Primeira do mundo em CCS atinge marco de 3 Mt

A BD3 tem a honra de ser a primeira do mundo - o que significa que não somente foi pioneira na implementação da tecnologia, mas na disponibilidade de estar na vanguarda da aprendizagem e adaptação. Dentro de cinco anos desde a sua abertura, ela atingiu o marco de 3 Mt e a planta de captura também desempenou com confiabilidade aprimorada sucessiva e um aumento contínuo da taxa de captura diária de CO 2 .

A International CCS Knowledge Centre (Central de Conhecimento) é geralmente consultada por sua capacidade de partilhar as lições substanciais aprendidas no CCS. O BD3 é um testemunho à aprendizagem que vem da prática. A Central de Conhecimento foi projetada por seus fundadores, SaskPower e BHP, para partilhar da rica expertise da BD3 com o mundo - devido ao papel essencial do CCS para mitigar significativamente as emissões de gases do efeito estufa (GHGs).

Ao determinar um precedente na captura de carbono em larga escala, a BD3 foi a base do estudo de CCS de segunda geração da Central de Conhecimento, o Estudo de Viabilidade de CSS da Shand. Esse estudo revelou os custos de capital para que a próxima planta seja 67% mais barata por tonelada de CO 2 capturado e uma taxa de captura a atingir até 97% a carga reduzida, enquanto a planta está sendo integrada com fornecimentos de eletricidade renovável. A Central de Conhecimento agora está estendendo essas aprendizagens a emissões de fonte da indústria.

De fato, o mundo continua a buscar a compreensão e a aplicação prática resultante das aprendizagens da BD3. Após um passeio pela planta em maio de 2019, o presidente da COP24, Michael Kurtyka, disse à imprensa: "Estou aqui por causa do papel de liderança que este país (Canadá) e esta região (Saskatchewan) estão desempenhando no cenário internacional. Vocês são líderes no mundo. Tudo o que trazem à mesa, internacionalmente falando, é extremamente importante."

Reconhecimento

"Nós parabenizamos a unidade Boundary Dam 3 CCS da SaskPower por ter capturado 3 milhões de toneladas de dióxido de carbono desde o início das operações em 2014. Esse marco significativo demonstra claramente a viabilidade da tecnologia de CCS na entrega de uma energia limpa sustentável a partir do carvão. A BD3 está mostrando o caminho rumo à integração de tecnologias CCS de larga escala com geração de energia. As lições aprendidas a partir de sua experiência são essenciais para a aplicação bem-sucedida das tecnologias CCS em todo o mundo e, até mesmo, além da geração de energia em setores industriais como aço e cimento."

- David Byers, diretor executivo, CO2CRC

Fatos rápidos e links

CCS em larga escala no Canadá

O CCS em larga escala CCS quer dizer que mais de 43 Mt em CO 2 foram armazenados com segurança e de maneira permanente no Canadá e, portanto, impedidos de entrar na atmosfera.

foram armazenados com segurança e de maneira permanente no Canadá e, portanto, impedidos de entrar na atmosfera. Os projetos de CCS em larga escala no Canadá incluem:

A unidade BD3 CCS da SaskPower



O projeto de monitoramento e armazenamento Weyburn-Midale CO 2



O projeto de armazenamento Aquistore CO 2



A unidade Quest CCS



Linha tronco de carbono Alberta

Mudança climática

Em nenhum momento na história os níveis de concentrações de CO 2 estiveram tão elevados ou aumentando com tanta rapidez quanto nos dias de hoje - Keeling Curve: Um Registro Diário de Dióxido de Carbono Atmosférico (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego)

estiveram tão elevados ou aumentando com tanta rapidez quanto nos dias de hoje - Keeling Curve: Um Registro Diário de Dióxido de Carbono Atmosférico (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego) A CCS é considerada essencial em três dos quatro caminhos para manter o aquecimento global dentro do 1,5 ºC - Intergovernmental Panel on Climate Change: Aquecimento Global de 1.5 Graus Celsius

A maior parte do mundo não consegue cumprir com as metas de emissão sem a CCS - e para os que conseguem, o aumento médio em custo de mitigação é 138% - Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC AR5 2014

Links CCS

Sobre a International CCS Knowledge Centre (Central de Conhecimento): Desde a operação em 2016 sob a direção de um conselho independente, a Central de Conhecimento foi estabelecida pela BHP e SaskPower com um mandato de promover a compreensão e a implementação global de CCS em larga escala para reduzir as emissões globais de GHG. A Central de Conhecimento proporciona o know-how para implementar projetos de CCS em larga escala, bem como otimização de CCS por meio das aprendizagens base tanto da unidade Boundary Dam 3 CCS totalmente integrada quanto do estudo de CCS de segunda geração abrangente, conhecido como o Estudo Shand. Para mais informações: https://ccsknowledge.com/

