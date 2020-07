Primer modelo con tracción en las cuatro ruedas de la historia y XSE Nightshade Edition destacan los cambios para el Toyota Avalon 2021

Toyota presentó el Avalon de quinta generación para 2019 y continúa empujando los límites con su sedán insignia. El primer modelo Avalon TRD debutó en 2020 para esos conductores que desean un agarre más agresivo en la carretera y un estilo impactante. Ahora, para 2021, la primera opción de tracción en las cuatro ruedas de Avalon de la historia llega para los conductores que desean más agarre y confianza al conducir en terrenos resbaladizos.

En el Avalon Hybrid, que recientemente representó alrededor de un tercio de las ventas de Avalon, un nuevo paquete de baterías de iones de litio (Li-ion) reemplaza a la batería anterior de níquel-metal hidruro (Ni-MH). Además, un nuevo sistema de Ruido de Proximidad de Vehículos ayuda a alertar a los peatones sobre la presencia del automóvil a bajas velocidades. El Avalon Hybrid logra una notable clasificación de rango proyectada por el fabricante/estimada por la EPA de 44 MPG combinadas.

El Avalon 2021 también se suma a una creciente lista de modelos Toyota que ofrecen una Nightshade Edition, una especie de modelo personalizado en fábrica sin el precio de los modelos personalizados. Ningún otro sedán de la clase Avalon ofrece un abanico tan amplio de opciones.

Las 10 variaciones de Avalon para el 2021 incluyen:

Motor de gasolina V6: modelos XLE, XSE Nightshade, Limited, Touring y TRD

modelos XLE, XSE Nightshade, Limited, Touring y TRD Híbrido: modelos XLE, XSE y Limited

modelos XLE, XSE y Limited Tracción en las cuatro ruedas: modelos XLE y Limited

Desde que el modelo se lanzó hace 26 años, el Toyota Avalon equilibra hábilmente el valor de un mediano premium con genuino lujo. El Avalon actual mezcla una cantidad de novedades de Toyota, como Señales de Giro Dinámicas Auxiliares, y detalles en aluminio y auténtica madera Yamaha en la cabina.

Una conducción atlética otorga al Avalon una apariencia deportiva, pero manteniendo la sensación de lujo. Esta combinación se hace especialmente vívida con la Suspensión Variable Adaptativa (SVA), que es estándar en el modelo Touring.

Hacia una apariencia personalizada

Para el diseño de quinta generación del Avalon, Toyota dirigió su sedán insignia por un camino más emotivo, con líneas firmes y una silueta elegante, similar a la de una cupé, posible gracias a la arquitectura de plataforma TNGA baja. Colores cautivantes resaltan el espíritu natural, aunque sofisticado del diseño.

Para el modelo Avalon TRD, una opción de pintura de dos tonos ofrece un techo negro combinado con los nuevos colores de la carrocería, el Wind Chill Pearl (Viento helado perlado) o Ice Edge (Borde de hielo). El Ice Edge reemplaza al Supersonic Red (Rojo supersónico) que ahora está disponible en otros modelos Avalon. Midnight Black Metallic (Negro medianoche metálico) continúa siendo una tercera opción para el Avalon TRD 2021.

En el resto de la línea Avalon, el nuevo color Blueprint (Cianotipo) sustituye al Parisian Night Pearl (Noche parisina perlada). Los colores que continuarán en 2021 incluyen Opulent Amber (Ámbar opulento), Harbor Gray Metallic (Gris metálico puerto), Celestial Silver Metallic (Plata metálica celestial) y Ruby Flare Pearl (Resplandor de rubí perlado). Los nuevos colores interiores incluyen Cognac with Black (Coñac con negro) en el XSE Hybrid y Touring; en el Limited, el (Black) Negro reemplaza al Beige.

