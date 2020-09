Prieskum zdôrazňuje fyzickú a psychickú záťaž z anémie pri chronickom ochorení obličiek, pričom 41% pacientov vyjadrilo pocity sociálnej izolácie

- Viac ako polovica opýtaných pacientov uviedla, že ich choroba dominuje v ich každodennom živote

- Odborníci požadujú lepšie porozumenie a lepšiu starostlivosť

ADDLESTONE, Anglicko, 25. septembra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Astellas Pharma Europe Ltd. dnes oznámila výsledky európskeho prieskumu medzi 200 nefrológmi a 203 pacientmi s anémiou z chronického ochorenia obličiek (CKD), ktorý odhaľuje záťaž tohto ochorenia na fyzické a duševné zdravie pacientov. Viac ako polovica pacientov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, uviedla, že ich choroba dominuje v ich každodennom živote (57%), pričom 41% pacientov vyjadrilo pocit sociálnej izolácie kvôli svojmu stavu. Odborníci sa domnievajú, že medzi zdravotníckymi pracovníkmi je potrebné hlbšie porozumieť záťaži anémie z CKD u pacientov, ako aj viac sa zamerať na kvalitu života pacientov v každodennej praxi.

Anémia je častou komplikáciou CKD a postihuje jedného z piatich pacientov s CKD.1 Spôsobuje príznaky ako nízka energia, únava a dýchavičnosť2, ktoré môžu postihnúť pacientov v práci aj doma. Výsledky prieskumu ukazujú, že príznaky ovplyvnili každodenný život 83% opýtaných pacientov, čo v priemere malo za následok, že im chýba viac ako osem dní práce mesačne. U takmer polovice opýtaných pacientov (44%) ich stav znamenal, že museli na neurčito prestať pracovať. Popri práci viac ako dve tretiny opýtaných pacientov (67%) uviedlo, že potrebujú pomoc v domácnosti, čo ďalej dokazuje ďalekosiahly vplyv anémie z CKD na kvalitu života pacientov. V infografike k prieskumu nájdete ďalšie informácie od pacientov a nefrológov o diagnostike, liečbe a životnom zaťažení pri anémiou z CKD.

Spoločnosť Astellas zvolala panel odborníkov zložený z piatich externých členov, aby poskytli svoje pohľady na výsledky prieskumu. Panel odborníkov pozostával z dvoch popredných profesorov nefrológie (Spojené kráľovstvo a Španielsko), špecializovanej zdravotnej sestry pre ochorenia obličiek (Spojené kráľovstvo), predsedu európskeho združenia ošetrovateľov obličiek a predsedu národnej skupiny pre advokáciu pacientov (Španielsko). Podrobný prehľad o výsledkoch prieskumu a štatistikách panelov odborníkov nájdete v úplnej správe z prieskumu. Kľúčové postrehy a kroky identifikované skupinou odborníkov pre budúce zvládnutie stavu boli tieto:

„Je zrejmé, že je potrebné lepšie pochopiť, ktoré aspekty stavu pacienta ovplyvňujú kvalitu jeho života." Jennifer Ann Williams, špecialistka na ochorenia obličiek, Vysokoškolská zdravotnícka rada Abertawe Bro Morgannwg, Spojené kráľovstvo.

„Nie je prekvapením, že pacienti v dôsledku svojho stavu pociťujú sociálnu izoláciu. Cítite sa unavený a nechcete ísť von alebo za priateľmi, nechcete robiť nič." Daniel Gallego, prezident, Národnej federácie združení pre boj proti chorobám obličiek (ALCER), Španielsko.

„Pri zvažovaní vplyvu, ktorý môže mať anémia na každodenný život, je dôležité zohľadniť individuálne vlastnosti pacienta." Profesor José Portolés Pérez, nefrológ, Univerzitná nemocnica Puerta de Hierro de Majadahonda, Španielsko.

Tieto poznatky od pacientov, nefrológov a ďalšie odborné poznatky spoločne dokazujú potrebu lepšieho pochopenia nefrológov o duševnej a fyzickej záťaži anémie z CKD u pacientov, ako aj väčšieho zamerania na kvalitu života pacientov pri liečbe tohto stavu.

„V spoločnosti Astellas je zmena zajtrajšiu étosom, ktorý vedie všetko, čo robíme. Uvedomujeme si, že riešenie nenaplnenej potreby sa dá najlepšie dosiahnuť spoluprácou s ostatnými. Tento prieskum je len jednou z iniciatív, na ktorých pracujeme so skupinami pacientov a profesijnými organizáciami s cieľom poskytnúť hodnotu ľuďom s chronickým ochorením obličiek, ich opatrovateľom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí liečia tento stav." Gino Ciotti, lekársky riaditeľ pre lekárske záležitosti v oblasti nefrológie v spoločnosti Astellas.

