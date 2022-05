Přípravek TIBSOVO® (tablety ivosidenibu) od společnosti Servier v kombinaci s azacitidinem schválen FDA pro pacienty s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií s mutací IDH1

TIBSOVO je první přípravek zaměřený na metabolismus nádorových buněk, který byl v kombinaci s azacitidinem schválen pro použití u pro pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií s mutací v genu pro enzym IDH1

FDA přípravek schválil na základě výsledků celosvětové studie fáze 3 AGILE, která prokázala statisticky významné zlepšení přežití bez příhod a celkového přežití

BOSTON, 27. května 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Servier, lídr v oblasti onkologie s misí přinášet pacientům lepší budoucnost, dnes oznámila, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) schválil přípravek TIBSOVO® (tablety ivosidenibu) v kombinaci s azacitidinem k léčbě pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML) s mutací v genu pro enzym IDH1 u dospělých ve věku 75 let a starších nebo u pacientů s komorbiditami, které vylučují použití intenzivní indukční chemoterapie. TIBSOVO je první léčbou zaměřenou na nádorový metabolismus schválenou v kombinaci s azacitidinem pro pacienty s nově diagnostikovanou AML s mutací IDH1. Studie AGILE byla jedinou studií fáze 3 určenou speciálně pro nově diagnostikované pacienty s AML s mutací IDH1, kteří nejsou kandidáty pro intenzivní chemoterapii.

Doplňková žádost o schválení nového léku (supplemental New Drug Application, sNDA) pro TIBSOVO byla přezkoumána přednostně v rámci pilotního programu FDA „Okamžité přezkoumání v onkologii" (Real-Time Oncology Review, RTOR), jehož cílem je zajistit, aby byla bezpečná a účinná léčba pacientům k dispozici co nejdříve.1

„Toto schválení vychází z ověřených důkazů pro přípravek TIBSOVO, který je aktuálně schválen pro použití u více typů rakoviny s mutací IDH1," uvedl David K. Lee, výkonný ředitel společnosti Servier Pharmaceuticals. „Jako onkologická špička a průkopník v oblasti cílené inhibice IDH jsme hrdí na to, že můžeme komunitě pacientů s akutní myeloidní leukémií přinést novou terapeutickou možnost, a jsme i nadále odhodláni posouvat hranice inovací v nejen onkologické léčbě."

Rozšířené schválení přípravku TIBSOVO je podpořeno údaji ze studie AGILE, globální studie fáze 3 u pacientů s dosud neléčenou AML s mutací IDH1. Výsledky studie AGILE prokázaly statisticky významné zlepšení přežití bez příhod (event-free survival, EFS) (poměr rizik [hazard ratio, HR] = 0,35 [95% IS 0,17, 0,72], 2stranná p-hodnota = 0,0038)2 a celkového přežití (overall survival, OS) (HR = 0,44 [95% IS 0,27, 0,73]; 2stranná p = 0,0010). Léčba přípravkem TIBSOVO společně s azacitidinem v první linii léčby AML s mutací IDH1 vedla k trojnásobnému zlepšení mediánu OS (24 měsíců) oproti placebu s azacitidinem (7,9 měsíce). Výsledky studie AGILE byly prezentovány na výročním zasedání a výstavě Americké hematologické společnosti (American Society of Hematology, ASH) v roce 2021 a nedávno byly rovněž publikovány v časopise New England Journal of Medicine (NEJM).

„Akutní myeloidní leukemie je rychle progredující, obtížně léčitelné onkologické onemocnění krve se špatnou prognózou," uvedl dr. Eytan M. Stein, ředitel Programu pro vývoj léčiv proti leukemii, Leukemická služba, oddělení medicíny střediska pro výzkum rakoviny Memorial Sloan Kettering Cancer Center. „Kromě příznivého bezpečnostního profilu je TIBSOVO první terapií zaměřenou na metabolismus rakovinných buněk, která v kombinaci s azacitidinem prokázala působivý a významný přínos v přežití bez příhod a celkovém přežití, což podtrhuje její význam jako součásti nového kombinovaného režimu pro pacienty s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií s mutací v genu pro enzym IDH1, kteří nemohou podstoupit intenzivní indukční chemoterapii."

