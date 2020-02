PrimeXBT étoffe la liste des instruments de négociation et réduit la taille minimale des transactions

VICTORIA, Seychelles, 4 février 2020 /PRNewswire/ -- PrimeXBT, une plate-forme de négociation sur marge s'appuyant sur Bitcoin et offrant un effet de levier jusqu'à 1 000 fois plus grand sur le marché des changes, les indices boursiers, les matières premières et les cryptomonnaies, a annoncé qu'une pléthore de nouveaux instruments de négociation sont désormais disponibles.

Nouvelles paires de devises sur le marché des changes et pour la négociation

Dollar de Nouvelle-Zélande (NZD)

NZD / CAD (dollar canadien)

NZD / CHF (franc suisse)

NZD / JPY (yen)

NZD / SGD

NZD / USD

AUD (dollar australien) / NZD

EUR / NZD

Dollar de Singapour (SGD)

USD / SGD

EUR / SGD

GBP (livre sterling) / SGD

Rouble russe (RUB)

USD / RUB

Livre turque (TRY)

USD / TRY

Nouvelles paires de négociation sur les devises existantes

CAD / CHF

CAD / JPY

CHF / JPY

Nouveaux indices boursiers

Europe 50 (EUR50)

50 France 40 ( FRANCE )

40 ( ) Spain 35 ( SPAIN )

35 ( ) Wall Street 30 (DOWJ)

Les nouveaux instruments de négociation offrent aux traders davantage de possibilités de gagner de l'argent

Les nouveaux instruments offrent aux traders les plus grandes possibilités de gagner de l'argent et de diversifier leurs portefeuilles.

Un porte-parole de PrimeXBT déclare : « Nous avons pour objectif d'offrir aux utilisateurs le plus grand nombre d'instruments de négociation possible. Nous allons continuer à élargir la gamme de produits en 2020 en ajoutant de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités et davantage d'instruments de négociation, faisant ainsi de PrimeXBT une solution exhaustive pour le trader moderne ».

La taille minimale des positions est réduite pour tous les instruments de négociation

Hormis les nouveaux instruments désormais disponibles sur la plate-forme de négociation, PrimeXBT a réduit la taille minimale des positions pour tous les instruments figurant sur la plate-forme.

Cela permet aux traders disposant d'un petit capital de départ d'accéder plus facilement à des marchés auxquels ils n'avaient pas accès auparavant. Avant ce changement, la taille minimale des transactions pour un contrat portant sur le pétrole Brent était de 100 barils. Mais à la suite de cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais ouvrir des positions à partir d'un baril, ce qui fait baisser le critère d'admission de près de 8 000 USD à 80 USD.

S'accompagnant de commissions de négociation compétitives et d'un système de réduction progressive ajouté dernièrement qui peut réduire les frais de négociation à hauteur de 50 %, PrimeXBT rend la négociation simple et accessible, même pour qui ne dispose que d'un petit capital de départ.

À propos de PrimeXBT

PrimeXBT est une entreprise de technologie financière (Fintech) créée en 2018. Elle offre une infrastructure de négociation des cryptomonnaies, marchés des changes, indices et matières premières qui s'accompagne d'un effet de levier pouvant être jusqu'à 1 000 fois plus grand pour les positions longues et courtes, et de liquidités centralisées provenant de plusieurs fournisseurs de liquidités. L'entreprise donne accès à des données du marché en temps réel et à une large gamme d'outils d'analyse de négociation, tout en garantissant la sécurité et la liquidité et en permettant à tous de bénéficier d'un environnement de négociation sûr et efficace.

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://primexbt.com.

Vous pouvez suivre PrimeXBT sur Facebook et Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083201/PrimeXBT_Logo.jpg

SOURCE PrimeXBT