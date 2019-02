Prezentacje targów chińskiego importu podnoszą temperaturę zimą

SZANGHAJ, 4 lutego 2019 r. /PRNewswire/ -- Podczas gdy większość Chińczyków wygląda powrotu do domu na rodzinne spotkania, grupa przedstawicieli tego kraju jest na wyjazdach promujących drugie międzynarodowe targi chińskiego importu (CIIE).

Tuż przed tradycyjnym chińskim Księżycowym Nowym Rokiem reprezentacja Chińczyków z Ministerstwa Handlu podróżuje po 10 krajach i angażuje wystawców, którzy zajmą ponad 100 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej w listopadzie tego roku.

Wystawcy z lat poprzednich domagają się większej powierzchni wystawowej

Zaplanowana na dni 5 do 10 listopada druga edycja targów CIIE będzie miała w swojej ofercie większą powierzchnię wystawową w porównaniu do edycji inauguracyjnej. Powierzchnia wystawowa dla samych stanowisk krajowych obejmie 30 000 metrów kwadratowych. Jeszcze większe obszary będą do dyspozycji wystawców sprzętu, dóbr konsumenckich, produktów spożywczych, produktów zdrowotnych i usług, które obejmą w sumie siedem kategorii. Równolegle odbywać się będą fora, które przyciągną jeszcze większą liczbę uczestników w porównaniu do roku ubiegłego.

Prezentacje targów rozpoczęły się w 30 dni od zakończenia inauguracyjnej edycji targów. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy reprezentacja odwiedziła Nową Zelandię, Australię, Indonezję, Stany Zjednoczone, Panamę, Brazylię, Włochy, Hiszpanię, Portugalię i Francję. W każdym kraju reprezentację witają chęci i entuzjazm związany z uczestnictwem w drugich targach. W Nowej Zelandii, Australii i Indonezji przedsiębiorstwa zarezerwowały ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej na ten rok. Wybrane, znane włoskie przedsiębiorstwa już zarezerwowały około 2200 metrów kwadratowych powierzchni. Natomiast w Hiszpanii trzech wystawców zadeklarowało udział w targach importu, a wiele innych firm złożyło zapytania na temat organizacji i zasad targów.

Wystawcy, którzy byli na targach w Szanghaju w listopadzie ubiegłego roku, teraz starają się o większe powierzchnie wystawowe. Jak stwierdziła Zhang Li, główna dyrektor wykonawcza FIWA SAS, zeszłoroczne targi przyczyniły się do spopularyzowania w Chinach 60 gatunków wina, które jej firma sprowadziła od 30 producentów win z Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Firma FIWA SAS zdecydowała się więc na powiększenie powierzchni wystawowej aż trzykrotnie w celu zaprezentowania na rynku chińskim większej ilości europejskich win. Główny dyrektor wykonawczy L'Oreal China, Stephane Rinderknech podkreślił, że targi importu to nie tylko okno, które Chiny otwierają na świat, ale mają przede wszystkim charakter aktywnej promocji globalizacji handlu.

Pula jest coraz większa

Z dniem 31 stycznia dobiegł końca okres preferencyjnego rozpatrywania wniosków o udział w drugich targach CIIE. Wraz ze zbliżający się terminem coraz większa liczba wystawców podjęła walkę z czasem. Wyniki już zapowiadają większą liczbę wystawców na drugich targach CIIE.

Znawcy przypisali rosnącą popularność targów CIIE do wzajemnych korzyści, które wystawa importu przyniosła wystawcom.

Korzyści gospodarcze

Wystawcy na inauguracyjnych targach importu zabrali ze sobą umowy handlowe na łączną wartość 57,83 miliarda amerykańskich dolarów do realizacji w 12 miesięcy. Augusto Castro, kierownik regionalny Brazylijskiego Biura Eksportu i Inwestycji w Chinach, wymienił także około 150 wzmianek Brazylii w wiadomościach opublikowanych przez największe chińskie źródła, poza podpisaniem umów handlowych na ponad 100 milionów dolarów. Reprezentacje Panamy wyjechały z Szanghaju z umowami na 30 milinów dolarów.

