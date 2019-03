Primeiros mineradores endotérmicos de criptomoedas lançados pela OnMiners

LUXEMBURGO, 11 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A OnMiners S.A ( http://www.onminers.com ) teve recentemente a honra de se tornar a primeira companhia a introduzir uma gama extraordinária de equipamentos de mineração de criptomoedas com tecnologia endotérmica. Com uma equipe de investidores trabalhando para tornar a mineração de criptomoedas simples e rentável, a OnMiners introduziu três equipamentos de mineração altamente eficientes utilizando a tecnologia endotérmica de chip mais recente. Cada um desses produtos oferece as maiores taxas de hash disponíveis no mercado reduzindo o consumo de energia e a geração de calor/ruído.

Os três equipamentos de mineração da OnMiners, denominados On2U, On4U e OnTower, podem minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Dash e Zcash. Os usuários podem começar a minerar suas moedas preferidas imediatamente porque todas as unidades vêm pré-configuradas e precisam apenas ser conectadas. A função mais notável desses equipamentos de mineração é sua natureza endotérmica. Diferente de qualquer outro produto do tipo no mercado, esses mineradores absorvem energia de calor do ambiente ao invés de liberá-la garantindo assim um consumo inigualavelmente baixo de energia para as unidades.

Abaixo estão mencionadas as taxas de hash oferecidas pelos produtos para a mineração de diversas moedas.

On2U: 140 TH/s para Bitcoin, 38 GH/s para Litecoin, 5 GH/s para Ethereum, 230 KH/s para Monero, 1.3 TH/s para Dash e 1.1 MH/s

On4U: 270 TH/s para Bitcoin, 75 GH/s para Litecoin, 9 GH/s para Ethereum, 450 KH/s para Monero, 2.5 TH/s para Dash e 2.1 MH/s

OnTower: 1620 TH/s para Bitcoin, 450 GH/s para Litecoin, 54 GH/s para Ethereum, 2700 KH/s para Monero, 15 TH/s para Dash e 12.6 MH/s

Todos os equipamentos de mineração da OnMiners são fornecidos em todo o mundo, exceto nos países localizados em zonas de guerra. Os produtos são compatíveis com as tomadas universais de 110v-240v e possuem um ano de garantia do fabricante. Para reduzir ruídos, a OnMiners utiliza o sistema silencioso de refrigeração de ar proprietário da empresa.

"Com taxas de energia de hash nunca vistas antes, estamos extremamente confiantes de que nossos equipamentos de mineração terão um impacto transformador no mercado", disse Hisao Saito, CEO da OnMiners.

Para mais informações sobre a OnMiners e seus produtos, acesse https://www.onminers.com/ .

Sobre

A OnMiners é uma empresa fundada por um grupo de investidores que investem na nova geração de Endothermic Multi Algorithm CHIP (CHIP de múltiplos algoritmos com a tecnologia endotérmica). Seu objetivo é fornecer mineradores de criptomoedas que sejam poderosos, mas que apresentem um baixo consumo de energia. Utilizando a tecnologia de chip endotérmico, a OnMiners oferece uma gama abrangente de equipamentos de mineração que são mais fáceis de instalar, liberam menos calor em comparação a outros e economizam nas contas de energia dos usuários.