Obtížně léčitelné onkologické onemocnění krve a kostní dřeně známé jako AML je jedním z nejčastějších typů leukemie u dospělých - jen v USA se odhaduje vznik přibližně 20 000 nových případů ročně.3,4 Mutace v genu pro enzym IDH1 se vyskytují přibližně u 6 až 10 % případů AML.5

„Lidé žijící s akutní myeloidní leukémií, zejména ti, kteří jsou nově diagnostikováni a nemají nárok na intenzivní chemoterapii, mají jen málo možností léčby," uvedla dr. Susan Pandya, viceprezidentka pro klinický vývoj a vedoucí globálního oddělení vývoje onkologických léčiv zaměřených na rakovinný metabolismus a imunoonkologie. „Schválení přípravku TIBSOVO v kombinaci s azacitidinem představuje pro pacienty s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií s mutací IDH1 ve Spojených státech významný pokrok. Těšíme na budoucí spolupráci s regulačními orgány po celém světě."

Kombinace přípravku TIBSOVO a azacitidinu prokázala bezpečnostní profil odpovídající dříve zveřejněným údajům. Nejčastějšími nežádoucími účinky (≥ 10 %) u nově diagnostikovaných pacientů s AML, kteří dostávali přípravek TIBSOVO v kombinaci s azacitidinem, byly nevolnost, zvracení, prodloužení QT intervalu na elektrokardiogramu, nespavost, diferenciační syndrom, leukocytóza, hematom, hypertenze, artralgie, dušnost a bolest hlavy. Mezi laboratorními abnormalitami (≥ 10 %) se vyskytovalo snížení počtu leukocytů, snížení počtu trombocytů, snížení množství hemoglobinu, snížení počtu neutrofilů, zvýšení počtu lymfocytů, zvýšení hladiny glukózy, snížení koncentrace fosfátů, zvýšení koncentrace aspartátaminotransferázy, snížení koncentrace hořčíku, zvýšení obsahu alkalické fosfatázy a zvýšení koncentrace draslíku.

Doporučené dávkování přípravku TIBSOVO u nově diagnostikované AML s mutací IDH1 je 500 mg jednou denně perorálním podáním.

V rámci péče o komunity svých pacientů společnost Servier Pharmaceuticals nedávno představila program podpůrných služeb ServierONE Patient Support Services, který nabízí individuální podporu pacientům léčeným přípravkem TIBSOVO nebo jinými produkty Servier a pomáhá jim léčbu snáze zvládnout. Pacienti zahrnutí do programu získají přístup k finanční pomoci, emocionální podpoře a dalším zdrojům. Více informací naleznete na adrese www.servierone.com .

Přípravek TIBSOVOi je v USA schválen také jako monoterapie pro léčbu dospělých s relabovanou nebo refrakterní AML s mutací genu pro enzym IDH1 a pro dospělé s nově diagnostikovanou AML s mutací genu pro enzym IDH1, kteří jsou ve věku ≥ 75 let nebo trpí komorbiditami vylučujícími nasazení intenzivní indukční chemoterapie. V loňském roce získal přípravek TIBSOVO první schválení pro použití u nehematologických malignit pro pacienty s dříve léčeným IDH1 mutovaným cholangiokarcinomem.

O studii AML 3. fáze NCT03173248 „AGILE" 6

Studie AGILE je globální, multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie 3. fáze, jejímž cílem je zhodnotit účinnost a bezpečnost přípravku TIBSOVO v kombinaci s azacitidinem ve srovnání s placebem v kombinaci s azacitidinem u dospělých s dříve neléčenou akutní myeloidní leukemií (AML) s mutací genu pro enzym IDH1, kteří nejsou kandidáty na intenzivní chemoterapii (≥75 let nebo trpí komorbiditami vylučujícími nasazení intenzivní indukční chemoterapie). Primárním cílovým ukazatelem studie je přežití bez příhod (event-free survival, EFS) definované jako doba od randomizace do selhání léčby, relapsu remise nebo úmrtí z jakékoli příčiny, podle toho, co nastane dříve. Selhání léčby je definováno jako nedosažení kompletní remise (complete remission, CR) do 24. týdne studie.

Klíčové sekundární cílové ukazatele zahrnovaly míru CR, definovanou jako podíl účastníků, kteří dosáhli CR; celkové přežití (overall survival, OS), definované jako doba od data randomizace do data úmrtí z jakékoli příčiny; míru CR či kompletní remise s částečným hematologickým zotavením (CRh), definovanou jako podíl účastníků, kteří dosáhli CR nebo CRh; a míra objektivní odpovědi (objective response rate, ORR), definovaná jako míra CR, CR s neúplnou hematologickou obnovou (incomplete CR, CRi) (včetně CR s neúplnou obnovou trombocytů [incomplete platelet CR, CRp]), parciální remise (PR) a morfologického stavu bez leukémie (morphologic leukemia-free state, MLFS).

