Primeira criptomoeda de impacto social do mundo ELONGATE anuncia incorporação

Lorenzo Andree agora irá assumir o cargo de presidente e fundador da EG Association e comandar o trabalho de impacto social global no mundo real pelo qual a Elongate veio a ser conhecida. A diretoria da EG Association será composta por Armin Keyani, Malik Bakrim, Eugeniu Cujba e outros membros que ainda não foram indicados. De igual importância, a ELONGATE Global tem como base um conselho de liderança composto por Hasan Aziz, Rani Barbara, Alexander Gambon, Brian Lobeda, Gene Rhode e Austin Worrell. As duas entidades, embora legalmente distintas, trabalharão em conjunto com uma visão geral compartilhada e a missão de gerar um impacto social duradouro continuando a redefinir o poder da criptomoeda.

Hasan Aziz, que atualmente comanda as operações da Elongate como um todo, afirmou: "Para a Elongate, a incorporação significa que a criptomoeda seja capaz de alcançar seus objetivos de impacto social que podem transformar vidas ao contar com uma equipe dedicada de especialistas do mundo todo. Estou confiante de que as duas entidades podem trabalhar juntas de forma eficaz para moldar o futuro e a direção da Elongate.

Alexander Gambon, diretor de marca da Elongate, afirmou: "Com a incorporação finalmente concluída, podemos intensificar uma série de coisas interessantes, com foco especial no token, em nossa comunidade e em nossa missão compartilhada de promover um impacto social duradouro. Isso é apenas um importante ponto de partida para a Elongate!"

Acesse o site da Elongate e saiba mais sobre a primeira e maior empresa filantrópica de criptomoedas do mundo, que está transformando o mundo por meio do impacto social: https://www.elongate.cc/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1582465/ELONGATE_Global.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg

FONTE ELONGATE

Related Links

https://www.elongate.cc/



SOURCE ELONGATE