Priscila Rodovalho Cunha é psicóloga e influenciadora digital com vários cases de sucesso

Por ano, Priscila alcança em seus treinamentos aproximadamente 150 mil pessoas. Em 2019, em suas palestras pelo Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal e México, teve a participação de 151 mil pessoas. Em suas redes sociais, como no Instagram, ela possui 55,4 mil seguidores que acompanham o seu trabalho. Além das palestras, no ano passado, a mentora saiu em turnê nacional para o lançamento de seu último livro, Mente Invencível.

Priscila é formada em psicologia e possui especialização em EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), em português: Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares. A mentora é formada também no Integrated Institute ICI, em Executive and Life Coaching e em odontologia, sua primeira graduação, até descobrir sua paixão em aconselhar as pessoas e desenvolver potenciais, quando iniciou o curso de psicologia.

"Há 18 anos trabalho com pessoas, ministrando treinamentos de diversos assuntos, com temas de reconstrução emocional e liderança. A decisão de começar a trabalhar com mentoria e desenvolvimento de pessoas foi resultado de uma demanda. Eu comecei a receber muitos retornos positivos do público, que me procurava para contar que tinham mudado de vida com minhas estratégias e conselhos. Gradualmente, o projeto cresceu e o processo foi inevitável. Hoje me sinto realizada em usar um talento que adquiri com meus anos de estudos, pesquisas e aconselhamentos, para ensinar as pessoas a ter resultados concretos e duradouros", diz a palestrante.

A Academia 3R, fundada por Priscila possui um programa 100% online e ensina na prática exatamente como sair de um ponto de inércia para uma vida de resultados. O curso teve início no primeiro bimestre de 2019 e foi um grande sucesso no lançamento. Além do curso, a Academia possui canais de interação com o público nas redes sociais, com mentorias ao vivo, periodicamente.

