Primeira tarefa do Vera: a Volvo Caminhões apresenta um transporte autônomo entre um centro de logística e um porto

O objetivo da colaboração é implementar o Vera em uma aplicação real, permitindo um sistema conectado com um fluxo contínuo de mercadorias, de um centro de logística da DFDS a um terminal portuário, para distribuição em todo o mundo.

Em 2018, a Volvo Caminhões apresentou sua primeira solução elétrica, conectada e autônoma, criada para tarefas repetitivas em centros de logística, fábricas e portos. O Vera é perfeito para curtas distâncias, transportando grandes volumes de mercadorias com alta precisão.

"Agora, temos a oportunidade de implementar o Vera em um cenário ideal e desenvolver ainda mais seu potencial para outras operações similares," afirma Mikael Karlsson, Vice-presidente de Soluções Autônomas da Volvo Caminhões.

O objetivo é implementar um sistema conectado que consiste em vários veículos Vera monitorados por uma torre de controle. O objetivo é permitir um fluxo contínuo e constante que responda às demandas de maior eficiência, flexibilidade e sustentabilidade. A colaboração com a DFDS é um primeiro passo para implementar o Vera em uma tarefa de transporte real em estradas públicas predefinidas em uma área industrial.

"Queremos estar na vanguarda do transporte autônomo e conectado. Essa colaboração nos ajudará a desenvolver uma solução eficiente, flexível e sustentável de longo prazo para receber veículos autônomos que chegam aos nossos portões, beneficiando nossos clientes, o meio ambiente e nossos negócios," afirma Torben Carlsen, CEO da DFDS.

A solução de transporte autônomo será desenvolvida ainda mais em termos de tecnologia, gerenciamento de operações e adaptações de infraestrutura, antes que possa ser completamente operacional. Além disso, as precauções de segurança necessárias serão tomadas para atender aos requisitos da sociedade para um caminho seguro para transportes autônomos.

À medida que a Volvo Caminhões ganha mais experiência, o Vera tem o potencial de ser usado em aplicações semelhantes como complemento às soluções de transporte atuais.

"Transportes autônomos com baixos níveis de ruído e zero emissões de escape têm um papel importante a desempenhar no futuro da logística e beneficiarão tanto a empresa quanto a sociedade. Vemos essa colaboração como um começo importante e queremos promover o progresso nessa área. O Vera pode ter um limite de velocidade; nós não. Os testes já começaram e nossa intenção é implementar a solução nos próximos anos," acrescenta Mikael Karlsson.

Fatos:

A tarefa consiste em deslocar os contêineres do centro de logística da DFDS em Gotemburgo a um terminal portuário de acordo com a capacidade necessária.

O sistema autônomo é monitorado por um operador em uma torre de controle que também é responsável pelo transporte.

A solução é adequada para fluxos repetitivos com uma velocidade máxima de 40 km/h.

As adaptações de infraestrutura fazem parte do escopo na implementação do sistema de transporte total, incluindo portões automatizados nos terminais.

A Volvo Caminhões e a DFDS são os principais parceiros, mas vários atores estão envolvidos na implementação da primeira tarefa do Vera.

A DFDS fornece serviços de balsa e transporte na Europa e na Turquia, gerando receitas anuais de cerca de 17 bilhões de coroas dinamarquesas. Os 8.000 funcionários estão localizados em navios e escritórios em 20 países. A DFDS está sediada em Copenhague e listada na NASDAQ Copenhagen.

A iniciativa é realizada com o apoio da agência sueca de inovação Vinnova, da administração de transportes da Suécia e da agência sueca de energia, por meio do programa de pesquisa e inovação de veículos estratégicos FFI.

LINK para filmagens e entrevistas https://bit.ly/2WpzKjW

LINK para o filme de introdução (YouTube) https://www.youtube.com/embed/CMREUiQZSIs

LINK para imagens de alta resolução https://bit.ly/2WCbH67

Há imagens e filmes para imprensa disponíveis na galeria de imagens e filmes da Volvo Trucks, no endereço http://images.volvotrucks.com

Para obter mais informações, entre em contato: Newton Chagas, Telefone: +55-41-33178296, +55 41-98128718, E-mail: newton.chagas@volvo.com

