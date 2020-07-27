Президент Huawei Го Пин: раскрытие потенциала 5G для содействия коммерческому успеху

Пандемия внесла радикальные изменения в привычные нам алгоритмы жизни и работы, оказав колоссальное пагубное влияние на мировую экономику. К счастью, ИКТ предлагает вполне конкретный набор инструмент для поддержки и борьбы с COVID-19 в различных аспектах.

"Наша обязанность, как компании сферы ИКТ, заключается в использовании имеющегося у нас арсенала технологий для сдерживания и борьбы против пандемии, - прокомментировал г-н Го. - Вместе с нашими партнерами и клиентами, включая операторов и предприятия всех типов, мы можем создавать технологические решения, оказывающие положительное влияние на наши с вами сообщества".

"Опираясь на опыт, накопленный нами с первых дней эпидемии, мы разработали девять практических сценариев применения ИКТ для борьбы с вирусом. Будь то стационарное лечение, удаленные врачебные консультации, онлайн-обучение или перезапуск государственных учреждений и бизнеса - мы всячески стремимся делиться своим опытом и возможностями для сдерживания заболевания и восстановления экономики".

Раскрытие потенциала 5G: интеграция пяти основных технологических аспектов

На сегодняшний день число активных пользователей 5G по всему миру уже превышает 90 миллионов. "Развертывание технологий 5G в глобальном масштабе постепенно набирает обороты, и на этом фоне нам необходимо концентрировать дополнительное внимание на промышленных сценариях их применения, - отметил Го Пин. - Это поможет нам раскрыть весь потенциал 5G".

Однако бизнес-кейсы применения 5G не ограничиваются обеспечением связи. Интегрируясь, такие технологии, как 5G, высокопроизводительные вычисления, облачные системы и ИИ, не только дополняют друг друга, но и создают многочисленные возможности в пяти ключевых технологических сегментах: связи, ИИ, облачных и высокопроизводительных вычислениях и промышленных сценариях.

"Huawei располагает обширной компетенцией в каждом из этих сегментов, - продолжил г-н Го. - Мы можем комбинировать наши технологии, создавая многочисленные прикладные сценарии, удовлетворяющие уникальным потребностям наших клиентов и партнеров. В этом заключается ключ к раскрытию полного потенциала 5G и достижению коммерческого успеха".

Для коммерчески успешного внедрения технологий 5G всей отрасли необходимо сплотиться. Сценарии применения 5G в вертикально интегрированных отраслях могут воспроизводиться в широком масштабе только при наличии единых отраслевых стандартов и партнерской экосистемы. "В дальнейшем Huawei удвоит свои усилия по предоставлению нашим партнерам необходимых им инструментов, - подчеркнул Го Пин. - Мы поощряем совместные инновации и стремимся стимулировать рост для всех участников ценностной цепочки".

Баланс кратко- и долгосрочных целей: точные сценарии внедрения для извлечения максимальной ценности

По словам главы Huawei, "учитывая текущую экономическую обстановку, операторам необходимо концентрироваться на достижении как кратко-, так и долгосрочных целей. Чем более точным будет сценарий внедрения современных технологий, тем большую ценность они смогут извлечь из своих сетей". Huawei имеет на этот счет сразу три соображения.

Во-первых, операторам необходимо уделять приоритетное внимание опыту пользовательского взаимодействия и тратить средства именно там, где это требуется для извлечения максимальной выгоды из существующих сетей.

Во-вторых, операторам необходимо по максимуму использовать существующие сети 4G и FTTx, интегрируя их с новыми технологиями 5G посредством согласованной координации и точного планирования.

В-третьих, планы по внедрению 5G должны предусматривать первоочередное определение "хотспотов" и ключевых отраслевых сценариев.

Конференция Better World Summit транслировалась в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках. Для получения более подробной информации нажмите здесь .

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О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах, включая телекоммуникационные сети, ИТ, смарт-устройства и облачные сервисы, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире. Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций. При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 194 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.huawei.com или следите за нашими новостями на:

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