Primeira remessa de uvas egípcias viabilizada pela Tridge chega ao Brasil em meio à crise climática

SEUL, Coreia do Sul, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma sul-coreana de comércio agrícola Tridge viabilizou de forma bem-sucedida a primeira exportação de uvas egípcias para o Brasil.

Um grande atacadista de alimentos de São Paulo, no Brasil, comprou recentemente dois contêineres, o equivalente a 28 toneladas, de uvas egípcias por meio da plataforma Tridge. É a primeira remessa de uvas egípcias importadas pelo Brasil, de acordo com os registros comerciais brasileiros.

O Brasil, como importante país produtor agrícola, raramente importa uvas estrangeiras, e seu volume de importação de uvas ficou em 67º lugar no ano passado. No entanto, a demanda por uvas estrangeiras está aumentando devido às recentes condições climáticas extremas. Um grande volume de uvas brasileiras estragou nesta estação devido às chuvas pesadas e frentes frias que atingiram a região sul do Brasil.

"Agora é o momento perfeito para exportar uvas do Egito, que atualmente está na temporada de colheita das uvas", disse Oh Kwang, gerente comercial da Tridge. "O Acordo de Livre Comércio (ALC) firmado entre o MERCOSUL e o Egito em 2020 abriu um caminho para a exportação de uvas egípcias para o Brasil, o que garantiu o sucesso deste acordo comercial singular."

De acordo com dados da Tridge, estima-se que as exportações de uvas brasileiras tenham diminuído em mais de 45% nos primeiros seis meses de 2022 em relação ao ano anterior. O preço das uvas brasileiras aumentou cerca de 20% em relação ao ano anterior em algumas regiões, de acordo com a compilação de dados da Tridge.

Em meio a uma crise alimentar global, a Tridge está encontrando ativamente compradores e fornecedores alternativos para seus produtos perecíveis, com sucesso notável. Por exemplo, quando as sanções comerciais sobre a guerra na Ucrânia interromperam as exportações de produtos frescos para a Rússia, a Tridge as redirecionou para a Europa quando elas já estavam a caminho, no mar.

A Tridge é uma plataforma global de negociação de produtos agrícolas que facilita e simplifica o comércio internacional. Com seu exclusivo centro de abastecimento global, a Tridge vai além de conectar compradores e vendedores de 15 mil produtos agrícolas. Isso é possível graças a nosso serviço de atendimento diferenciado, que inclui devida diligência, verificação de certificados de fornecedores, negociação de contratos, acondicionamento, transporte marítimo, serviços alfandegários e muito mais.

FONTE Tridge

