail. Ces données aident les chefs d'entreprise et décideurs technologiques à anticiper et à gagner en compétitivité en vue de se développer et prospérer l'année prochaine.

Principaux enseignements des prévisions sur l'Europe de Forrester pour l'année 2023 :

Un tiers des organisations européennes devront donner à leurs collaborateurs la possibilité de travailler à distance pour attirer et fidéliser les talents.





Un responsable de service technique/technologique sur trois sera confronté aux défis liés aux talents. Les talents techniques et technologiques nécessaires pour transformer les organisations, renforcer les solutions de cloud hybride et construire de nouvelles applications qui génèrent croissance et différenciation sont en nombre insuffisant. Pour améliorer les capacités et compétences en 2023, un tiers des responsables de services techniques et technologiques ne pourront pas se contenter de faire appel à leurs prestataires de services techniques habituels et devront élargir leur recherche de talents.





Un programme d'expérience client sur cinq disparaîtra. Les entreprises qui n'intègrent pas dans leur identité de marque une expérience client optimale (soit environ 80 % des sociétés) souhaiteront finalement vérifier s'il est utile d'investir dans l'expérience client. En revanche, les décideurs en la matière, qui ont déjà adopté l'expérience client, rejoindront le groupe restreint des grands dirigeants, décrochant des budgets plus importants pour leurs investissements en ressources humaines, en technologies et en projets.





Les industries traditionnellement peu attractives reprendront des couleurs en raison des licenciements dans le secteur des technologies. Au cours de la dernière décennies, les valorisations très élevées des entreprises de technologie et les investissements faramineux par capital-risque dans ce secteur ont privé les entreprises d'industries plus conventionnelles de talents numériques. Alors que les géants du secteur des technologies annoncent le gel des recrutements et que les startups européennes réduisent leur masse salariale, les services financiers et les entreprises du secteur de l'énergie redeviennent attractives, car il proposent des salaires intéressants et une stabilité de l'emploi.





Quinze pour cent des banques ne parviendront pas à réaliser leur conversion technique et perdront en compétitivité Avant la guerre en Ukraine , plus de 70 % des professionnels du secteur bancaire pour les entreprises commerciales et technologiques indiquaient que leur organisation maintiendraient ou augmenteraient ses investissements dans les plateformes de services bancaires, de prêt et d'engagement numérique. Ces projets sont en train de s'effondrer. En 2023, 15 % des banques transféreront les budgets des services techniques de la transformation des systèmes de base vers des solutions d'engagement numérique.

« Au cours de l'année prochaine, les bouleversements économiques et géopolitiques continueront de déstabiliser les entreprises européennes », a indiqué Laura Koetzle, vice-présidente et directrice de recherche de groupe chez Forrester. « Avec le déclin de la confiance dans les gouvernements, les entreprises européennes ont une carte à jouer et peuvent combler ce vide. Pour y parvenir, elles doivent déterminer quels sont les leviers de la confiance qui comptent le plus pour les consommateurs, identifier les lacunes et élaborer une stratégie qui leur permettent de gagner et de conserver la confiance des consommateurs. Les prévisions de Forrester pour l'année 2023 aideront les décideurs à prendre les décisions audacieuses, intelligentes et tactiques nécessaires pour renforcer cette confiance et favoriser les investissements requis pour une croissance sur le long terme ».

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) est l'une des sociétés de recherche et de conseil les plus influentes au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, de l'expérience client, du numérique, du marketing, des ventes et des produits à utiliser l'obsession client pour accélérer la croissance. Grâce aux recherches, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier sont en mesure de faire preuve d'audace au travail, de gérer le changement et de placer leurs clients au centre de leur stratégie, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d'entreprise et décideurs technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wave™, sur 70 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients.