O akutní myeloidní leukemii

Akutní myeloidní leukemie (AML), onkologické onemocnění krve a kostní dřeně charakterizované rychlou progresí, je s každoročním počtem přibližně 20 000 nových případů v USA a 43 000 případů v Evropě nejčastější akutní leukemií postihující dospělé.2,3 Výskyt AML se výrazně zvyšuje s věkem a medián věku diagnózy je 68 let.2 Pětileté přežití činí přibližně 29,5 %.2 U 6 až 10 % pacientů s AML blokuje mutovaný enzym IDH1 normální diferenciaci krevních kmenových buněk, což přispívá ke genezi akutní leukemie.5

O společnosti Servier Pharmaceuticals

Servier Pharmaceuticals LLC je výrobce léčiv v komerční fázi s vášní pro inovace a zlepšování života pacientů, jejich rodin a pečovatelů. Jako soukromá společnost má Servier jedinečný prostor věnovat veškerý svůj čas a energii pacientům, kteří potřebují léčebné přípravky, péči a inovace v oblastech neuspokojených léčebných potřeb.

Společnost Servier je z pozice jedničky v onkologii odhodlána hledat řešení na výzvy dneška. Její portfolio onkologických léčiv zahrnuje inovativní léky, které mají přinést život zachraňující léčbu většímu počtu pacientů z celého spektra onkologických onemocnění a typů nádorů. Společnost také výrazně zrychlila investice do těžko léčitelných nádorových onemocnění, přičemž více než 50 % výzkumu a vývoje je věnováno dosažení významného pokroku v oblastech s vysokou mírou neuspokojených léčebných potřeb, které mohou našim pacientům přinést skutečnou změnu.

Přesvědčením společnosti Servier je, že základem inovací je spolupráce. Aktivně proto vytváří svazky, akvizice, licenční dohody a partnerství, které přinášejí nová řešení a urychlují přístup k léčbě.

Díky svým obchodním zkušenostem, globálnímu dosahu, vědeckým znalostem a závazku ke klinické excelenci je společnost Servier Pharmaceuticals připravena přinést pacientům naději na lepší budoucnost.

O skupině Servier

Servier je globální farmaceutická skupina spravovaná nadací. Se silným mezinárodním zastoupením ve 150 zemích a celkovými příjmy ve výši 4,7 miliardy eur v roce 2021 zaměstnává Servier 21 800 lidí po celém světě. Servier je nezávislou skupinou, která každoročně investuje více než 20 % svých příjmů ze značkové výroby do výzkumu a vývoje. V zájmu urychlení terapeutických inovací ve prospěch pacientů se skupina zavázala k otevřeným inovacím a spolupráci s akademickými partnery, farmaceutickými skupinami a biotechnologickými společnostmi. Do centra svých aktivit staví také hlas pacienta.

Skupina Servier, která je jedničkou v kardiologii, se plánuje stát také uznávaným a inovativním hráčem v oblasti onkologie. Základem jejího růstu je dlouhodobé zaměření na kardiovaskulární a metabolická onemocnění, onkologii, neurověd a imunozánětlivých onemocnění. S cílem podpořit přístup ke zdravotní péči pro všechny nabízí skupina Servier také řadu kvalitních generických léčiv pokrývajících většinu patologií.

O přípravku TIBSOVO (ivosidenib tablety)

INDIKACE

TIBSOVO je inhibitor isocitrát dehydrogenázy-1 (IDH1) indikovaný u pacientů s vnímavou mutací genu pro enzym IDH1 zjištěnou testem schváleným FDA s následujícími patologiemi:

Nově diagnostikovaná akutní myeloidní leukemie (AML)

V kombinaci s azacitidinem nebo jako monoterapie k léčbě nově diagnostikované AML u dospělých ve věku 75 let a starších nebo u osob trpících komorbiditami, které vylučují použití intenzivní indukční chemoterapie.

Relabovaná nebo refrakterní AML

K léčbě dospělých pacientů s relabovanou nebo refrakterní AML.