Los conductores de Avalon que busquen un look más extrovertido lo encontrarán en la XSE Nightshade Edition, nueva para 2021, basada en el modelo deportivo 2020 XSE. A la parrilla negra XSE, cubiertas de espejo, alerón trasero y placas con el nombre, la XSE Nightshade Edition 2021 añade ruedas de aleación de 19 pulgadas pintadas en negro, molduras de ventanillas y tiradores de puerta en color negro y una antena con forma de aleta de tiburón de color negro. El Avalon XSE Nightshade está disponible en combinación con los colores de exterior Midnight Black Metallic, Wind Chill Pearl y Celestial Silver Metallic.

La tracción en las cuatro ruedas de Avalon se agarra en condiciones resbaladizas

El Avalon 2021 estrena la primera opción de tracción en las cuatro ruedas en la historia del modelo, y Toyota estima que representará el 20 por ciento de las ventas del Avalon. Disponible como opción independiente en los modelos XLE y Limited, el Control Dinámico de Torque AWD se combina con el motor de cuatro cilindros Dynamic Force de 2.5 litros y trabaja con la transmisión automática Direct-Shift (Cambio Directo) de ocho velocidades. Este tren motriz, con tubos de escape dobles, genera 205 caballos de fuerza.

El Control Dinámico de Torque AWD brinda una tracción efectiva para climas inclementes y terrenos resbaladizos, al tiempo que minimiza el arrastre típico de AWD en el ahorro de combustible. El sistema puede dirigir hasta el 50 por ciento del torque del motor a las ruedas traseras en respuesta a la aceleración desde el arranque o deslizamiento en las ruedas delanteras.

Cuando no se necesita AWD (tracción en las cuatro ruedas), el acoplamiento controlado electromagnéticamente en el eje de tracción trasera puede desconectar el eje propulsor para priorizar la eficiencia de combustible. La AWD está diseñada para reconectar en un instante cuando sea necesario, con una operación transparente para el conductor y para los pasajeros.

La economía de combustible para el Avalon AWD es ejemplar, con la clasificación de rango proyectada por el fabricante/estimada por la EPA de 25 en ciudad / 34 en carretera / 28 MPG combinadas. La afinación de la suspensión, las ruedas y los neumáticos que diferencian los modelos FWD Avalon continúan en las versiones AWD. Objetivamente, la adición de AWD no afecta el espacio para pasajeros, el espacio del maletero, la comodidad de conducción, la tranquilidad de la cabina ni la agilidad del Avalon.

El XLE AWD añade un volante con calefacción revestido en cuero que ya es estándar en Limited. El Avalon AWD es un modelo solo para América del Norte desarrollado en EE. UU. y ensamblado exclusivamente en Toyota Motor Manufacturing, Kentucky.

TRD: Una personalidad atrevida para la carretera

TRD, abreviatura de Toyota Racing Development, consolidó primero su nombre en carreras de camionetas todoterreno y luego acumuló, además, una larga serie de victorias y campeonatos en rallies, IMSA GTO y carreras de carretera GTP, NASCAR y NHRA Funny Car. El modelo Avalon TRD ejemplifica el enfoque holístico de TRD para el desarrollo del rendimiento, que ha aplicado a todo tipo de vehículos de competición durante más de 40 años.

Avalon TRD es tan refinado y cómodo en su comportamiento en la carretera como rápido y ágil. Está equipado exclusivamente con el motor DOHC V-6 de 3.5 litros, de inyección directa de Toyota. La transmisión automática de ocho velocidades cuenta con modalidad deportiva y paletas de cambio. Un sistema de escape dual tipo catback (del catalizador hacia atrás) ajustado por TRD expresa un sonido de ralentí y aceleración más agresivo.

Los ingenieros desarrollaron las características dinámicas del Avalon TRD a través de exhaustivas pruebas. Frenos más fuertes en la carrocería inferior aumentan la rigidez torsional, y exclusivos muelles helicoidales reducen el Avalon TRD en 0.6 pulgadas para un centro de gravedad reducido.

El chasis se ha mejorado todavía más con muelles helicoidales más rígidos y barras estabilizadoras que aumentan la resistencia al balanceo en un 44% en la parte delantera y un 67% en la parte trasera. Exclusivos amortiguadores TRD completan las modificaciones de la suspensión que mejoran el control de la carrocería, la agilidad de maniobrabilidad y la precisión en la dirección.

