Приложение Eyecon для пользователей мобильной связи появилось в магазине AppGallery

Приложение Eyecon имеет уникальный АОН и номеронабиратель, позволяющие пользователям видеть фотографию своего собеседника, что создает комфортный, визуально привлекательный и дружелюбный способ общения между людьми. Приложение анализирует активность каждого пользователя, предлагая персонализированные функции для повышения эффективности его взаимодействия с мобильным устройством. Алгоритм, заложенный в основу приложения Eyecon, совмещает пользователя с метаданными, обеспечивая беспрепятственное функционирование полнофункционального пакета, включающего в себя АОН, номеронабиратель и адресную книгу, отделяя их от других приложений и создавая по-настоящему уникальную среду для пользователей.

Пользователи приложения Eyecon, к услугам которого ежедневно обращаются свыше 3 миллионов активных абонентов, теперь могут по достоинству оценить преимущества премиальной версии, бесплатно предоставляемой на один месяц.

Компания-разработчик приложения Eyecon непрерывно внедряет новые способы общения и взаимодействия между друзьями и родственниками. После включения модуля Toki пользователи могут получать выгоду благодаря возможности общения в режиме «рации» по всему миру. Число загрузок данного приложения уже превысило 45 миллионов. Команда разработчиков Eyecon намерена и далее радикально менять способы общения людей со своими знакомыми и сделать это приложение незаменимым в магазине AppGallery.

Техническая поддержка со стороны Huawei

В приложение Eyecon интегрировано семь базовых инструментальных пакетов экосистемы Huawei Mobile Services (HMS), что подтверждает доверие его разработчиков к компании Huawei и эффективность этого партнерства. ML Kit представляет собой функцию автоматического распознавания речи (ASR), позволяющую пользователям запускать поиск контакта, называя вслух его имя вместо набора с клавиатуры. Huawei IAP позволяет пользователям приобретать версию Eyecon Premium, обеспечивающую возможности полной защиты от спама, использования более 40 фирменных заставок, загрузки большего числа фотографий, VIP-поддержки и отключения рекламы. В число других интегрированных пакетов вошли Analytics Kit, Account Kit, Ads Kit, Push Kit и пр.

«Наше партнерство с компанией Huawei стало идеальным союзом с первого дня. Взаимодействие между Huawei и Eyecon отличается высочайшей согласованностью, и мы надеемся на многолетнее сотрудничество», — заявил соучредитель и исполнительный директор Eyecon Ювал Самсон (Yuval Samson).

AppGallery — один из трех крупнейших магазинов приложений во всем мире

Магазин приложений AppGallery, представленный более чем в 170 странах и регионах, стремится удовлетворять разнообразные и в то же время целенаправленные потребности 500 миллионов своих активных пользователей. Эта торговая площадка активно стремится к установлению партнерских отношений с отечественными и зарубежными разработчиками, приглашая их на свою платформу. Такой подход позволяет AppGallery оставаться открытой и инновационной платформой распространения приложений, доступной для всех и каждого.

AppGallery высоко ценит значимость и вклад своих разработчиков и всецело ориентирован на обеспечение их успеха. AppGallery предоставляет всеобъемлющую оперативную поддержку разработчикам по всему миру, а также реализует ряд программ по стимулированию их деятельности, что дает им возможности для дальнейшего раскрытия своего инновационного потенциала в сфере разработки приложений.

Более подробная информация представлена на сайте Huawei Developer по адресу https://developer.huawei.com/consumer/en/ или на форуме Huawei Developer по адресу https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1342265/image.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei