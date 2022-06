Primer Foro de Desarrollo del OPEC Fund:se compromete a movilizar fondos para afrontar los retos mundiales

· El OPEC Fund y la República de Kosovo firmaron un "Acuerdo Marco para Operaciones en el Sector Privado", cuyo objetivo es fortalecer el sector privado en Kosovo, centrándose en las infraestructuras, la conectividad, la energía y el agua. El Director del OPEC Fund, Dr. Abdulhamid Alkhalifa, había visitado Kosovo en junio y había expresado la ambición de profundizar la asociación.

· El Banco Asiático de Desarrollo y el OPEC Fund han lanzado un fondo fiduciario para mejorar la preparación de los proyectos en los países en desarrollo. Como primera contribución, el OPEC Fund destina 3 millones de dólares al fondo, que proporcionará asistencia técnica para mejorar la ejecución de proyectos de inversión mediante una mejor preparación, diseño y adquisición.

· El OPEC Fund y el banco regional de desarrollo de América del Sur, FONPLATA, firmaron un "Acuerdo de Cooperación" para ampliar y profundizar la asociación mediante un mayor cofinanciamiento de proyectos estratégicos en la región de América Latina y el Caribe, donde opera FONPLATA.

· El OPEC Fund se ha asociado con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (UNCDF) y Sustainable Energy for All (SEforALL) para diseñar y poner en marcha un nuevo Centro de Innovación Energética y de Financiación del Clima, que se presentará en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima COP27 que se celebrará en Egipto en noviembre. Diseñado como una plataforma global de política y financiación de extremo a extremo, este centro aprovechará el poder de la innovación financiera para obtener, desbloquear, reducir el riesgo y ampliar las inversiones en el acceso y la transición energética. Reconociendo el papel crucial de la cocina limpia, el OPEC Fund está destinando 100 millones de dólares para apoyar proyectos relevantes en la RDC, Madagascar, Malawi y Ruanda como parte de la iniciativa.

· La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y el OPEC Fund firmaron un Memorando de Entendimiento para facilitar el acceso a soluciones de financiación innovadoras, desbloquear la inversión y apoyar el desarrollo de proyectos para promover la inversión en energías renovables y permitir el acceso a la financiación sostenible en las economías emergentes y en desarrollo.

El Director-General del OPEC Fund Dr. Alkhalifa dijo: "Estos nuevos compromisos y firmas son una declaración de nuestra intención de unir fuerzas ante retos sin precedentes. Una de las conclusiones claras de nuestro evento fue la necesidad de una acción urgente, específica y conjunta en áreas como el cambio climático, el acceso a la energía y el suministro de alimentos. Nos sentimos muy alentados por el éxito y el impulso positivo generado en nuestro Foro, que proporciona la energía necesaria para avanzar con rapidez y contundencia."

El Foro de Desarrollo del OPEC Fund "Impulsar la resiliencia y la equidad" reunió a líderes gubernamentales, ministros de los países miembros del OPEC Fund y de los países asociados, jefes de las instituciones del Grupo de Coordinación Árabe, altos funcionarios de bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales, así como representantes del sector privado. El evento incluyó paneles sobre "Desafíos climáticos frente a necesidades energéticas - Perspectivas de desarrollo", "Innovaciones que permiten un futuro energético inteligente" y "Convertir la ambición pública en acción efectiva", y se cerró con una conversación sobre "Copropiedad Sur-Sur en el progreso del desarrollo".

La fecha del Foro de Desarrollo de OPEC Fund de 2023 se anunciará en breve.

Acerca del OPEC Fund

ElOPEC Fund for International Development (OPEC Fund) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que proporciona financiación de los países miembros a países no miembros exclusivamente. La organización trabaja en cooperación con los países en desarrollo asociados y la comunidad internacional del desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en los países de ingresos bajos y medios de todo el mundo. El OPEC Fund fue creado por los países miembros de la OPEP en 1976 con un propósito claro: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestra labor está centrada en las personas, y se centra en la financiación de proyectos que satisfacen necesidades esenciales, como la alimentación, la energía, las infraestructuras, el empleo (en particular en relación con las MIPYME), el agua potable y el saneamiento, la atención sanitaria y la educación. Hasta la fecha, el OPEC Fund ha comprometido más de 22.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un coste total estimado de 187.000 millones de dólares. El OPEC Fund ha sido calificado por Fitch como AA+/perspectiva estable y por S&P como AA/perspectiva positiva en 2021. Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible es una realidad para todos.

