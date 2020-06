Primeira turbina eólica offshore de 8MW da China, instalada pela Shanghai Electric, entra em operação com carga total

A turbina offshore de 8MW-167 é a turbina eólica em operação com a maior capacidade na China. Comparada com a turbina eólica de 7MW-154, a turbina D8 produz 20% mais eletricidade e reduz o custo nivelado da eletricidade (LCOE – Levelised Cost of Electricity ) em cerca de 11%. A turbina de 8MW é o resultado de um contrato assinado em março de 2018 com a Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), que dá à empresa uma licença para produzir e vender máquinas offshore 8.0-167DD da SGRE no mercado chinês.

A Shanghai Electric está agora em uma posição privilegiada para capitalizar o crescente mercado chinês de turbinas offshore, onde até 26GW podem estar conectados à rede até o final de 2025. A empresa prevê a criação de uma solução de energia limpa integrada que amplia o limite da liberação do potencial de energia solar e eólica.

A turbina eólica offshore de 8MW tem lâminas de 81,4 m, produzindo um diâmetro de rotação de 167 m e uma área varrida de 21.900 m2. Ela foi testada em terra no parque industrial offshore de Haojiang em Shantou. O projeto de demonstração para uma solução de energia limpa integrada também tem uma turbina eólica offshore de 4MW e fotovoltaicos em telhados de 2,42MW. Ele também incorpora armazenamento de energia, equipamento de pilha de carga com capacidade de 2MWh, um conjunto de sistemas de controle de ambiente de construção inteligente, internet das coisas industrial 5G+, centro de controle de microrrede e sistema de gerenciamento de energia, entre todos os outros elementos.

A solução foi modificada para lidar com condições na região da Ásia-Pacífico, tais como tufões e tempestades tropicais, que poderiam danificar seriamente a infraestrutura da rede e até mesmo levar a quedas de energia na área. A restauração da microrrede a partir da condição de arranque autógeno é, portanto, importante para as operadoras de microrredes. Com o "arranque autógeno", o projeto de energia inteligente fornece uma forte garantia para uma operação estável do parque industrial.

A equipe do Projeto da Shanghai Electric usou baterias de lítio como uma fonte de energia de apoio, de forma que o Sistema de Conversão de Energia pode regular a voltagem e a frequência para o valor de referência. Quando a turbina de 8MW vai para um estado ocioso, que sincroniza e conecta a voltagem de barramento da microrrede, e o vento atinge a velocidade de corte, a turbina eólica começa oficialmente a gerar energia, então a equipe pode aumentar a carga, ao mesmo tempo que retém a frequência do sistema, até que a microrrede esteja operando no modo de carga total. Graças à excelente amigabilidade da turbina de 8MW e poderoso MGCC, todo o processo é conectado à rede elétrica com zero impacto.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1190949/Shanghai_Electric_8MW_Turbine.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric