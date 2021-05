Primeira etapa do 17º Campeonato Regional CBC Taurus de Tiro Esportivo conta com a participação de mais de 6 mil atletas

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 31 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Entre os dias 14, 15 e 16 de maio aconteceu a 1ª etapa do 17º Campeonato Regional CBC Taurus, considerado atualmente o maior torneio de tiro esportivo no Brasil.

O evento, que conta com parceria da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) e da Taurus, é realizado simultaneamente em 180 clubes de todo o Brasil e este ano contou com a participação de 6.676 atletas em 17 modalidades, sendo 16 voltadas ao Tiro de Precisão, com alvos à distância de 10, 25 e 50 metros, e uma ao Trap Americano (Tiro ao Prato) com 50 disparos.