Prime You alcança valor de mercado de mais de US$ 100 Milhões em captação de 'Série D'

Empresa é a maior da América do Sul de propriedade compartilhada

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O rápido e sólido crescimento da Prime You – maior empresa da América do Sul de compartilhamento de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos - está atraindo a atenção de novos investidores e de mais pessoas físicas e jurídicas que estão aderindo ao seu modelo de propriedade compartilhada. A Prime You acaba de captar mais de US$ 10 milhões junto ao investidor Nelson Tanure, em uma operação 'Série D', coordenada pelo Banco Master. O valor da transação alinha-se ao valor de mercado de US$ 100 milhões da empresa, que caminha para atingir o patamar de unicórnio no Brasil (equivalente a US$ 200 milhões), em face do grande potencial para conquistar clientes também da classe média.

O investidor Nelson Tanure passou a compor o grupo de acionistas da Prime You, que já conta com integrantes do mercado financeiro, atraídos pela capacidade de retorno desse investimento. "A entrada de um mais investidor fortalece a estrutura de capital para seguirmos ampliando o número de ativos, e confirma que a empresa entrou no radar dos investidores por ser um projeto com potencial múltiplo de crescimento, acima de 50 vezes o seu valor atual", afirma Marcus Matta, CEO e fundador da Prime You. "Nossos próximos passos são ingressar nos EUA e em Portugal e ampliar o serviço para outras bases da pirâmide, atingindo a classe média."

Diversos fatores colocam a Prime You (www.primeyou.com.br) no radar dos investidores: o fato de ser a única na região a compartilhar diferentes tipos de ativos, ter elevada capacidade de crescimento orgânico, apresentar índice de risco muito baixo e retorno elevado e ser um serviço comprovado de alta qualidade.

Também contribuíram para colocar a empresa no valor de US$ 100 milhões, hoje, o crescimento acentuado e sustentável - média de 26% ao ano, sendo de 52% em 2020 -; os investimentos em infraestrutura, tecnologia, novos ativos e diversificação de serviços, e o seu modelo inovador.

Para dar suporte ao crescimento, a Prime You está investindo cerca de US$ 30 milhões em 2020-2021, valor que pode atingir até US$ 70 milhões. "Seguiremos investindo na ampliação dos ativos e na inovação da operação para atender a elevada demanda por bens compartilhados, expandindo, em breve, o conceito para outras bases da pirâmide social", conclui Matta.

