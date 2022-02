Příjmy společnosti GWM v roce 2021 překonaly 136,3 miliardy CNY

Pokračující expanze globalizovaného trhu je důležitým důvodem růstu výnosů společnosti GWM. V lednu 2022 společnost GWM oficiálně dokončila převod vlastnictví továrny v Iracemapolis v Brazílii a zahájila inteligentní a digitální transformaci a modernizaci továrny. Tvoří strategické uspořádání s Brazílií jako opěrným bodem, které pokrývá celý jihoamerický trh. Společnost GWM již dříve založila dceřinou společnost v německém Mnichově a zřídila evropské ústředí, aby urychlila realizaci své strategie v Evropě. Díky aktivnímu rozvoji na trzích v jižní Asii, Jižní Americe, Evropě a severní Africe vstoupila společnost GWM do nové fáze globalizace.

Obrovské investice do technologického výzkumu a vývoje jsou dalším klíčovým faktorem, který přispívá k růstu příjmů společnosti GWM. Společnost investovala 20 miliard CNY do inteligentních platforem, včetně L.E.M.O.N., TANK a Coffee Intelligence, které zákazníkům přinesly velké množství nových vozidel, jako je HAVAL Shenshou (pro čínský trh), WEY Latte DHT (pro čínský trh) a HAVAL DARGO a zahájily tak nový produktový cyklus na celém světě. Podle „Strategie 2025" dosáhnou celkové investice do výzkumu a vývoje v příštích pěti letech 100 miliard CNY s cílem zvýšit úroveň elektrifikace a inteligentních řešení.

V současné době společnost GWM zřídila zahraniční výzkumná a vývojová centra v Japonsku, USA, Německu, Indii, Rakousku a Jižní Koreji a aktivně přilákala globální talenty, aby vytvořila globální systém výzkumu a vývoje a urychlila svou transformaci v globální společnost zabývající se inteligentními technologiemi.

Skvělý vývoj výnosů společnosti GWM dále zvýšil hodnotu značky. Nedávno byla značka GWM HAVAL poprvé zařazena do seznamu „Brand Finance Global 500 2022" vydaného Brand Finance, mezinárodní a autoritativní agenturou pro posouzení hodnoty značky. To ukazuje, že hodnota značky čínských automobilů získala mezinárodní uznání.

Na základě takto dobrých výsledků v oblasti ročních výnosů se společnost GWM bude i v roce 2022 soustředit na elektrifikaci a inteligentní řešení. Společnost plánuje uvedení a dodání modelů WEY Coffee 01, ORA GOODCAT, HAVAL H6 PHEV a TANK na zahraniční trhy, aby podpořila vývoj globalizovaných produktů a urychlila realizaci strategických cílů pro rok 2025.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1742309/GWM_Image1.jpg

