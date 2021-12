Primeiro braço robótico da Unitree Technology Company colabora com robô quadrúpede

Conforme o vídeo divulgado pela empresa, foi possível ver o braço robótico instalado na cabeça do robô. Com esse braço, o robô pode concluir com facilidade ações como pegar objetos, abrir e fechar portas, servir vinho e até fixar parafusos.

A Inteligenciação está apenas no início

O CEO da Unitree Technology Wang Xingxing traz as implicações significativas no campo da robótica com o recém-lançado braço robótico, e explicou os objetivos e o futuro. Wang lançou-se no campo robótico com o desenvolvimento do seu Xdog em 2016.

O braço robótico é um elemento essencial para os robôs quadrúpedes. Ele pode ser utilizado para atender a diferentes requisitos de aplicação de serviços industriais e familiares. A perspectiva de desenvolvimento de um braço robótico é ampla. "Ambas aplicações industriais e lojas físicas estão se tornando nosso objetivo", disse Wang Xingxing.

O CEO da Unitree disse: "O braço robótico está atualmente em um estágio de desenvolvimento rápido com a evolução e direção da tecnologia. No entanto, esperamos que o elemento faça parte de nossas vidas desde já. O problema atual é o controle de custos e o aprimoramento da inteligência."

O surgimento dos robôs colaborativos

Fica evidente que o braço robótico é leve e pode mover-se de forma flexível. Com ele, o cão-robô onipotente passa a ter ainda mais eficiência.

Com o passar do tempo, a combinação entre o cão-robô e o braço robótico colaborativo poderá executar cada vez mais atividades.

Agora, a Unitree está se dedicando para avaliar a colaboração entre o cão robô e o braço robótico para criar os padrões do setor.

Esperamos ver como a Unitree Technology liderará a revolução futura do segmento da robótica com seu braço robótico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1718197/image1.jpg

FONTE Unitree

