Primagaz, det franske datterselskapet til verdens ledende LPG, SHV Energy Group, velger Getac for å optimalisere driften i hele dets distribusjonsnettverk for gass i bulk

Getacs robuste ZX70-Ex-løsning reduserer leveringstiden samtidig som både kunder og ansatte ivaretas

Telford i England, 27. november 2019 /PRNewswire/ – Getac har i dag kunngjort at Primagaz, en del av nederlandske SHV Energy Group og den første verdensomspennende LPG-distributøren, har valgt den robuste nettbrettløsningen ZX70-Ex for å effektivisere driften og forbedre sikkerheten i hele sitt distribusjonsnett for gass i bulk i Frankrike. Kunngjøringen forlenger et vellykket seksårs teknologipartnerskap mellom de to selskapene, et partnerskap som har sørget for at antall enheter som svikter i året, har falt fra over 10 % for eldre utstyr til bare 2 % for Getac-enheter.