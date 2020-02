Prime Vacation comemora satisfação dos clientes

Neste modelo de negócio, o cliente realiza a compra de uma cota de imóvel, sendo este um apartamento de hotel ou resort, divide o custo total com outros compradores, tornando-se proprietário de uma fração do estabelecimento. Laiza Gomes, 30 anos, é empresária e conheceu a Prime Vacation quando estava na Rua Coberta, em Gramado, cidade-sede da empresa. Laiza elogiou o "atendimento com ótimos funcionários e a boa estrutura no local da compra e venda" – referindo-se ao Universo Prime.

O agendamento das datas para passar as férias deve ser feito pelos seus mais de 20 mil clientes diretamente com o time da Prime Vacation, que, ao todo, é composto por mais de 500 profissionais. E o melhor de tudo é que todas as responsabilidades de administração, incorporação, construção e manutenção ficam a cargo da Prime Vacation e marcas parceiras escolhidas a dedo pela empresa, aliviando o cliente de toda a parte burocrática. Desta forma, o cliente tem a chance de realizar as férias de seus sonhos em apartamentos de hotéis e resorts que são de sua propriedade, sem se preocupar com os cuidados em infraestrutura e serviços. "Conheci a Prime Vacation em Gramado, e imediatamente me apaixonei. Vi uma grande oportunidade de investimento e de férias, e o melhor, por um preço acessível", contou Maria Fernanda Andrade, 27 anos e empresária, sobre sua primeira aquisição de uma cota de multipropriedade e o bom custo-benefício com a divisão do imóvel.

Para endossar a aposta ao investimento em multipropriedade, Juliana Machado, 32 anos e micro-empresária, apontou a oferta de menores custos proporcionada pela Prime Vacation como motivo essencial para ter se interessado por imóvel compartilhado: "As vantagens estão na divisão de todos os custos e no baixo investimento, fazendo com que o cliente pague um valor proporcional ao tempo de uso do imóvel; outro importante fator deve-se ao aquecimento do mercado imobiliário em locais turísticos", comentou a empresária. A atuação da empresa já ultrapassou o Rio Grande do Sul e já possui modernos espaços de atendimento ao cliente também no Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Assim como Laiza Gomes, foi também em Gramado que Maria Fernanda conheceu a Prime, destino onde ama passar suas férias, já tendo sua lista de lugares preferidos e um motivo especial que gerará lembranças eternamente. "Gosto de passeios bem de 'turistas' mesmo; adoramos conhecer novos cantinhos, pois somos bem aventureiros. Adoramos a Cascata do Caracol, o Mini Mundo, Vale dos Dinossauros e o próprio Lago Negro, que para nós teve um sabor a mais, pois fiquei noiva lá!"

Este é o propósito da Prime Vacation – realizar sonhos, criar memórias e aproximar famílias para que elas tenham comodidade e plena satisfação ao usufruírem dos serviços. Dam Carvalho, 48 anos, é contador e conheceu os benefícios da Prime Vacation em janeiro deste ano, em viagem para o Wyndham Gramado Termas Resort Spa, um dos estabelecimentos pertencentes à Prime Vacation. Dam contou que reservou as datas de sua estada com facilidade através da equipe de atendimento. "Após desfrutarmos deste empreendimento, vejo como satisfatório adquirir essas diárias. As vantagens são diversas, como a facilidade para marcar suas reservas e o atendimento sempre diferenciado, além da confiança para levar sua família a um local seguro e com uma estrutura de primeira", falou.

Apesar do crescimento e investimento já constatado no setor – a estimativa de Valor Global de Vendas para o segmento de multipropriedade em 2019 foi de R$ 22,3 bilhões, contra R$ 16,3 bilhões em 2018, segundo estudo da Secovi-SP. A Prime Vacation acredita que o mercado de multipropriedade no Brasil está apenas no seu estágio inicial e os próximos anos devem ser marcados por mais profissionalização.

Sobre a Prime Vacation

Criada em Gramado em 2016, a PRIME VACATION é a única empresa do setor de multipropriedade turística no Brasil que se responsabiliza por todas as fases dos projetos que comercializa: incorporação, desenvolvimento, jurídico, inteligência de negócio, marketing, comercialização e gestão de clientes. Segundo Ronaldo Fagundes, CEO da PRIME VACATION, aí reside o principal diferencial da empresa: "ao cuidarmos de todas as fases do projeto, inclusive e especialmente do contínuo relacionamento com os mais de 20 mil clientes que já compraram conosco, podemos garantir maior controle e qualidade de todas as etapas, empenhar os melhores esforços em tecnologia, novas práticas internacionais de mercado e treinamento de pessoas para a completa realização do sonho de férias inteligentes em família de nossos clientes".

A PRIME VACATION é fruto dos mesmos criadores de Snowland, Casa Aveiro by Dolores, Museu do Festival de Cinema de Gramado, Café Bela Vista, Gramado Termas Park, Wyndham Gramado Termas Resort Spa, Gramado BV Resort, Gramado Exclusive Resort e Gramado Buona Vitta Resort Spa, em Gramado, da Rio Star, no Rio de Janeiro, e do Aquan Prime Resort, em Foz do Iguaçu. A empresa conta hoje com mais de 10 Universos Prime nos seguintes destinos: Gramado, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro e Praia de Carneiros. Em suas bases fora de Gramado, tem foco atualmente na comercialização do AQUAN PRIME RESORT. Além disso, mantém negociações de expansões para os estados de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Mais informações: http://primevacation.com.br/

