PRIMO TV ESTRENA la serie animada Capitán Tsubasa (2018)

La nueva serie animada relata los sucesos del manga original bajo el mismo nombre de Yoichi Takahashi, que se publicaron en Shueisha's Weekly Shonen Jump del 1981 a 1988. El manga desencadenó un gran boom futbolístico en Japón e inspiró tres series anteriores de animación en la televisión, cuatro películas de animación, videojuegos móviles y consolas, e incluso una obra de teatro. Centrado en un joven prodigio del fútbol llamado Tsubasa Ozora, la nueva serie es de David Production (JOJO'S BIZARRE ADVENTURE), con Toshiyuki Kato (Jojo Bizarre Adventure Diamond es irrompible, nivel E) en la dirección. Cada episodio se caracteriza por movimientos de fútbol dinámicos y con estilo, los personajes se desarrollan a través de las amistades y rivalidades de Tsubasa mientras entrena y compite.

Dice Kensuke Mase, Director de Licencias de Animación de VIZ Media, "Estamos entusiasmados de asociarnos con Primo TV en el estreno estadounidense de CAPTAIN TSUBASA. ¡Este espectáculo divertido y lleno de acción es una adición perfecta a la alineación de Primo, tendrá fanáticos y amantes del fútbol al borde de sus asientos cada semana! "

El acuerdo fue asegurado por Televix Entertainment basado en Beverly Hills.

Captain Tsubasa comenzó el 4 de agosto en Primo TV.

ACERCA DE PRIMO TV



Primo TV es la primera red en inglés dirigida a los televidentes biculturales hispanos de la Generación Z (6-16) y sus familias con una programación inspiradora y educativa. Poseído y operado por Vme Media, Inc., Primo TV ofrece programación culturalmente relevante en inglés, atrayendo a los padres como una manera de mantener a sus hijos culturalmente comprometidos con sus raíces latinas. Primo TV actualmente está disponible a nivel nacional en Comcast Xfinity. Para obtener más información, visite www.primotv.com o síganos en las redes sociales a través de www.facebook.com/primotelevision/ o www.twitter.com/primotelevision.

Acerca de VIZ Media, LLC



Establecida en 1986, VIZ Media es la principal compañía en los campos de publicación, distribución de animación y licencia de entretenimiento global. Junto a su popular revista digital WEEKLY SHONEN JUMP y sus excelentes propiedades como NARUTO, DRAGON BALL, SAILOR MOON y POKÉMON, VIZ Media ofrece una extensa biblioteca de títulos y contenido original en una amplia variedad de libros y videos, a su vez mercancía oficialmente bajo licencia. Es propiedad de tres de las mayores compañías editoriales y de entretenimiento de Japón, Shogakukan Inc., Shueisha Inc. y Shogakukan-Shueisha Productions, Co., Ltd., VIZ Media se dedica a ofrecer los mejores títulos para audiencias de habla inglesa en todo el mundo.

Obtenga más información sobre VIZ Media y sus propiedades en VIZ.com.

