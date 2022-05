Přijďte oslavit čtyři roky platformy BingX se čtyřmi týdny odměn v hodnotě více než 50 000 USDT

Platforma BingX se těší, že v květnu 2022 oslaví své čtvrté výročí. Aby byla událost ještě radostnější, BingX uspořádá měsíc trvající soutěž s individuálními a skupinovými cenami v hodnotě více než 50 000 USDT.

SINGAPUR, 16. května 2022 /PRNewswire/ -- Platforma BingX byla původně založena v roce 2018 a jejím cílem vždy bylo usnadnit obchodování. Tým proto prozkoumal různé možnosti, které vedly k vytvoření globální platformy pro obchodování s digitálními aktivy, spotovými obchody a deriváty. Platforma také podporuje stovky kryptoměn. Uživatelé tak mohou využívat výhod bezpečného, spolehlivého, otevřeného a na uživatele orientovaného ekosystému s intuitivními prvky sociálního obchodování. Dnes je BingX přední světovou platformou pro sociální obchodování.

S více než 20 000 kopírujícími obchodníky a kumulativním počtem 5 000 obchodníků denně, kteří spoléhají na nejmodernější funkci kopírování obchodníků BingX, platforma nadále nabírá na síle. BingX je regulována a vládou schválená platforma všude, kde je k ní přístup, včetně EU, USA, Kanady a Oceánie. Společnost BingX je držitelem potřebných provozních licencí ve všech těchto regionech, což potvrzuje její soulad s právními předpisy.

Když nyní BingX sfoukává čtyři svíčky, její tým organizuje čtyřtýdenní soutěž pro všechny uživatele. Registrace začíná 14. května 2022 a končí 10. června 2022. Samotná soutěž začíná 20. května 2022 a potrvá do 17. června 2022. Soutěž se skládá z nejlépe vydělávajících lidí a seznamu populárních.

Všichni registrovaní uživatelé platformy BingX budou hodnoceni na základě celkového týdenního příjmu. Pět nejlepších uživatelů získá týdenní odměny na základě svého umístění. Kromě toho se uživatelé automaticky zapojí do soutěže popularity, kde mohou každý den sbírat „lajky" od ostatních uživatelů BingX. Všichni účastníci mohou denně lajkovat jednoho dalšího hráče.

Soutěž platformy BingX o 50 000 USDT bude probíhat tři týdny a vyústí ve velkém finále. Ve finále se každý týden utká 30 nejlepších uživatelů a 100 nejoblíbenějších hráčů.

Tři skupiny 30 nejlepších hráčů budou bojovat o ocenění 10 nejziskovějších hráčů, kteří získají odměny v hodnotě až 117 000 USDT.

100 nejoblíbenějších uživatelů se stane součástí týmového seznamu oblíbenosti. Hráči se mohou připojit k jakémukoli týmu a zvýšit tak jeho popularitu, přičemž více hráčů vede k větší popularitě týmů. Tři nejoblíbenější týmy si rozdělí bonusy a odměny v hodnotě přes 45 000 USDT.

Elvisco Carrington, ředitel pro komunikaci a vztahy s veřejností ve společnosti BingX, dodává:

„Tento turnaj bude plný dobrodružství a mnoha zábavných aktivit pro všechny. Věříme, že je to pro nás skvělý způsob, jak ukázat našim uživatelům, jak moc si jich vážíme. Soutěže přispívají k zapojení a interakci komunity, a to je přesně to, co chceme."

Zapište si do kalendáře a připravte se zapojit do soutěže ke 4. výročí BingX o skvělé ceny!

O společnosti BingX

Platforma BingX byla založena v roce 2018 a stala se přední světovou platformou pro sociální obchodování, která nabízí populární měny jako Bitcoin, DAI, Dinero a Bitcoin Cash. Je to globální platforma pro obchodování s digitálními aktivy, spoty a deriváty, která poskytuje bezpečný, spolehlivý, uživatelsky orientovaný a otevřený ekosystém s intuitivními funkcemi pro sociální obchodování vytvořenými k obohacení celého odvětví kryptoměn. V zemích a regionech, kde společnost BingX působí, má zaregistrované nebo vlastní licence na poskytování finančních služeb uznávané a regulované místními orgány.

