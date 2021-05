Priio bringt die weltweit erste App auf den Markt, die Unternehmen hilft Misserfolge zu besiegen (Beat Failure™)

Ehrgeizige neue Plattform erschließt Klarheit als effektivstes Erfolgswerkzeug für Startups, Unternehmen und Marken

SAN FRANCISCO, 13. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Priio®, die Beat Failure-Plattform, ist die weltweit erste App, die speziell für Startups, Unternehmen und Marken entwickelt wurde, um Ad-hoc-Strategien zu erstellen, Misserfolge zu besiegen und Teamfokus zu optimieren, damit sie die schwierigsten Herausforderungen zuerst angehen. Von der globalen Kreativ- und Erlebnisagentur Butchershop® als ImaginedBy™-Venture entwickelt und produziert, fragt Priio die Benutzer als Eingabeaufforderung „Was würde Ihr Unternehmen, Ihre Marke oder Ihr Projekt zum Scheitern bringen?" und verwandelt die Eingaben der Mitarbeiter und Teilnehmer in Daten und Echtzeit-Priorisierungen, um Teams zu helfen, sich besser auf die Zukunft vorzubereiten.

Basierend auf der Erkenntnis, dass die Probleme eines Unternehmens aus einem Mangel an Klarheit zwischen den Beteiligten resultieren, überbrückt Priio die Kluft zwischen entfernten Teams, die über Zeitzonen hinweg an Herausforderungen arbeiten. Priio wurde als Teil der Workshop-Praxis von Butchershop mit internationalen Unternehmen wie Haufe, Nike, Databricks und Real Chemistry entwickelt und ist eine vom Pre-Mortem-Prozess inspirierte Selbstbedienungsanwendung, die die Methodik und Denkweise direkt in die Hände derjenigen legt, die sie am meisten benötigen, wann und wo auch immer sie sein mögen.



„Klarheit und Kreativität entstehen durch das Erkennen von möglichem Misserfolg, nicht von Erfolg. Die Liste, wie Erfolg aussieht, ist ziemlich einfach. Sich gegenseitig herauszufordern, um herauszufinden, was einen Plan oder eine Initiative zum Entgleisen bringen kann, bietet Führungskräften einen effektiven Fahrplan dafür, wohin sie ihre Ressourcen richten sollten", sagte Priio-Gründer und Global CEO von Butchershop Trevor Hubbard. „Wir alle wollen lösungsorientierter sein, aber was wir nicht erkennen, ist, dass wir kreative Lösungen für unsere schwierigsten Probleme verdrängen, indem wir uns nur auf den Erfolg konzentrieren. Wenn wir über Scheitern nachdenken, werden wir aufgefordert, unser Blickfeld zu erweitern und anders und effektiver zu priorisieren."

Wie funktioniert Priio:

Eingabe und Sortieren von Antworten mit einem Team oder einer Gruppe auf die Aufforderung „Was würde unsere Initiative scheitern lassen" Kollaborative Diskussion über Wahrscheinlichkeit und Auswirkung jeder Reaktion und gemeinsame Einstufung Beantworten von unterstützenden Eingabeaufforderungen für die nächsten Schritte Ergebnisse sehen und als nachvollziehbaren Aktionsplan von Priio weiter verwenden

Priio wurde im Herbst 2020 als „Pre-Mortem"-App zum Beta-Test eingeführt und hat eine wachsende Nutzerbasis in den USA und im europäischen DACH-Markt aufgebaut, was eine Produkt- und Markenüberarbeitung durch Mitgründer Kelly Max Elsasser und ein skalierbares Geschäftsmodell und Betriebs-Setup unter der Leitung von Mitgründerin Nina Müller zur Folge hatte. In Anwendungsfällen waren die Bewältigung eines Projekts, die Erstellung einer Strategie, der Start einer neuen Initiative, die Bewertung von Risiken oder der Aufbau von Kundenvertrauen die wichtigsten Momente für die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Priio. Schnelle Ergebnisse, geordnet nach den Prioritäten der Teams, bieten den Anwendern maximale Klarheit mit zugewiesener individueller Verantwortlichkeit, um mit Zuversicht voranzukommen.

„Bei Priio geht es um die Erkenntnis, dass ein Team nur dann erfolgreich sein kann, wenn es offene Gespräche darüber führt, was vor ihm liegt - das Gute, das Schlechte und das Unterversorgte", sagte Nina Müller, Global Program Director von Butchershop Europe. „Das Bedürfnis nach Klarheit in unserem Arbeits- und Privatleben ist unbestreitbar. Unser Ziel ist es den Prozess, diese Klarheit zu finden und sich darauf auszurichten, so effektiv wie möglich zu gestalten."

Testen Sie Priio jetzt kostenlos für sich allein oder mit Ihrem Team ab 15 $/Monat. Besuchen Sie www.priio.com, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Priio

Priio® ist die weltweit erste App, die entwickelt wurde, um Teams zu helfen, Misserfolge zu besiegen (Beat Failure™). Priio ist inspiriert von der Pre-Mortem-Methodik, einer Methode, die von den größten Unternehmen eingesetzt wird, um Klarheit zu gewinnen. Konzentriert auf eine wirkungsorientierte Erfahrung, die Teams, Organisationen, Unternehmen und Marken hilft, schafft Priio sofortige, vertretbare Strategien und nächste Schritte, stärkt die individuelle Verantwortlichkeit für Prioritäten und unterstreicht, was verhindert werden muss, um erfolgreich zu sein.

Informationen zu ImaginedBy™.

ImaginedBy ist ein intelligenter Inkubator, der sich auf die Entwicklung und Markteinführung digitaler SaaS-Produkte und -Plattformen konzentriert. ImaginedBy nutzt den kombinierten Marken-, Geschäftsprodukt- und Technologie-Fachverstand der globalen Kreativ- und Erlebnisagentur Butchershop. Die Projekte von ImaginedBy entstehen sowohl aus dem Brainstorming der Agentur als auch aus der Zusammenarbeit mit externen, wagnisfinanzierten Gründern. Zusätzlich zu Priio laufen derzeit mehrere von ImaginedBy™ finanzierte Projekte.