Lokálně pokročilý nebo metastázující cholangiokarcinom

Pro léčbu dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím cholangiokarcinomem, kteří již byli léčeni.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ: DIFERENCIAČNÍ SYNDROM PŘI AML

U pacientů léčených přípravkem TIBSOVO byly zaznamenány příznaky diferenciačního syndromu, který může být smrtelný. Příznaky mohou zahrnovat horečku, dušnost, hypoxii, plicní infiltráty, pleurální nebo perikardiální výpotky, rychlý přírůstek hmotnosti nebo periferní otoky, hypotenzi a jaterní, renální nebo multiorgánovou dysfunkci. Při podezření na diferenciační syndrom zahajte léčbu kortikosteroidy a hemodynamické monitorování až do vymizení příznaků.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Diferenciační syndrom při AML: V kombinované studii AG120-C-009 se diferenciační syndrom vyskytl u 15 % (11/71) pacientů s nově diagnostikovanou AML léčených přípravkem TIBSOVO v kombinaci s azacitidinem. Diferenciační syndrom je spojen s rychlou proliferací a diferenciací myeloidních buněk a může být život ohrožující až smrtelný. Příznaky diferenciačního syndromu u pacientů léčených přípravkem TIBSOVO zahrnovaly neinfekční leukocytózu, periferní edém, pyrexii, dyspnoe, pleurální výpotek, hypotenzi, hypoxii, plicní edém, pneumonitidu, perikardiální výpotek, vyrážku, přetížení oběhu tekutinami, syndrom nádorové lýzy a zvýšení hladiny kreatininu. Z 11 pacientů s nově diagnostikovanou AML, u nichž se při léčbě přípravkem TIBSOVO v kombinaci s azacitidinem vyskytl diferenciační syndrom, se 8 (73 %) zotavilo. Diferenciační syndrom se objevil během prvního měsíce léčby, v některých případech již 3 dny po zahájení léčby.

V klinické studii monoterapie AG120-C-001se diferenciační syndrom vyskytl u 25 % (7/28) pacientů s nově diagnostikovanou AML a u 19 % (34/179) pacientů s relabovanou nebo refrakterní AML léčených přípravkem TIBSOVO. Ze 7 pacientů s nově diagnostikovanou AML, u kterých se diferenciační syndrom vyskytl, se 6 (86 %) pacientů zotavilo. Z 34 pacientů s relabovanou nebo refrakterní AML, u nichž se diferenciační syndrom vyskytl , se po léčbě nebo po přerušení podávání přípravku TIBSOVO zotavilo 27 (79 %) pacientů. Diferenciační syndrom se vyskytl již 1 den a až 3 měsíce po zahájení léčby přípravkem TIBSOVO a byl pozorován se současným vznikem leukocytózy i samostatně.

Při podezření na diferenciační syndrom zahajte podávání dexametazonu v dávce 10 mg intravenózně každých 12 hodin (nebo ekvivalentní dávky alternativního perorálního nebo intravenózního kortikosteroidu) a hemodynamický monitoring až do zlepšení. Pokud je pozorována souběžná neinfekční leukocytóza, zahajte léčbu hydroxyureou nebo leukaferézou podle klinické indikace. Po odeznění příznaků kortikosteroidy a hydroxyureu postupně vysadit, kortikosteroidy podávat minimálně 3 dny. Při předčasném ukončení léčby kortikosteroidy a/nebo hydroxyureou se mohou příznaky diferenciačního syndromu opakovat. Pokud závažné příznaky a/nebo symptomy přetrvávají déle než 48 hodin po zahájení podávání kortikosteroidů, přerušte podávání přípravku TIBSOVO, dokud se příznaky a symptomy nezmírní.

Prodloužení intervalu QTc: U pacientů léčených přípravkem TIBSOVO může dojít k prodloužení QT intervalu (QTc) a komorovým arytmiím. Současné užívání přípravku TIBSOVO s léky, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval (např. antiarytmika, fluorochinolony, triazolová antimykotika, antagonisté 5-HT 3 receptorů) a inhibitory CYP3A4 může zvýšit riziko prodloužení QTc intervalu. Provádějte monitorování elektrokardiogramu (EKG) a elektrolytů. U pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QTc intervalu, městnavým srdečním selháním nebo elektrolytovými abnormalitami nebo u těch, kteří užívají léky, o nichž je známo, že prodlužují QTc interval, může být nutné monitorování nutné i častěji.

