Primeira campanha da Crefaz impactou mais de 2 milhões de pessoas

Inspirada no futebol, "É gol da Crefaz" ampliou simulações e contratações de crédito

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A primeira campanha da Crefaz Financiamentos e Investimentos, inspirada no futebol e lançada em outubro, já impactou mais de 2 milhões de pessoas e contribuiu para ampliar as simulações de crédito em 8 mil, totalizando mais de 67 mil novas contratações de crédito. A empresa, dedicada ao microcrédito, escalou a influenciadora digital Rayane Silva (canal Escola de Crédito) e Arnaldo Taveira, do canal Narrador Arnaldo, para a "É gol da Crefaz", que segue no ar até o fim deste mês.

A campanha contempla ações em mídias off-line em cinco estados e mais de 60 cidades, 64 outdoors em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e Pernambuco, além de peças nas mais de 100 lojas e dois mil parceiros comerciais da Crefaz, que está presente em 75% dos municípios brasileiros. Clientes, parceiros e vendedores serão premiados com um carro, uma moto e mais 13 Smart TVs, no sorteio que acontece no dia 31 de dezembro.

Para participar, os clientes devem fazer uma solicitação de crédito até o dia 27 deste mês pelo site (https://site.crefaz.com.br/home ), telefone (0800 052 5052), em uma das lojas ou nos parceiros comerciais. Vendedores e parceiros são contemplados quando um de seus clientes é premiado.

O CEO da Crefaz, Carlos Eduardo Navarro Ribeiro, explica que o objetivo da campanha é conectar os clientes, nas mais diversas localidades onde a empresa está presente, com uma paixão nacional, o futebol. "O engajamento em nossas redes sociais, canais digitais e o aumento no movimento em nossas lojas demonstram a aceitação dos produtos que oferecemos às pessoas que precisam de crédito, mas que não conseguem nas instituições financeiras tradicionais", destaca Ribeiro.

Sobre a Crefaz

A Crefaz Financiamentos e Investimentos foi fundada em 2013, em Maringá (PR), com o objetivo de oferecer crédito a um público não assistido pelas instituições financeiras tradicionais. Com mais de 1 mil funcionários, a empresa também oferece crédito pessoal de até R$ 15 mil, crédito consignado e outros produtos que dispensam comprovação de renda e permitem o pagamento em até 48 meses, sempre com liberação quase imediata.

Saiba mais em: https://site.crefaz.com.br/

Fotografia: - https://mma.prnewswire.com/media/1974457/3744669_photo.jpg