Las ruedas especiales ligeras de aleación de 19 x 8.5 pulgadas en negro mate caracterizan la minuciosidad de la afinación del chasis TRD, y reducen la masa no suspendida en 18 libras en comparación con las ruedas de 19 pulgadas del modelo Avalon XSE. Eso marca una diferencia en las esquinas. Una novedad para el 2021, el TRD ofrece la opción de neumáticos solo para verano para una mejor maniobrabilidad.

Los frenos delanteros del Avalon TRD son más grandes con rotores de 12.9 pulgadas de diámetro y pinzas de doble pistón, en comparación con los rotores de 12.0 pulgadas y pinzas de pistón único del Avalon XSE. El rendimiento de los frenos está ajustado para que brinden una respuesta más directa.

El exclusivo kit de carrocería aerodinámica TRD, que incluye el divisor delantero, faldas aerodinámicas laterales, alerón de la puerta del maletero y difusor trasero, combina elementos de estilo audaces y, al mismo tiempo, mejora la estabilidad del vehículo a alta velocidad. Los colores exteriores disponibles incluyen el nuevo Ice Edge (exclusivo de TRD), Wind Chill Pearl y Midnight Black Metallic. Las rayas rojas en los elementos de la carrocería aerodinámica completan la transformación del diseño de Avalon TRD.

En el interior, el Avalon TRD cuenta con asientos delanteros con calefacción con ribetes negros de Sport SofTex, inserciones Ultrasuede y detalles en rojo. Los toques exclusivos incluyen reposacabezas TRD bordados con puntadas rojas, volante revestido en cuero con puntadas rojas, cinturones de seguridad rojos, una palanca de cambio con un logotipo TRD en relieve y exclusivas alfombrillas TDR para el piso y el maletero.

Además del nuevo color exterior Ice Edge, techo negro y la posibilidad de optar por neumáticos de verano, el TRD añade una nueva animación de inicio impactante en la pantalla multi-información para 2021.

Un premio a los ojos que engaña al viento

El Avalon se ve elegante y escurridizo, pero su diseño es también altamente funcional. Por ejemplo, los respiraderos laterales en la parte delantera, el alerón trasero y la sustancial cobertura del panel inferior ayudan a optimizar la eficiencia aerodinámica y dan a Avalon un coeficiente de arrastre de 0.27 que engaña al viento, lo que se traduce en una mayor eficiencia de combustible y un menor ruido del viento. Las luces traseras LED de estilo "aerodinámico", conectadas y tridimensionales, enfatizan el ancho y la "excelente" postura del vehículo.

Las diferencias entre los modelos de Avalon son claras. Una rejilla frontal de color gris oscuro con borde cromado identifica las versiones XLE y Limited. Ambos también cuentan con aros maquinados plateados en los faros delanteros de LED, y cajas de espejo retrovisor de color de la carrocería. Las ruedas de diseño exclusivo varían en diámetro de 17 a 19 pulgadas, además de placas cromadas y caños de escape duales.

El XSE y el Touring muestran un carácter más deportivo con una rejilla de malla en negro piano, ruedas de acabado a máquina y negro brillante, así como cajas negras para los espejos exteriores, aros de faros delanteros, alerón de la tapa del maletero y placa exterior. Para XSE, Touring y TRD, se coloca un difusor inferior específico para el modelo por sobre y entre los escapes cuádruples.

Cabina y cobijo interior

Desde su introducción hace un cuarto de siglo, Avalon se ha especializado en ofrecer una visibilidad exterior excepcional y amplitud interior, y el diseño de nueva generación no sacrifica esas cualidades. Los pilares delgados y el amplio parabrisas crean una sensación abierta y amplia para los pasajeros en la parte delantera y trasera. El amplio espacio de los asientos traseros, un emblema de Avalon desde hace tiempo, queda demostrado con el generoso espacio entre hombros (57.1 pulgadas), espacio para piernas (40.3 pulgadas para el V-6; 40.4 pulgadas para Hybrid/AWD), y espacio para la cabeza (37.5 pulgadas para V-6; 37.1 pulgadas para Hybrid; 37.1 pulgadas para AWD).