Pokud se QTc prodlouží na více než 480 ms a méně než 500 ms, přerušte podávání přípravku TIBSOVO. Pokud se QTc prodlouží na více než 500 ms, přerušte podávání přípravku TIBSOVO a snižte dávkování. U pacientů, u kterých dojde k prodloužení intervalu QTc se známkami nebo symptomy život ohrožující arytmie podávání přípravku TIBSOVO zcela ukončete.

Guillainův-Barrého syndrom: U pacientů léčených přípravkem TIBSOVO se může vyvinout Guillainův-Barrého syndrom. Pacienty užívající přípravek TIBSOVO monitorujte na výskyt nových projevů nebo příznaků motorické a/nebo senzorické neuropatie, jako je např. jednostranná nebo oboustranná slabost, změny senzorického vnímání, parestézie nebo dýchací potíže. U pacientů, u kterých byl diagnostikován Guillainův-Barrého syndrom, léčbu přípravkem TIBSOVO ukončete.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U pacientů s AML jsou nejčastějšími nežádoucími reakcemi včetně laboratorních abnormalit (≥ 25 %) snížení počtu leukocytů, průjem, snížení množství hemoglobinu, snížení počtu trombocytů, zvýšení hladiny glukózy, únava, zvýšení koncentrace alkalické fosfatázy, otoky, snížení koncentrace draslíku, nevolnost, zvracení, snížení koncentrace fosfátů, snížená chuť k jídlu, snížená koncentrace sodíku, leukocytóza, snížená koncentrace hořčíku, zvýšená koncentrace aspartátaminotransferázy, artralgie, dušnost, zvýšená koncentrace kyselina močové, bolesti břicha, zvýšená koncentrace kreatininu, zánět sliznic, vyrážka, prodloužený QT interval na elektrokardiogramu, diferenciační syndrom, snížená hladina vápníku, snížený počet neutrofilů a myalgie.

jsou nejčastějšími nežádoucími reakcemi včetně laboratorních abnormalit (≥ 25 %) snížení počtu leukocytů, průjem, snížení množství hemoglobinu, snížení počtu trombocytů, zvýšení hladiny glukózy, únava, zvýšení koncentrace alkalické fosfatázy, otoky, snížení koncentrace draslíku, nevolnost, zvracení, snížení koncentrace fosfátů, snížená chuť k jídlu, snížená koncentrace sodíku, leukocytóza, snížená koncentrace hořčíku, zvýšená koncentrace aspartátaminotransferázy, artralgie, dušnost, zvýšená koncentrace kyselina močové, bolesti břicha, zvýšená koncentrace kreatininu, zánět sliznic, vyrážka, prodloužený QT interval na elektrokardiogramu, diferenciační syndrom, snížená hladina vápníku, snížený počet neutrofilů a myalgie. U pacientů s cholangiokarcinomem jsou nejčastějšími nežádoucími účinky (≥ 15 %) únava, nevolnost, bolest břicha, průjem, kašel, snížená chuť k jídlu, ascites, zvracení, anémie a vyrážka. Nejčastější laboratorní odchylky (≥10 %) u pacientů s cholangiokarcinomem představuje snížené množství hemoglobinu, zvýšená koncentrace aspartátaminotransferázy a zvýšená hladina bilirubinu.

LÉKOVÉ INTERAKCE

Silné nebo středně silné inhibitory CYP3A4: Při podávání silných inhibitorů CYP3A4 snižte dávkování přípravku TIBSOVO. Sledujte pacienty kvůli zvýšenému riziku prodloužení QTc intervalu.

Silné induktory CYP3A4: Vyvarujte se souběžného podávání s přípravkem TIBSOVO.

Citlivé substráty CYP3A4: Vyvarujte se souběžného podávání s přípravkem TIBSOVO.

Látky prodlužující interval QTc: Vyvarujte se souběžného podávání s přípravkem TIBSOVO. Pokud je souběžné podávání nevyhnutelné, sledujte pacienty kvůli zvýšenému riziku prodloužení QTc intervalu.

LAKTACE

Vzhledem k tomu, že se mnoho léčiv vylučuje do lidského mléka a vzhledem k možnosti výskytu nežádoucích účinků u kojených dětí doporučte ženám, aby během léčby přípravkem TIBSOVO a po dobu 1 měsíce po poslední dávce nekojily.

Viz úplné preskripční informace , včetně zdůrazněných varování na obale (boxed warnings) pro pacienty s AML.

