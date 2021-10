Prime You alcanza un valor de mercado de más de US 100 millones en recaudación de fondos de Serie D

SÃO PAULO, 18 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El rápido y sólido crecimiento de Prime You, la mayor empresa de Sudamérica de aviones, helicópteros, embarcaciones, inmuebles y automóviles deportivos de propiedad compartida, está llamando la atención de nuevos inversionistas y de un mayor número de personas naturales y jurídicas que se están sumando a su modelo de propiedad fraccionada. Prime You acaba de recaudar más de US 10 millones con el inversionista Nelson Tanure, en una operación de Serie D coordinada por el Banco Master. El valor de la transacción está alineado con el valor de mercado de US 100 millones de la empresa, que está en vías de alcanzar la categoría de unicornio en Brasil (equivalente a US 200 millones), dado su gran potencial para captar clientes también de clase media.

El inversionista Nelson Tanure se incorporó al grupo de accionistas de Prime You, que ya cuenta con integrantes del mercado financiero atraídos por la capacidad de retorno de esta inversión. "La incorporación de un inversionista más fortalece la estructura de capital para seguir ampliando nuestro número de activos y confirma que la empresa ingresó al radar de los inversionistas por ser un proyecto con potencial múltiple de crecimiento, sobre 50 veces su valor actual", sostuvo Marcus Matta, director ejecutivo y fundador de Prime You. "Nuestros próximos pasos son ingresar en los EE. UU. y Portugal, así como ampliar nuestro servicio a otras bases de la pirámide, hasta alcanzar la clase media".

Diversos factores sitúan a Prime You (www.primeyou.com.br) en la mira de los inversionistas: el hecho de ser la única empresa en la región que comparte diferentes tipos de activos, gozar de una alta capacidad de crecimiento orgánico, tener un muy bajo índice de riesgo y un alta rentabilidad, y ser un servicio verificado de alta calidad.

Otros elementos que también han contribuido a situar a la empresa en el actual valor de US 100 millones fueron su crecimiento sólido y sostenible —con una media de 26 % por año, que fue de 52 % en 2020—, las inversiones en infraestructura, tecnología, los nuevos activos y la diversificación de sus servicios, además de su modelo innovador.

Para apoyar el crecimiento, Prime You se encuentra realizando inversiones por cerca de US 30 millones entre 2020 y 2021, valor que puede llegar hasta los US 70 millones. "Seguiremos invirtiendo en la ampliación de los activos y en la innovación de las operaciones a fin de satisfacer la alta demanda de bienes compartidos, y dentro de poco ampliaremos el concepto hacia otros segmentos de la pirámide social", concluyó Matta.

Contacto: Débora Ferreira / Murillo Senne

Teléfono: (11) 3129-5158

Correo electrónico: [email protected] / [email protected]