La elegancia surge de la colocación sencilla y deliberada de los amenities y controles, junto con materiales auténticos, incluso molduras de madera Yamaha, además de piezas de aluminio para los reposabrazos, consola central y panel de instrumentos. Abundan los materiales suaves al tacto, junto con elementos de acabado cromado en negro piano y satinado. Los pasajeros de los asientos traseros cuentan con respiraderos, calefacción para los asientos y puertos de carga USB.

Las opciones de los detalles de la cabina reflejan la personalidad de cada modelo. El XLE cuenta con molduras de madera de diseño, mientras que Limited tiene detalles en auténtica madera Yamaha. El acabado de aluminio adorna las cabinas del TRD, Touring y XSE. Una combinación lujosa de SofTex y Ultrasuede perforados cubre los asientos en los modelos Touring y XSE y TRD; los asientos tapizados con ribetes de SofTex del XLE tienen costuras verticales artísticas, y Limited añade una perforación especial y puntadas de dos colores, ambas exclusivas de Toyota, además de un diseño acolchado distintivo para sus asientos de cuero de primera calidad.

Alta tecnología, baja curva de aprendizaje

El Avalon integra tecnología avanzada con un lujo elegantemente elaborado. Una delgada consola aloja al sistema Toyota Audio de 9 pulgadas que ofrece audio y navegación, y también integra el sistema de control automático de climatización. El acabado cromado satinado rodea el panel central del tablero que "flota" por encima del panel de instrumentos.

Debajo del panel, los pasajeros tienen fácil acceso al eBin deslizable que contiene un enchufe de 12 voltios y un cargador de dispositivo móvil Qi inalámbrico (Qi disponible en modelos XLE y estándar en todos los demás modelos). Como novedad para el 2021, dos puertos de alimentación USB-C versátiles reemplazan los puertos USB-A en la caja de la consola delantera y trasera. Un suave acolchado recubre ambos lados del túnel inferior de la consola a la altura de la rodilla para mayor comodidad y refuerzo. El volante de tres radios de Avalon cuenta con detalles suaves de acabado cromado satinado y controles multifunción convenientemente ubicados. El volante puede estar revestido en cuero bicolor cuando se equipa en colores interiores de Cognac (Coñac) o Graphite (Grafito).

En la línea de visión del conductor, una pantalla multi-información (MID) de 7 pulgadas muestra información del vehículo, navegación paso a paso y varias configuraciones del vehículo. Incluyen funciones TSS-P y Intelligent Clearance Sonar (Sonar de Separación Inteligente), Blind Spot Monitor with Rear Cross-Traffic Alert (Monitor de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado Trasero) y Head-Up Display (Proyección Elevada de la Información).

Los modelos Avalon Hybrid cuentan con la misma pantalla central de 7 pulgadas, pero a su izquierda hay un indicador de sistema híbrido que muestra el estado de regeneración del vehículo en tiempo real.

La pantalla estándar, color de 10 pulgadas, de Proyección Elevada de la Información (Head-Up, HUD) de los modelos Touring y Limited, la más grande del segmento, proyecta información crítica como la velocidad del vehículo y del motor, las indicaciones paso a paso, configuraciones de audio y el modo de conducción actual en la parte inferior del parabrisas.

Encienda su motor… con un reloj inteligente

Los modelos Avalon XLE, XSE y TRD vienen con un sistema estándar Toyota Audio Plus de ocho bocinas con Connected Navigation App y App Suite que ofrecen nuevas aplicaciones de terceros en el vehículo. La pantalla táctil capacitiva de nueve pulgadas del sistema funciona con movimientos como pellizcos y movimientos rápidos similares a los que se usan en un teléfono inteligente y cuenta con una prueba Todo Acceso de SiriusXM® por 3 meses.

Para 2021, la compatibilidad con Android Auto se suma a Apple CarPlay que ya era estándar en todos los modelos. Toyota Premium Audio con JBL, estándar en Limited y Touring y opcional para otros, cuenta con un sistema de sonido que es sónicamente impresionante y que cuenta con 1,200 vatios y 14 bocinas, la mayor cantidad de bocinas del segmento. Ambos sistemas pueden equiparse con navegación dinámica integrada.

