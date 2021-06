Primeira convocação do considerado universidade KISS

Com foco em sua fórmula 3E - Enable, Educate and Empower (capacitar, educar e empoderar), o Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) é uma instituição de educação residencial que oferece educação gratuita, acomodação, assistência médica, treinamento vocacional, atlético e artístico para 60 mil crianças indígenas do Leste de Odisha, na Índia.

Os alunos são de 62 comunidades tribais diferentes na região, das quais 13 são Grupos Tribais Particularmente Vulneráveis (PVTGs). Destes, 30.000 estudantes estudam no campus principal em Bhubaneswar.

Um marco

O KISS tem uma forte base de 30 mil ex-alunos capacitados, entre rapazes e moças e, em breve, mais de dez mil estudantes estudarão em dez centros satélites do KISS em Odisha. O KISS impactou indiretamente mais de um milhão de crianças e jovens de tribos, o que é, em si, um marco na história de pessoas que puderam contornar o atraso de anos.

Um sonho se concretizando

"É de fato um prazer relembrar quando me lembro dos dias em que imaginava entrar no campo do serviço social de forma marcante. Isso significa alcançar o inalcançável", disse o fundador do KIIT e do KISS, o prof. (Dr.) Achyuta Samanta.

"E hoje, me sinto extremamente grato ao todo-poderoso, encantado e com orgulho quando me lembro do dia em que dei início ao Kalinga Institute of Social Science (KISS). Tudo começou como um jardim e não demorou muito para as flores sorrirem. O KISS foi teve início como uma pequena muda e, em poucos anos, cresceu mais e mais e se transformou em uma enorme árvore difundindo a sombra para muitos e com um extraordinário alcance da enorme propagação da copa, dando proteção a milhões de pessoas hoje", acrescentou prof. (Dr.) Samanta.

"É a história de um sonho que se realizou, e decolou com 125 alunos a bordo em 1992-93 e cresceu como uma fênix, um conto inspirador de transformação que agora está realmente além da minha imaginação. Como um homem comum, quando lancei a base do KISS, eu simplesmente tinha a confiança, mas nunca imaginei que seu crescimento seria tão exponencial, impactante e iria revolucionar o padrão da educação para meninos e meninas de tribos, sem desvincular-se da sua crença central: A educação empodera", acrescentou ainda o prof. (Dr.) Samanta.

Um instrumento de empoderamento

Enquanto as desistências ainda sejam um ponto sofrido no sistema educacional do país, o KISS, no curso da sua existência, por mais de 30 anos, tem controlado substancialmente as desistências, o casamento infantil, o assédio de gênero, o extremismo de esquerda, o proselitismo, a ignorância e a superstição em grande escala com sua intervenção passiva por meio da educação e capacitação.

O KISS estimulou a conscientização sobre a importância da educação, empoderamento das meninas, qualificação e capacitação profissional, empreendedorismo e, em colaboração com as comunidades tribais, o KISS as tornou verdadeiras zeladoras do ecossistema, da natureza e do cumprimento de seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs).

Escalonamento de novos patamares globais

Por seu registro incontestável, a KISS foi a primeira instituição tribal exclusiva do mundo considerada para ser universidade em 2017, um status concedido pelo Ministério do antigo Desenvolvimento de Recursos Humanos do governo da Índia. "Com o seu crescimento, sempre busquei o status universitário para o KISS elevar a sua credibilidade como uma instituição comprometida com a pesquisa de estudos tribais por acadêmicos", disse prof. (Dr.) Samanta.

A KISS alcançou um novo patamar quando, em 2015, recebeu reconhecimento e apoio internacionais. Desde 2015, a empresa tem o Status Consultivo Especial do Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC). Em seguida, em uma escalada recorde, o KISS se viu na comunidade das principais organizações. Ela trabalhou em colaboração com muitas agências e órgãos da ONU, como a UNFPA, a UNEP, a UNDP, a UNICEF, a ONU Mulheres, o Consulado dos EUA e outros em diversos projetos de capacitação e implementações.

Destino do conhecimento

A conquista fala por si e logo recebeu profunda apreciação dos ganhadores do Prêmio Nobel, dos luminares jurídicos, acadêmicos, formuladores de políticas, estadistas, escritores e celebridades que visitaram o KISS e sentiram-se assim após uma experiência imersiva. O KISS também institucionalizou o KISS Humanitarian Award para premiar homens e mulheres de destaque por seus serviços à humanidade.

Logo, o KISS se tornou um destino e seus grandes saltos ajudaram a escalar novos patamares. Por sua conquista, o KISS passou a ser um ponto de atração fenomenal e um comitê muito distinto juntou-se no controle do considerado como universidade KISS.

O Sr. Satya S. Tripathi ingressou como chanceler. Ele foi ex-secretário-geral adjunto das Nações Unidas e diretor do escritório de Nova York do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Outros distintos membros no painel de liderança são - Dr. Upendra Tripathy, Serviço Administrativo Indiano - SAI (aposentado) como pró-chanceler; Dr. Deepak Behera como vice-chanceler; Dr. Pitabasa Sahoo como pró-vice-chanceler; Dr. Kanhu Charan Mahali como diretor geral. Sob sua gestão, o considerado universidade KISS certamente alcançará novos patamares em termos de conquistas estudantis, pesquisa, colaboração e excelência acadêmica.

O primeiro é o primeiro e sempre especial, assim como a primeira assembleia do considerado universidade KISS. A cerimônia virtual será agraciada por sua excelência o governador de Odisha, afável e erudito, prof. Ganeshi Lal, que será conferido com Honoris Causa, Doutor em Letras na primeira assembleia do considerado universidade KISS.

Os outros recebedores da Honoris Causa, homens de Odia de alta posição, realizações e conquistas, são Shri Girish Chandra Murmu, honorável controlador e auditor geral da Índia, orgulho dos tribais, Odisha e Índia; o honorável Swarup Ranjan Mishra, membro do Parlamento pelo Grupo Constituinte de Kesses, Quênia e presidente fundador do Mediheal Group of Hospitals, Quênia; e o Sr. Bibhu Mohapatra, designer de moda e figurino, Nova York.

"Nesta ocasião histórica, expresso minha profunda gratidão a todas as partes interessadas do KIIT por seu impávido apoio. Gostaria de expressar meus agradecimentos a todos os defensores do KISS, por seu amor, carinho e confiança em nossa causa. Tenho uma dívida de gratidão com os funcionários e estudantes do KIIT e do KISS por seus esforços incansáveis para ajudar o KISS a alcançar o nível que tem hoje", disse o prof. (Dr.) Samanta.

"O KISS, que começou como uma ideia que se transformou em uma revolução, que exige a criação de mais protótipos, sempre se empenhou em fornecer uma solução local para um problema global. Imaginamos que o KISS deve ser um grupo de reflexão para questões tribais, para o debate acadêmico, discutir e analisar criticamente as políticas, leis, cultura e importância tribais e oferecer soluções para a melhoria contínua do KISS, em particular, e para a sociedade em geral", acrescentou o prof. (Dr.) Samanta.

"E como diz Hemingway, 'não há nada nobre em ser superior ao seu colega; a verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu'. O considerado universidade KISS sempre avançará e se aprimorará, com toda a humildade, em sua busca pela excelência", concluiu o prof. (Dr.) Samanta.

FONTE Kalinga Institute of Social Sciences

