Primeiro ministro se reúne com grandes estúdios de cinema para discutir o desenvolvimento da indústria cinematográfica da Mongólia

ULAANBAATAR, Mongólia, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O primeiro-ministro da Mongólia, L. Oyun-Erdene, reuniu-se hoje com os principais estúdios e empresas cinematográficas de Hollywood para discutir como eles podem trabalhar juntos para desenvolver e promover a indústria cinematográfica da Mongólia internacionalmente.

Entre os participantes do encontro estavam representantes seniores da HBO, Netflix, Paramount Pictures e Warner Brothers, que estão em Ulaanbaatar a convite da ministra da cultura da Mongólia, Nomin Chinbat.

Na abertura do encontro, o primeiro-ministro destacou os esforços do governo para desenvolver as indústrias criativas da Mongólia como parte do fortalecimento e diversificação da economia do país. Desenvolver as indústrias criativas é uma parte fundamental da Nova Política de Recuperação da Mongólia e oferece oportunidades para criar uma nova fonte independente de crescimento além da mineração.

O primeiro-ministro enfatizou o compromisso do governo de criar um ambiente de filmagem favorável na Mongólia para elevar a indústria cinematográfica ao próximo nível. A Lei de Apoio à Cinematografia da Mongólia foi aprovada em 2021 e começou a ser implementada no início de 2022.

A lei instituiu incentivos competitivos, como um programa de reembolso para custos de produção de filmes, para ajudar grandes produções e estúdios internacionais a criar empregos e desenvolver capacitação, atraindo mais investimentos para a Mongólia, aumentando o turismo e criando maior conscientização sobre o legado único do país.

A visita dos principais executivos do cinema coincide com o "FAM TOUR-2022", uma iniciativa organizada em conjunto pelo Ministério da Cultura da Mongólia e o Conselho Nacional de Cinema da Mongólia para promover os incentivos disponíveis para filmar na Mongólia, bem como as atividades do Conselho e o belo ambiente natural da Mongólia. O evento está sendo realizado de 14 a 19 de setembro.

Durante o restante de sua visita à Mongólia, que se estenderá até 19 de setembro, os executivos da indústria do cinema se reunirão com cineastas, diretores, produtores e artistas da Mongólia, incluindo a Nomadia Pictures e o estúdio de gravação de classe mundial B Production. Eles também visitarão o Mongol Nomadic Tourist Camp e assistirão a um show de volteio equestre no Parque Nacional de Terelj.

Ao discursar após a reunião, o primeiro-ministro da Mongólia, L. Oyun-Erdene, disse:

"As indústrias criativas da Mongólia têm potencial para se tornar um grande pilar de nossa economia, e é fundamental fortalecer nossa parceria com essas empresas cinematográficas líderes para progredir nessa área como parte de nossa Nova Política de Recuperação.

"Estou animado para nosso trabalho juntos no futuro e para ver um número crescente de estúdios optando por trabalhar na Mongólia nos próximos anos, ajudando a colocar nossa indústria cinematográfica firmemente no mapa."