Los Servicios conectados (Connected Services) incluyen: Safety Connect (Conexión Segura) con un período de prueba de 1 año y Service Connect (Conexión de Servicio) con un período de prueba de 10 años y Remote Connect (Conexión a Distancia) con un año de prueba. La versión de prueba de Wi-Fi Connect de Verizon con hasta 2 GB en 3 meses no requiere suscripción.

Avalon también cuenta con la primera integración de Toyota de conectividad de dispositivos habilitados para reloj inteligente o Amazon Alexa, como parte de Toyota Remote Connect. Esta última permite a los conductores bloquear y desbloquear las puertas del automóvil, encender el motor o comprobar el nivel de combustible, todo ello desde la comodidad de un reloj Apple, un reloj inteligente compatible o un dispositivo habilitado con Amazon Alexa. Es controlable por voz y compatible con algunos dispositivos Android o Apple.

Poder premium, eficiencia ejemplar

El motor V-6 DOHC de 3.5 litros de 24 válvulas de Avalon de tracción delantera presenta el sistema de inyección de combustible D-4S de Toyota que combina la inyección directa con inyectores de combustible de puerto suplementarios. Además, el motor utiliza un sistema de válvula variable inteligente integral (Variable Valve Timing-intelligent Wide, VVT-iW) para la admisión y VVT-i para el escape. El sistema VVT-iW puede cambiar el motor al ciclo Atkinson, lo que reduce las pérdidas de bombeo mediante el cierre retardado de las válvulas de admisión. Esto último ayuda a reducir el consumo de combustible.

La salida para el V-6 es de 301 caballos de fuerza a 6,600 rpm y 267 libras/pie de torque máximo a 4,700 rpm. Gracias a la innovadora tecnología de motores de Toyota, los potentes modelos V-6 Avalon devuelven una eficiencia de combustible ejemplar: un rango de clasificación proyectado por el fabricante/estimado por la EPA de 22 en ciudad / 32 en autopista / 26 MPG combinadas para el modelo XLE, y 22/31/25 para todos los demás modelos.

Los modelos XLE, XSE, TRD y Limited tienen una selección de modo de transmisión de tres niveles (ECO, NORMAL, SPORT), mientras que los modelos Touring cuentan con selección de modo de transmisión de cuatro niveles, incluso ECO, NORMAL, SPORT / SPORT+ y CUSTOM.

Con el modo SPORT+ activado, los ocupantes escuchan un concierto de sonidos naturales y emocionantes transmitidos a través de un sistema de escape con bafles modificados estilo deporte, un generador de sonido de admisión (ISG), control de ruido activo (ANC) y mejora del sonido del motor (ESE). Todos se pueden apagar para disfrutar de la serenidad del interior del Avalon.

Esa tranquilidad está asegurada por el uso amplio de aislamiento acústico de la plataforma TNGA-K, que incluye sellados adicionales en los lugares donde los guardabarros delanteros se unen con las puertas delanteras y donde las puertas se funden en los pilares B. Material adicional de absorción de sonido se encuentra en el compartimento del motor, dentro de las alfombrillas, debajo del piso, y en los revestimientos de alojamiento de rueda. La forma de los espejos retrovisores exteriores no solo reduce la resistencia aerodinámica, sino también el ruido del viento.

La nueva opción Avalon AWD se combina con el motor de cuatro cilindros Dynamic Force de 2,5 litros, que emplea una relación de compresión muy alta (13:1) e inyección de combustible D-4S. El motor está repleto de las tecnologías más avanzadas de Toyota, incluso la VVT-i dual con (VVT-iE) (sistema inteligente de válvula de tiempo variable por motor eléctrico) y asientos de válvula revestidos con láser. La salida es de 205 caballos de fuerza a 6,600 rpm y 185 libras/pie de torque máximo a 4,600 rpm.

