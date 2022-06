Primeiro Fórum de Desenvolvimento do Fundo da OPEP se compromete a mobilizar fundos para enfrentar desafios globais

O Fundo da OPEP e a República do Kosovo assinaram um "Acordo Estrutural para Operações do Setor Privado", que visa fortalecer o setor privado no Kosovo com foco em infraestrutura, conectividade, energia e água. O diretor do Fundo da OPEP, Dr. Abdulhamid Alkhalifa , havia visitado o Kosovo em junho e expressou a intenção de aprofundar a parceria.

milhões para o fundo, que oferecerá assistência técnica para melhorar a entrega de projetos de investimento por meio do aprimoramento da preparação, projeto e compras. O Fundo da OPEP e o banco regional de desenvolvimento sul-americano FONPLATA assinaram um "acordo de cooperação" para ampliar e aprofundar a parceria por meio de mais cofinanciamentos de projetos estratégicos na região da América Latina e do Caribe, onde o FONPLATA atua.

O Fundo da OPEP está se unindo ao Fundo de Desenvolvimento de Capital da ONU (UNCDF) e à iniciativa Sustainable Energy for All (SEforALL) para projetar e entregar um novo centro de finanças climáticas e inovação energética, que deverá ser lançado na conferência climática da ONU, a COP27 , no Egito em novembro. Concebido como uma plataforma global completa de políticas e finanças, este centro aproveitará o poder da inovação financeira para obter, liberar, ampliar e eliminar os riscos dos investimentos em acesso e transição energéticos. Reconhecendo o papel crucial da limpeza, o Fundo da OPEP está destinando USD 100 milhões para apoiar projetos relevantes na República Democrática do Congo , Madagascar , Malawi e Ruanda como parte da iniciativa.

O Dr. Alkhalifa, diretor geral do Fundo da OPEP, disse: "Esses novos compromissos e acordos são uma declaração de nossa intenção de unir forças diante de desafios sem precedentes. Uma conclusão clara de nosso evento foi a necessidade de ações urgentes, direcionadas e conjuntas em áreas como mudanças climáticas, acesso à energia e fornecimento de alimentos. Estamos muito animados com o sucesso e o impulso positivo gerado em nosso fórum, o que fornece energia para avançarmos rápida e intensamente."

O Fórum de Desenvolvimento do Fundo da OPEP, intitulado "Driving Resilience & Equity", reuniu líderes governamentais, ministros de países-membro e parceiros do Fundo da OPEP, chefes de instituições do Grupo de Coordenação Árabe, funcionários seniores de bancos de desenvolvimento multilaterais e organizações internacionais, além de representantes do setor privado. O evento incluiu painéis sobre "desafios climáticos versus necessidades energéticas - perspectivas de desenvolvimento", "inovações que viabilizam um futuro de energia inteligente" e "transformando a ambição pública em ações eficazes" e encerrou com uma conversa sobre "copropriedade sul-sul no progresso do desenvolvimento".

A data do Fórum de Desenvolvimento do Fundo da OPEP de 2023 será anunciada em breve.

Sobre o Fundo da OPEP

O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (o Fundo da OPEP) é a única instituição de desenvolvimento com mandato global que oferece financiamento de países membros exclusivamente para países não membros. A entidade trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para impulsionar o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. O Fundo da OPEP foi criado pelos países membros da OPEP em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente no que diz respeito a micro, pequenas e médias empresas), água potável e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo da OPEP destinou mais de USD 22 bilhões para projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, com um custo total estimado de USD 187 bilhões. O Fundo da OPEP recebeu classificação AA+/Perspectiva Estável da Fitch e AA/Perspectiva Positiva da S&P em 2021. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

