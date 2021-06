Primeiro trimestre de 2021: Zepp Health fica entre as quatro primeiras em remessas globais de smartwatches para adultos

Apesar das atuais condições desafiadoras do mercado, que afetaram o setor de eletrônicos de consumo em todo o mundo, as vendas da Zepp Health permaneceram fortes. A Zepp Health ficou em primeiro lugar em remessas de smartwatches para adultos no Brasil (40,9%), Rússia (28,9%) e Espanha (23,5%). Também ocupou o segundo lugar na Itália, o terceiro lugar na Polônia e o quarto lugar na Alemanha, Índia, Indonésia e Tailândia em remessas de dispositivos vestíveis para adultos. Além disso, a Zepp Health está em sexto lugar nos mercados do México, EUA, França e Reino Unido.

O aumento nas vendas foi impulsionado por seus dispositivos vestíveis populares de moda e estilo de vida da Amazfit, como a série de smartwatches Amazfit GTR 2 e GTS 2 e a série para esportes ao ar livre que inclui o Amazfit T-Rex.

A marca Amazfit também vem destacando seu perfil com a ampliação de seu portfólio mundial de patrocínios de esportes de aventura ao ar livre. Comemorando o lançamento do Amazfit T-Rex Pro em março de 2021, a marca patrocinou três competições desafiadoras que incorporam o espírito do relógio: Explore Seu Instinto. No início deste ano, ela anunciou uma parceria com a Spartan, a marca líder mundial em esportes de resistência e bem-estar, e a Amazfit atuará em uma seleção de eventos da Spartan em todo o mundo nesta temporada. A Amazfit também patrocinou o Rally ESOK em Eskişehir, na Turquia, e o desafio russo de stand up paddle (SUP) em Zavidovo, uma das cinco principais competições de SUP do mundo.

Sobre a Amazfit

Fundada em setembro de 2015, a Amazfit oferece várias séries de smartwatches e smartbands para uso cotidiano ou para esportes ao ar livre, assim como outros itens inteligentes relacionados a esportes e saúde como fones de ouvido esportivos TWS, esteiras inteligentes, balanças inteligentes de composição corporal e equipamentos esportivos. Com uma linha completa de produtos que oferecem uma excelente experiência ao usuário, a Amazfit maximiza sua capacidade de satisfazer as necessidades de diferentes grupos de consumidores.

Com design e habilidade profissional excepcionais, os smartwatches da Amazfit ganharam muitos prêmios, como o Prêmio Alemão de Design Industrial iF e o Red Dot Design Award.

Atualmente, os produtos da Amazfit estão presentes em mais de 90 países e regiões, incluindo os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. De acordo com um relatório global de rastreamento de mercado de dispositivos vestíveis da IDC, no ano de 2020, as remessas de smartwatches da Amazfit ficaram em primeiro lugar na Espanha e na Indonésia, em segundo lugar no Brasil e na Itália, em terceiro lugar na Rússia, Índia e Tailândia, em quarto lugar na Polônia, em quinto lugar na Alemanha, e o relógio também ficou entre os principais produtos em outros países e regiões.

Sobre a Zepp Health, antes denominada Huami Corporation

A missão da Zepp Health é conectar saúde com tecnologia. Desde sua fundação, em 2013, a empresa desenvolveu uma plataforma de tecnologia exclusiva que inclui chips de IA, sensores biométricos e algoritmos de dados, que impulsionam uma linha abrangente de produtos inteligentes para a saúde para consumidores e serviços analíticos para a indústria. Em 2019, a empresa enviou 36,6 milhões de unidades de smartwatches e smartbands esportivas com sua própria marca Amazfit e produtos desenvolvidos e fabricados para a Xiaomi, englobando 23% das remessas globais da categoria. A empresa está sediada em Hefei, na China, e tem também operações nos EUA, a Zepp USA, com sede em Cupertino, Califórnia. Para mais informações, acesse https://ir.zepp.com/investor/pages/company-profile.