Ocho velocidades, suavidad en los cambios

Los modelos Avalon V-6 y AWD están equipados con la transmisión automática de ocho velocidades Direct Shift (Cambio Directo) que ofrece una suave y simple experiencia en una combinación notable de rendimiento y refinamiento. Las relaciones de rango medio cercano mejoran el rendimiento para adelantar a otros vehículos, mientras que la amplia gama de bloqueo del convertidor de torque crea una sensación de conducción más directa y contribuye a la eficiencia del combustible. Las paletas de cambio en el volante son estándar en TRD, XSE y Touring. Al bajar las velocidades, la transmisión automáticamente ajusta las revoluciones para que los cambios sean más suaves.

Avalon Hybrid: El Avalon de combustible más eficiente de la historia

Se espera que la clasificación de ahorro de combustible del Avalon Hybrid 2021 proyectada por el fabricante/estimada por la EPA sea la envidia de los automóviles subcompactos: 43 en ciudad / 44 en autopista / 44 MPG combinadas para XLE Hybrid (43/43/43 MPG para otros modelos híbridos). El avanzado Toyota Hybrid System (THS II) combina la salida de una versión especialmente diseñada del motor de cuatro cilindros Dynamic Force de 2.5 litros y un motor eléctrico (MG1). Ese motor y un segundo motor (MG2) cargan la batería híbrida.

El inline 4 súper suave utiliza una relación de compresión aún mayor (14:1) que en los modelos AWD y emplea un sistema de enfriamiento variable, sistema refrigerado de recirculación de los gases del escape y una bomba de aceite variable completa. La salida total del sistema híbrido es de 215 caballos de fuerza. En el Hybrid XSE, la tecnología secuencial Shiftmatic permite al conductor "desplazar" la transmisión variable continua controlada electrónicamente (ECVT). Imita una transmisión automática de seis velocidades de cambio rápido a través de las paletas de cambio o con la palanca de cambios montada en la consola.

La carcasa de la plataforma TNGA-K permite instalar la batería de iones de litio debajo del asiento trasero sin sacrificar la capacidad del maletero en comparación con los modelos Avalon a gasolina.

Los modelos Avalon Hybrid cuentan con los modos de sistema de accionamiento NORMAL, ECO, EV y SPORT. El modo SPORT anima la sensación de rendimiento del Hybrid al permitir una respuesta de aceleración más rápida.

Por último, para quienes buscan una mayor eficiencia de combustible, Avalon Hybrid incluye el sistema inteligente de control automático de deslizamiento (Auto Glide Control, AGC), que esencialmente le da al coche una característica que permite reducir el consumo de combustible. Cuando se activa, AGC limita la pérdida de velocidad del vehículo a través del frenado del motor, actuando más como una velocidad neutral para permitir un desplazamiento por inercia más prolongado. Una luz indicadora AGC se ilumina en la pantalla multi-información para alertar al conductor de la reducción del frenado del motor.

Paseo suave, maniobrabilidad precisa

La suspensión trasera multibrazo del Avalon es clave para sus atributos de rendimiento positivo, como un eje trasero más ancho, un centro de gravedad más bajo y una postura firme. Los modelos XSE y Touring cuentan con suspensión de ajuste deportivo, mientras que el Touring también añade una exclusiva Suspensión Variable Adaptable (AVS), un sistema de amortiguación controlado electrónicamente que normalmente se ve en los modelos de lujo.

AVS ayuda a aumentar la capacidad de control y la agilidad de manejo sin sacrificar uno por el otro. La configuración reduce las fluctuaciones de la postura de Avalon bajo cambios direccionales duros o repentinos, limita los movimientos de la carrocería y, sin embargo, absorbe las ondulaciones de la carretera para brindar un paseo cómodo y tranquilo.

Los niveles de fuerza de amortiguación AVS son continuamente variables a través de un rango de hasta 650 pasos. Los cambios en la fuerza solenoide en cada amortiguador que restringe el fluido del absorbedor y, por lo tanto, la amortiguación, se producen en un tiempo increíble: 20 milisegundos. El conductor puede ajustar la sensación de viaje de Avalon con solo pulsar un botón: el modo NORMAL prioriza la comodidad, mientras que SPORT+ prioriza la conducción con respuesta más rápida sin disminuir la flexibilidad en el viaje. SPORT+ también amplifica el espíritu de conducción del Avalon al acelerar la respuesta del acelerador, aumentar la respuesta en la dirección asistida electrónica (EPS) y mejorar el sonido del motor en la cabina.

