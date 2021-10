Primeiro motor com zero emissões da GAC | Novas Energias GO AND CHANGE

Tecnologia interna de ponta

O motor com emissões zero de carbono foi desenvolvido de forma independente com base na tecnologia de motor de quarta geração da GAC. O GAC Group detém totalmente os direitos de propriedade intelectual sobre a tecnologia.

Usando a tecnologia central do motor a hidrogênio como base, os centros de P&D da GAC otimizaram a tecnologia com uma série de inovações.

Entre elas estão a câmara de combustão recém-desenvolvida, que melhora o processo de mistura de hidrogênio e ar, e melhorias no sistema de abastecimento de hidrogênio, que melhora a densidade de potência e reduz o risco de vazamento de hidrogênio.

O novo motor também inclui capacidade de dissipação de calor aprimorada, minimizando ainda mais os riscos de combustão. Ao reforçar os pistões, anéis de pistão e bielas do motor, a dissipação de calor foi aprimorada no cabeçote do motor e no bloco do motor, uma mudança aparentemente pequena que resulta em grande melhoria em termos de confiabilidade e operação. A eficiência térmica alvo deste motor deverá ser superior a 44%, um padrão doméstico líder.

Em busca de um futuro mais ecológico para o hidrogênio

A operação estável e o resultado superior em termos de desempenho do motor a hidrogênio GAC é apenas um exemplo das muitas maneiras pelas quais a GAC MOTOR está avançando em direção à manufatura do futuro.

Os centros de P&D da GAC continuarão a realizar a calibração termodinâmica e o desenvolvimento mecânico do motor a hidrogênio, com o objetivo final de carregar todo o veículo.

A GAC também trabalhará colaborativamente para promover cadeias industriais para os processos de produção de hidrogênio, armazenamento e hidrogenação. Isso significa promover o uso pleno de fontes de energia renováveis, como eólica e hidrelétrica, e melhorar a segurança e a qualidade do armazenamento de hidrogênio.

Maestria nos detalhes

A inovação tecnológica e a maestria chinesa são dois dos principais valores da marca que identificam a GAC MOTOR como empresa.

Trabalhar continuamente na tecnologia de motores, melhorando cada aspecto da tecnologia do motor e da experiência do condutor é o que faz da GAC MOTOR um fabricante de automóveis de ponta.

Com esse novo e empolgante salto em tecnologia de motores, estamos entusiasmados em ver até onde a GAC MOTOR pode ir para melhorar a vida móvel dos clientes em todo o mundo.

Vamos estimular o espírito GO AND CHANGE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1639832/GAC_MOTOR.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR