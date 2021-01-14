Презентация плана по построению Национального дата-центра компании «TCSA» в секретариате ШОС

Презентация состоялась в Секретариате ШОС в Пекине. Генеральный секретарь ШОС господин Владимир Норов выступил с приветственной речью, председатель правления компании алгоритмов и облачных технологий «TCSA» господин Чжэн Чжицзюнь выступил с инновационной идеей построения Национальных дата-центров. Модератором данного мероприятия был заместитель генерального секретаря ШОС господин Ерик Ашимов. Государства-члены, государства-наблюдатели, государства-партнеры по диалогу ШОС, послы и представители посольств государств-членов АСЕАН и ЛАГ в Пекине, а также известные китайские предприниматели совместно приняли участие в данном мероприятии.

Генеральный секретарь ШОС господин Норов во время своей речи заявил, что лидеры государств-членов ШОС прилагают совместные усилия для построения эффективного финансового механизма в рамках ШОС и способствуют продвижению инновационного экономического развития. В связи с этим, более детальное понимание работы компании «TCSA» и ее идей может помочь в достижении цели использования современных инновационных технологий для установления финансового сотрудничества. Возлагаются большие надежды на то, что данная презентация сможет предоставить технологический план по улучшению цифрового управления каждой страны и усовершенствованию системы денежных данных Центральных банков, а также при помощи ряда макроэкономических инструментов цифрового управления поспособствовать строительству Национальных дата-центров разных стран для обеспечения социальной стабильности и экономического подъема. Приложить усилия для построения более стабильной и совершенной валютной стратегии центральных банков, содействовать процветанию всех стран ШОС и постоянно способствовать повышению уровня жизни населения.

Председатель правления компании алгоритмов и облачных технологий «TCSA» во время своей речи поблагодарил ШОС за выказанное признание, а также подробно представил компанию «TCSA». Компания алгоритмов и облачных технологий «TCSA» – это первая в мире компания, которая помогает сотрудничающим странам создавать Национальные дата-центры и устанавливать национальную цифровую макроэкономическую систему с точки зрения и позиции центральных правительств каждой страны, а также при помощи больших данных способствует устойчивому экономическому росту.

Председатель правления компании алгоритмов и облачных технологий «TCSA» Чжэн Чжицзюнь во время данного мероприятия подробно представил план построения Национального дата-центра. «TCSA» – это создатель структуры по обработке и использованию крупного массива данных. В настоящем мире, находящимся на распутье развития информационных технологий и ценностного использования, компания «TCSA» первой внесла новаторские изменения в способы передачи, хранения, вычисления и использования информации, а также спроектировала логический, рентабельный и высокоэффективный Национальный центральный процессор по обработке и использованию огромного массива данных. Данная цифровая структура может постоянно итеративно оптимизироваться. Она так же, как и микросхемы компьютеров и мобильных телефонов, может постоянно снижать затраты на вычислительную мощность для обработки данных в геометрической прогрессии, а также в том же объеме повышать вычислительную мощность данных по всей стране.

Вице-президент компании «TCSA» Чжан Чжихао во время данного мероприятия подробно представил модель сотрудничества по комплексной передаче технологий «TCSA». План построения Национальных дата-центров, а также цифровая модель макроэкономической системы получили широкое признание многих специалистов из Всемирного банка, МВФ, Стэндфордского университета, Колумбийского университета и других областей. В настоящее время компания «TCSA» находится на стадии ведения переговоров с центральными правительствами и Центральными банками более чем 50 стран мира, 5 стран уже вошли в стадию подписании соглашений, а с 2 странами уже началось полномасштабное сотрудничество.

«TCSA» стремится к проведению всеобъемлющего сотрудничества по комплексной передаче технологий странам ШОС, чтобы служить на благо дальновидным и прогрессивным центральным правительствам, Центральным банкам, департаментам экономического развития и департаментам финансов, прилагать совместные усилия для улучшения цифровизации системы экономического управления, управленческого потенциала и создания более стабильного, процветающего, свободного и прогрессивного нового мира!

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