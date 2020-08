Primus reçoit la certification WFK

« Primus a toujours innové et mis l'accent sur une qualité supérieure en matière d'hygiène, a déclaré Christophe Sisternas, vice-président, Marketing international, d'Alliance Laundry Systems. La certification WFK de notre programme Mops atteste de l'engagement de notre société à assurer une propreté et une sécurité accrues des environnements au sein desquels nos machines sont utilisées. »

Les tests de WFK (rapport MB 1880/19 du 16 avril 2020) qui ont été menés plus tôt cette année ont montré que la gamme FX de Primus assurait une réduction des germes de plus de 99,9 %. Les tests ont utilisé une charge de 7,5 kg, du détergent Eltra 40 Extra et le programme Mops à 40°C de la laveuse-essoreuse.

Auparavant, les programmes des machines nécessitaient une programmation personnalisée pour produire de meilleurs résultats de désinfection des Mops. La certification WFK repose sur la vérification et le résultat d'un nettoyage remarquable effectué par le programme défini à l'usine Primus. La durée du programme d'à peine 30 minutes représente un avantage supplémentaire – elle permet aux services de nettoyage de réutiliser plus rapidement les Mops désinfectées. Le programme Mops est offert sur tous les modèles FX de Primus.

Avec une capacité allant de 6,5 à 28 kg, la gamme des modèles FX de Primus répond aux besoins des installations de toute taille. En plus du cycle offert sur tous ces modèles, les gestionnaires peuvent ajouter en option un socle avec filtre à particule intégré (installé en-dessous ou à l'arrière de la machine) pour optimiser le travail et prolonger la durée de vie de la machine sans risque d'obturation du réseau d'évacuation des eaux usées.

« Ces résultats certifiés devraient assurer aux services de nettoyage que nos laveuses-essoreuses Primus procurent un niveau inégalé de lavage afin de garantir la sécurité du personnel, des clients et des résidents, a ajouté Christophe Sisternas. Certes, cet aspect a toujours été important, mais il l'est encore plus durant la pandémie du COVID-19 qui sévit actuellement. »

Pour de plus amples renseignements sur la certification WFK et la gamme FX de Primus, consultez https://protect-us.mimecast.com/s/HlGiClY0rOFo0qLwTyR7J-?domain=primuslaundry.com.

À propos de Primus

Depuis 1911, Primus innove dans le but d'offrir à ses propres clients et à leurs clients des résultats de la plus haute qualité en matière de blanchisserie. Notre objectif est d'assurer un maximum d'efficacité le plus simplement possible, tout en faisant le meilleur usage des ressources. Nous sommes réputés pour offrir des solutions efficaces, respectueuses de l'environnement, conçues pour les opérations de blanchisserie comme les laveries, les installations de soins de santé et les blanchisseries commerciales de tout premier plan.

Primus vous offre des solutions de blanchisserie résistantes et ergonomiques qui vous permettent d'aller de l'avant année après année.