Ak sa chcete dozvedieť viac o anémii z CKD, navštívte: www.astellas.com/eu/therapy-areas/nephrology

Pozadie CKD: Odhalenie skrytej pravdy o anémii

V období od januára do februára 2020 spoločnosť pre výskum trhu Research Partnership uskutočnila v mene spoločnosti Astellas Europe Limited prieskum, ktorý skúmal vnímanie ochorenia CKD a anémie z CKD u pacientov a nefrológov.

Účastníci boli získavani prostredníctvom online panelov a boli spôsobilí, ak:

Išlo o pacienta s diagnositkovanou anémiou z CKD

Nefrológa praktizujúceho najmenej 2 roky, ktorého navštevuje minimálne osem pacientov liečených na anémiu CKD od štádia 3+

Účastníci sa zúčastnili 25-minútového online kvantitatívneho prieskumu.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o prieskume, navštívte stránku www.astellas.com/eu/media-centre/media-resources.

O CKD a anémii

CKD sa vyznačuje postupnou stratou funkcie obličiek spôsobenou poškodením obličiek v dôsledku stavov, ako je hypertenzia, cukrovka alebo imunitne regulované zápalové stavy.3 Celosvetovo žije s CKD každý desiaty človek.4 V Európe žije každý ôsmy človek s ochorením CKD4. Na základe údajov zo Spojeného kráľovstva je každý piaty pacient s CKD postihnutý anémiou; táto miera sa zvyšuje na jedného z dvoch ľudí v prípade najťažšej formy CKD (štádium CKD 5).1 Celosvetovo sa predpokladá, že sa CKD stane do roku 2040 piatou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia.5 Je to kritický problém v oblasti zdravotnej starostlivosti na celom svete, ktorý predstavuje veľkú rastúcu neuspokojenú zdravotnú potrebu.

Anémia je častou komplikáciou CKD6, ktorá je výsledkom neschopnosti zlyhávajúcich obličiek produkovať erytropoetín, zníženého snímania kyslíka a zvýšeného nedostatku hepcidínu a železa v dôsledku chronického zápalu. Je spojená s významnou morbiditou a mortalitou v populáciách na dialýze a nedialyzovanej populácii, zvyšuje sa prevalencia aj závažnosť pri zhoršovaní ochorenia obličiek.7 Anémia z CKD zvyšuje riziko nežiaducich kardiovaskulárnych príhod, zhoršuje renálne výsledky a môže mať negatívny vplyv na kvalitu života pacientov.8-10

O spoločnosti Astellas

Astellas Pharma Inc., je farmaceutická spoločnosť podnikajúca vo viac ako 70 krajinách sveta. Podporujeme prístup zameraný na oblasť, ktorý je zameraný na identifikáciu príležitostí na kontinuálne vytváranie nových liekov na riešenie chorôb s nenaplnenými zdravotnými potrebami tým, že sa zameriavame na biológiu a modalitu. Ďalej sa tiež pozeráme nad rámec nášho základného zamerania, aby sme vytvorili zdravotnícke riešenia Rx+® kombinujúce naše odborné znalosti a najmodernejšiu technológiou v rôznych oblastiach externých partnerov. Vďaka tomuto úsiliu stojí spoločnosť Astellas na čele zmeny v zdravotníctve, aby premenila inovatívnu vedu na hodnotu pre pacientov. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke https://www.astellas.com/eu.

Varovné informácie od spoločnosti Astellas

V tejto tlačovej správe sú vyhlásenia týkajúce sa aktuálnych plánov, odhadov, stratégií a presvedčení a ďalšie vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, výhľadovými vyhláseniami o budúcej výkonnosti spoločnosti Astellas. Tieto vyhlásenia sú založené na súčasných predpokladoch a viere manažmentu vo svetle informácií, ktoré má v súčasnosti k dispozícii, a zahŕňajú známe aj neznáme riziká a neistoty. Mnoho faktorov by mohlo spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od výsledkov diskutovaných vo výhľadových vyhláseniach. Medzi tieto faktory okrem iného patria: i) zmeny vo všeobecných hospodárskych podmienkach a v zákonoch a iných právnych predpisoch týkajúcich sa farmaceutických trhov, ii) kolísanie výmenného kurzu, iii) oneskorenia pri uvedení nových produktov na trh, iv) neschopnosť spoločnosti Astellas účinne uvádzať na trh existujúce a nové výrobky, v) neschopnosť spoločnosti Astellas pokračovať v účinnom výskume a vývoji výrobkov akceptovaných zákazníkmi na vysoko konkurenčných trhoch a vi) porušovanie práv spoločnosti Astellas na duševné vlastníctvo tretími stranami.

Informácie o farmaceutických výrobkoch (vrátane výrobkov, ktoré sú momentálne vo vývoji), ktoré sú obsiahnuté v tejto tlačovej správe, nepredstavujú reklamu alebo zdravotnícku pomoc.

ZDROJE

