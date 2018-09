Primer Dia Nacional Hispano de Concientizacion Sobre el Cancer

NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por primera vez el Día Nacional Hispano de Concientización sobre el cáncer, ha sido establecido. Las metas de esta importante campaña son: visibilidad, promoción de prevención y detección temprana, movilización comunitaria sobre este tema, y compartir esperanza. El día seleccionado para concientizar y unificar comunidades es el 15 de septiembre; primer día del mes de la herencia Hispana. Cáncer es el asesino número uno entre Hispanos/Latino a nivel nacional, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC siglas en ingles).

"El Día Nacional Hispano de Concientización sobre el Cáncer, llama a movilizar a comunidades Hispanas Latinas a nivel nacional a que tomen acciones para romper el silencio sobre este terrible asesino." Señalo Guillermo Chacon, fundador de la Red de Salud Hispana, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA, y sobreviviente de Cáncer. "Para mi es personal". La importancia de la detección temprana, acceso a educación, tratamiento, así como el compartir esperanza y coraje, es crítico".



Comunidades de fe, organizaciones comunitarias, medios de comunicación, instituciones académicas, investigadores, proveedores de atención médica, y líderes cívicos, junto a oficiales electos se unirán para tomar acciones contra el cáncer.



"Como comunidad debemos de confrontar el estigma asociado al cáncer; una enfermedad que nos ha quitado muchos miembros de nuestra familia Latina. Nuestras prioridades son acceso a la educación sobre cáncer, detección temprana y tratamiento" señalo Dr. Elena Rios, Presidenta de la Asociación Nacional Medica Hispana.



Este año nuestra meta es establecer este día nacional, motivar a organizaciones, instituciones, así como individuos, a que se unan a este esfuerzo, porque juntos podemos derrotar al cáncer.



Los fundadores de este importante e histórico día de esperanza y acción son: Hispanic Health Network (nacional), Hispanic Federation (nacional), Alianza America (transnacional), Urban Health Plan (New York), Comisión Latina sobre el SIDA (nacional), National Hispanic Medical Association (nacional), Bienestar (Los Angeles), La Clinica del Pueblo (Washington, DC), Consulado General de México en NYC, Latinas contra el Cáncer, National Hispanic Council on Aging (nacional), Center for Latino Adolescent & Family Health at NYU (nacional), Mount Sinai Hospital (NYC), Latinos Salud (Florida), Mixteca (NYC) Cancer Tamer (NYC), Latina SHARE Cancer Support (nacional), Programa Religioso de Liderazgo Latino (NYC) entre otros.



POR NUESTRAS FAMILIAS, DERROTEMOS AL CANCER



Para mayor información de como apoyar esta campaña continua, visite www.hispanicnet.org



