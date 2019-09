Primeiro sistema de luva usável para osteoartrite da saúde digital começa série de estudos-pilotos e testes médicos de pré-lançamento

"Esse dispositivo atraiu nossa atenção porque ele permite a aplicação em casa na mão afetada de terapias diferentes, com eficácia clínica comprovada por evidências, durante o descanso ou à noite".

Ele declarou ainda:

"O tratamento da osteoartrite da mão é complicado e consumidor de recursos, dependendo de terapia física assistida e medicações por via tópica e oral. Estamos interessados nos resultados dos estudos-pilotos porque um dispositivo usável em casa para terapia física multimodal pode tornar mais fácil e barato o tratamento de pacientes com esse problema frequente".

A luva terapêutica tudo em um da Quantic Nanotech integra tecnologias revolucionárias, tais como ligas com memória de forma [shape memory alloys (SMA)] e materiais avançados para instrumentos de terapia de calor seco, vibração, massagem, bem como alongamento e extensão dos dedos, de forma ativa e passiva. Ela também possibilita a administração de medicação por via tópica, tais como drogas anti-inflamatórias não esteroides (NSAID), linimentos e neuromoduladores.

Os primeiros documentos conclusivos dos estudos clínicos em pacientes com osteoartrite da mão deverão ser divulgados no quarto trimestre de 2019 e primeiro trimestre de 2020.

A luva terapêutica da Quantic (Quantic Glove) é simples e compacta. Ela foi projetada para uso em casa, controlada por smartphones ou pela internet, bem como por controle remoto por profissionais de saúde.

O produto foi premiado internacionalmente em várias exibições, como a InPEX Pittsburgh, etc. e, recentemente, também recebeu um novo "Prêmio de Inovação Tecnológica" (Technology Innovator Award) em agosto de 2019, da AI Global Media, Reino Unido, 2019 CV-MAGAZINE.

A QUANTIC NANOTECH está fechando uma rodada A de levantamento de capital, com o objetivo de implementar rapidamente um modelo de licenciamento mundial.

A osteoartrite é uma doença muito comum e uma grande causa de licença para tratamento de saúde mundialmente, com despesas médicas e perdas de receitas de US$ 304 bilhões só nos EUA – o equivalente a cerca de 1% do PIB doméstico dos EUA (Fonte: arthritis.org - 2013).

A QUANTIC NANOTECH vai participar da Exibição de GITEX em DUBAI de 6 a 10 de outubro de 2019, na área FUTURE STARS.