Możliwości rynkowe

Chiny to kraj zamieszkiwany przez niemal 1,4 miliarda ludzi. Konsumpcja w kraju szybko rośnie. Tylko w ubiegłym roku konsumpcja krajowa i poziom importowanych dóbr i usług wzrosły o 10%. W ciągu najbliższych 15 lat Chiny mają zaimportować towary na łączną wartość 30 bilionów dolarów oraz usług o wartości 10 bilionów dolarów. Tak potężny przypływ handlu odegra rolę nie tylko stabilnego silnika globalnego rozwoju, ale także będzie źródłem możliwości dla przedsiębiorstw w innych regionach. Kylie Bell, minister handlu i przemysłu Nowej Południowej Walii w Australii opisuje targi chińskiego importu jako ekspresowy pociąg dla lokalnych przedsiębiorstw, które chcą dostać się na chiński rynek. Mike Arend, doradca Chin z Nowozelandzkiego Biura Handlu i Rozwoju, oczekuje zacementowania współpracy z Komitetem Organizacyjnym Chińskich Międzynarodowych Targów Importu w celu lepszego wsparcia większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw z Nowej Zelandii w zakresie dążeń do wejścia na chiński rynek poprzez udział w targach. Hiszpańska sekretarz stanu do spraw handlu Xiana Mendez podkreśliła, że „wraz z coraz szybszym otwieraniem się Chin, zmiany w kraju będą źródłem nowych możliwości dla hiszpańskich przedsiębiorstw w zakresie udziału w targach importu i wypracowywania rozwojowej współpracy handlowej".

Rozwiązania i platforma współpracy

W aktualnym kontekście handlu międzynarodowego Międzynarodowe Targi Chińskiego Importu zostały uznane przez wiele przedsiębiorstw za chińskie rozwiązanie promocji globalizacji gospodarczej. Vladimir Makatsaria, przewodniczący Johnson&Johnson China i międzynarodowy przewodniczący Ethicon uważa, że targi importu chińskiego są nie tylko polem do popisu dla towarów i usług, ale także są wielozadaniową, kompleksową platformą współpracy międzynarodowej. Targi importu mają duże znaczenie w promocji współpracy gospodarczej i handlowej, a także w stymulacji otwartej gospodarki na całym świecie. Marco Bettino, sekretarz generalny Włosko-Chińskiej Izby Handlowej potwierdził, że inauguracyjne targi pomogły znacznej liczbie włoskich małych i średnich przedsiębiorstw w uporaniu się z niedoborami finansowymi i personelu oraz w zmniejszeniu czasu produkcji, co z kolei poprawiło ich możliwości marki i obsługi w ekspansji globalnej. Sekretarz generalny stwierdził, że „targi importu można postrzegać jako pionierską inicjatywę w epoce handlu elektronicznego i digitalizacji – targi połączyły eksporterów różnego typu w wymianach osobistych, które mają pogłębić otwarcie się i współpracę". Jak potwierdziła duża liczba wystawców, targi CIIE stały się ważnym i solidnym fundamentem współpracy gospodarczej i handlowej między Chinami a Włochami. Targi importu są furtką dla eksporterów, przez którą mogą dostać się na chiński rynek. Targi nie tylko promują włoskie marki, ale także zapewniają lepszą platformę do negocjacji handlowych.

Międzynarodowe Targi Chińskiego Importu odbywają się pod hasłem „Nowa Epoka, Wspólna Przyszłość". Są one zaproszeniem wysłanym przez Chiny w kierunku eksporterów i wystawców z całego świata. Mile widziane są przedsiębiorstwa z wyjątkowymi produktami wysokiej jakości oraz technologiami i usługami o konkurencyjnym charakterze. Produkty, technologie i usługi będą miały szansę współdzielenia korzyści płynących z szybko rozwijającej się, otwartej gospodarki Chin.

Gospodarze targów CIIE przypominają wystawcom o ostatecznej dacie składania wniosków o udział w drugich targach CIIE. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia i wyznaczony został o dwa miesiące przed zeszłorocznym terminem. Wystawcy, którzy chcą wziąć udział w targach proszeni są o składanie wniosków jak najszybciej. Wnioski można składać na oficjalnej stronie internetowej targów CIIE www.ciie.org .

Related Links

http://www.ciie.org



SOURCE The China International Import Expo Bureau