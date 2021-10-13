Приглашение на Международную цифровую торговую выставку «Китай и страны ЦВЕ-2021»

Название выставки: международная цифровая торговая выставка «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021»

Время проведения выставки: 18-27 октября 2021 г.

Место проведения: облачная выставочная платформа CCPIT (https://ceec.ccpit-expo.com/)

Организатор: Китайский совет по содействию международной торговле

Инициатор: Международная торговая палата Китая

ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company

Содержание выставки:

текстильная и суконная/хлопчатобумажная продукция в крупнейших хлопководческих регионах, медицинские инструменты, оборудование и строительные материалы, подарки, канцелярские принадлежности, электробытовые приборы, мебель, бытовая электроника и др.

Масштаб Выставки: ожидается участие более тысячи китайских предприятий.

Мероприятия в поддержку выставки:

в целях углубления торгового сотрудничества и расширения торговых обменов между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, в рамках Международной цифровой торговой выставки «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021» пройдут 6 «установочных мероприятий Торговой недели в прямом эфире» в сочетании с торговыми мероприятиями, разницей во времени, культурными и отраслевыми особенностями, ориентированными на отрасли, перспективные с точки зрения двусторонней торговли, и созданием платформы для ведения торговых переговоров в режиме онлайн. Мы искренне приглашаем к участию в этой выставке представителей всех слоев общества Центральной и Восточной Европы. Установочная встреча организуется в следующем порядке:

Отрасль Дата Время (Пекинское время) Текстильная и суконная/хлопчатобумажная продукция в крупнейших

хлопководческих регионах 18.10.2021 15:00-16:30 Медицинское оборудование и инструменты 19.10.2021 15:00-16:30 Оборудование и строительные материалы 20.10.2021 15:00-16:30 Подарки и канцелярские принадлежности 21.10.2021 15:00-16:30 Электробытовые приборы 22.10.2021 15:00-16:30 Бытовая электроника 25.10.2021 15:00-16:30

2. Способ экспонирования / посещения

Зарегистрируйтесь для участия / посетите выставку бесплатно. Веб-сайт платформы: https://ceec.ccpit-expo.com/

К участию в выставке приглашаются экспоненты из Китая и других стран, представляющие все слои общества в странах Центральной и Восточной Европы.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1658022/IMAGE_1.jpg

SOURCE ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company