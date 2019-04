Printful accepteert nu betalingen in EUR

RIGA, Letland, 5 april 2019 /PRNewswire/ -- Printful maakt betalingen in EUR mogelijk. Klanten kunnen nu kiezen om hun bestellingen orders in EUR of in USD te betalen. Dit is vooral voordelig voor handelaren in Europa die in hun winkels al met EUR functioneren, omdat het wisselkosten wegneemt.

Sinds het begin van de beta-periode en zijn lancering drie dagen geleden hebben 1000 klanten ervoor gekozen om EUR op Printful te gebruiken en bestellingen in EUR hebben inmiddels al 70.000 euro bereikt. Bovendien past Printful zijn productprijzen in EUR aan, waardoor zij voordeliger zijn voor de lokale markten.

Naar verwachting zal de omzetprognose voor e-commerce in 2023 in Europa $483.8 miljard bereiken, een stijging van 40% in vergelijking met 2018. Printful zet zich in om zijn eigen groei te kunnen bijhouden en werkt er al aan door het openen van een groter fulfillment center in Letland, dat met Europese e-commerce platformen integreert en werkt aan meertalige mogelijkheden op hun site. Europa is de snelst groeiende regio voor Printful op percentagebasis gezien als gevolg van de Letse vestiging die zij in 2017 hebben geopend.

Printful is een print-on-demand drop shipping bedrijf dat print-producten print en vervoert voor online detailhandelaars. Zij bieden meer dan 160 product-variaties aan en hebben een team van meer dan 500 mensen in Noord-Amerika, Europa en Mexico. Zij hebben sinds 2013, het jaar van hun lancering, 10 miljoen items geprint.