Toyota Safety System-P estándar

Todos los modelos Avalon vienen con el paquete Toyota Safety Sense-P (TSS-P) de sistemas de seguridad activa que incluye:

Sistema de Prevención de Impacto con Detección de Peatones

Control de Crucero con Radar Dinámico

Alerta de Salida de Carril con Asistente de Dirección

con Asistente de Dirección Luces Largas Automáticas

También están disponibles Monitores de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado Trasero y Sonda de Despeje Inteligente con Frenado de Tráfico Cruzado Trasero.

Además de la cámara de respaldo estándar, Avalon ofrece la cámara de visión de ojo de pájaro disponible con escaneo perimetral. El sistema utiliza cámaras frontales, laterales y traseras para brindar una vista compuesta como se ve desde arriba.

Todos los modelos Avalon 2021 están equipados con 10 bolsas de aire (airbags) estándar y el sistema de seguridad Star Safety System de Toyota que incluye Control de Estabilidad del Vehículo Mejorado, Control de Tracción, Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado, Asistencia de Frenado, Sistema de Frenado Antibloqueo y Tecnología Smart Stop (de paro de frenado).

Ensamblado con orgullo en Kentucky

La quinta generación de Avalon es un desarrollo colaborativo de las entidades de diseño, ingeniería y fabricación de Toyota con sede en Estados Unidos en Calty Design Research Inc. (Calty) en Ann Arbor, Michigan; Toyota Motor North America Research and Development (TMNA R&D) en Saline, Michigan, y Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. (TMMK) en Georgetown, Kentucky. Esta última ha sido la única planta de fabricación de Avalon durante más de dos décadas. Todos los Avalon vendidos en Estados Unidos y en todo el mundo son ensamblados allí por orgullosos miembros del equipo.

Garantía limitada y ToyotaCare

La garantía básica para vehículos nuevos de 36 meses/36,000 millas de Toyota se aplica a todos los componentes, excepto el desgaste y mantenimiento normal. Las garantías adicionales de 60 meses cubren el tren motriz por 60,000 millas y corrosión sin limitación de millaje. En los modelos Avalon Hybrid, todos los componentes de HV están cubiertos por la garantía del sistema híbrido durante 8 años/100,000 millas. Además, la garantía de la batería híbrida es ahora de 10 años/150,000 millas, lo que ocurra primero. El Avalon trae de fábrica el ToyotaCare, un plan que cubre el mantenimiento normal programado en fábrica y asistencia en carretera las 24 horas durante dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha formado parte del tejido cultural de EE.UU. y América del Norte durante más de 60 años, y está comprometida a promover la movilidad sostenible de próxima generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus. Durante ese tiempo, Toyota ha creado una importantísima cadena de valor, a medida que nuestros equipos han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de nivel internacional de más de 38 millones de automóviles y camionetas en América del Norte, donde tenemos 14 plantas de fabricación, 15 si se incluye nuestra empresa conjunta en Alabama (10 de ellas en EE.UU.), y empleamos directamente a más de 47,000 personas (más de 36,000 en EE. UU.). Nuestros 1,800 concesionarios en América del Norte (casi 1,500 en EE. UU.) vendieron 2.8 millones de automóviles y camionetas (2.4 millones en EE. UU.) en 2019.

A través de la campaña Start Your Impossible (Comience su imposible), Toyota destaca la forma en que se asocia con organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y gubernamentales para abordar los desafíos de movilidad más apremiantes de nuestra sociedad. Creemos que cuando la gente es libre de desplazarse, todo es posible. Para obtener más información sobre Toyota, visite ToyotaNewsroom.com.

Contacto medios:

Zachary Reed

469-292-3499

[email protected]

Para consultas de los clientes, les rogamos llamen al: 800-331-4331

FUENTE Toyota

