Primeira venda de NFTs do jogo "Baby Shark BubbleFong Friends" na Binance NFT

Para sua primeira colaboração com a Binance NFT, a BBF Inc. planeja lançar 2.504 caixas misteriosas de NFTs com os adoráveis personagens da Pinkfong Wonderstar, a série de animação 3D de sucesso da Pinkfong Company, na Binance NFT no dia 10. A caixa misteriosa de NFTs do jogo "Baby Shark BubbleFong Friends" da Binance NFT foi criada para permitir jogar para ganhar (Play-to-earn - P2E) no jogo e para permitir a mineração de tokens dentro do jogo. Informações detalhadas sobre as vendas e o evento serão divulgadas posteriormente no site oficial e nos canais de mídia social da Binance NFT.

O "Baby Shark BubbleFong Friends" é um jogo P2E desenvolvido pela Day1 Entertainment baseado no IP do Baby Shark da Pinkfong, o IP de renome mundial da Pinkfong Company, depois de a Day1 Entertainment ter firmado um contrato de licenciamento com a Pinkfong Company.

Enquanto isso, o "Baby Shark BubbleFong Friends" está atualmente realizando um evento de pré-registro por meio da página oficial de pré-registro (bbfpreregistration.io/) para usuários de todo o mundo. Os interessados podem encontrar informações detalhadas sobre o evento no site e por meio dos canais da comunidade.

O "Baby Shark BubbleFong Friends" é um jogo P2E clássico de bolas que é divertido e fácil. Juntamente com vários conteúdos, o jogo, está programado para ser lançado mundialmente no primeiro semestre deste ano, com exceção da Coreia do Sul, Vietnã, Singapura, Coreia do Norte e China, de acordo com as regulamentações de cada país.

BBF Inc.

A BBF Inc. é uma empresa operacional com sede nos EUA que supervisiona a operação e os negócios globais do jogo P2E Baby Shark BubbleFong Friends.

