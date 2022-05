PREZES GOYA FOODS POWRACA DO POLSKI I UKRAINY Z PILNYM PRZESŁANIEM POKOJU W CELU POWSTRZYMANIA GLOBALNEGO KRYZYSU ŻYWNOŚCIOWEGO

„Ukraina jest jednym z największych eksporterów artykułów rolno-spożywczych, a obecnie jesteśmy w krytycznym momencie siewu i sadzenia roślin. Wielu ukraińskich rolników zostało żołnierzami. Jeśli nie zakończymy tej wojny teraz, rolnicy nie będą w stanie sadzić i eksportować niezbędnych zasobów, których świat niezwykle potrzebuje. Stajemy w obliczu światowego niedoboru żywności" – powiedział Bob Unanue na konferencji prasowej, która odbyła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 12 maja 2022 r. Dzień zbiega się z rocznicą objawienia Najświętszej Maryi Panny we wsi Hruszów na Ukrainie 12 maja 1914 r.

Pod przewodnictwem Rycerzy Kolumba, którzy wspierają Archidiecezję Częstochowską prowadzącą ośrodek dla ponad 100 sierot, druga humanitarna misja firmy Goya, stała się duchową odpowiedzią na niedawne wezwanie do modlitwy wystosowane przez papieża Franciszka. „Rycerze Kolumba realizują misję założycielską Błogosławionego księdza Michaela McGivneya, aby pomóc bezbronnym, zwłaszcza wdowom i sierotom" – powiedział Szymon Czyszek, dyrektor Rycerzy ds. Rozwoju Międzynarodowego w Europie. „Widzimy, że dziś bezbronne są ukraińskie rodziny, kobiety i dzieci, a my jako Rycerze nie możemy być obojętni na ich cierpienie".

Poprzez Goya Cares firma kontynuuje misję opieki nad kobietami i dziećmi i wspiera zajmujące się nimi organizacje. Są wśród nich Rycerze Kolumba i Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, które poprzez swój pierwotny apostolat prowadzenia „Domów Miłosierdzia" zapewniają bezpieczną przystań dla kobiet i dziewcząt zagrożonych wyzyskiem lub znajdujących się w niebezpieczeństwie.

„Bóg stworzył ludzkość, a ludzkość stworzyła wiele sposobów na zniszczenie siebie. Musimy porzucić niszczycielską nienawiści i wojny i w pełni przyjąć moc Boga i modlitwy. Mam nadzieję, że ludzkość przyjmie miłość i ochronę oraz przeciwstawi się nienawiści i zniszczeniu" – kontynuował Bob Unanue.

Szacuje się, że ponad połowa z 7,5 miliona dzieci na Ukrainie została wysiedlona w wyniku wojny. Według dostępnych informacji zginęło ponad 200 dzieci, a kilkaset zostało rannych. Do Rosji wywieziono 121 000 dzieci. Podczas gdy wiele dzieci uciekło z matkami, inne zostały oddzielone od swoich rodzin lub usiadły same w nadziei, że osiągną bezpieczeństwo. Obecni na konferencji przedstawiciele Aerial Recovery Group poinformowali, że do tej pory ewakuowali z obszarów objętych walkami ponad 700 sierot i ponad 1000 ukraińskich uchodźców.

„Dopóki na Ukrainie szaleje wojna Putina i gdziekolwiek zło się pojawi, będziemy tam, aby chronić najbardziej niewinnych Boga. To, czego nauczyłem się podczas moich 5 tur jako zielony beret armii amerykańskiej, to że wojna kradnie niewinność. Musimy chronić najbardziej niewinnych. Te dzieci zasługują na bezpieczeństwo i poczucie miłości Pana" – powiedział Jeremy Locke, szef operacyjny Grupy Aerial Recovery.

Podczas gdy wojna wiąże się z dużym popytem na żywność i inne wsparcie materialne, Goya powraca również z 1000 różańców pobłogosławionych przez papieża Franciszka i ponad 60 000 różańcami podarowanymi przez Amerykanów. Ta darowizna została zapoczątkowana przez Shannon Hasse z San Antonio w Teksasie, która podarowała pierwszy różaniec. Od tej poryły dołączyły do niej tysiące darczyńców z USA.

W ramach misji humanitarnej Goya Foods przekazała 434 tony żywności na rzecz Global Empowerment Mission (GEM). „Goya jest głównym partnerem żywnościowym GEM. Pracowaliśmy razem przy usuwaniu skutków wielu katastrof naturalnych w USA i na świecie. Produkty Goya znajdują się również w każdym z naszych zestawów GEM BStrong Family Necessities. To jedno z naszych najcenniejszych i najważniejszych partnerstw. Zawsze są gotowi oferować wsparcie" – powiedział Michael Capponi, założyciel i prezydent Global Empowerment Mission.

Goya Cares to globalna inicjatywa poświęcona zwalczaniu handlu dziećmi poprzez wspieranie organizacji, które chronią życie kobiet i dzieci. Poprzez Goya Gives, Goya przekazała ponad trzy i pół tysiąca ton żywności w ciągu ostatnich kilku lat w odpowiedzi na pandemię, klęski żywiołowe i kryzysy humanitarne.

Aby dowiedzieć się więcej o Goya, odwiedź: www.goya.com

O Goya Foods: Założona w 1936 roku firma Goya Foods, Inc. jest największą w Ameryce firmą spożywczą będącą własnością latynoską i ugruntowała swoją pozycję lidera w branży żywności i przypraw w Ameryce Łacińskiej. Goya produkuje, pakuje i dystrybuuje ponad 2500 wysokiej jakości produktów spożywczych z Hiszpanii, Karaibów, Meksyku, Ameryki Środkowej i Południowej. Produkty Goya mają swoje korzenie w kulinarnych tradycjach społeczności latynoskich na całym świecie. Połączenie autentycznych składników, mocnych przypraw i wygodnego przygotowania sprawia, że produkty Goya są idealne na każdy gust i na każdy stół. Więcej informacji na temat Goya Foods można znaleźć na stronie www.goya.com

Więcej informacji udziela:

Natalie J. Maniscalco

+1.845.659.6506 / [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1816763/DSC00940.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg

SOURCE Goya Foods, Inc.