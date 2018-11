Prisma Analytics kündigt Verleihung seines "Global FinTech Start-up of the Year"-Award an

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, November 1, 2018 /PRNewswire/ --

Die Prisma Analytics GmbH kündigt mit Begeisterung ihren FinX-Award "Global FinTech Start-up of the Year" an, so benannt von Fintech Galaxy, der einzigen FinTech-Crowdsourcing-Plattform in der MENA-Region (Nahost und Nordafrika). Die Ankündigung erfolgte gestern, am 31. Oktober 2018, bei der Award-Verleihung in Dubai.