PrismPlus veröffentlicht Puzzle-Spiel „Rooms: The Adventure of Anne & George" für Nintendo Switch (TM) in Europa

TOKIO, 27. September 2018 /PRNewswire/ -- PrismPlus Co., Ltd. mit Sitz in Tokio hat am 27. September 2018 das Puzzle-Spiel „Rooms: The Adventure of Anne & George" für Nintendo Switch (TM) in Europa veröffentlicht.

Link zum Herunterladen von Bildern https://photos.app.goo.gl/XWwWi2VVgNzgqfqTA

Mehrfach mit dem Indie-Award prämierte Fortsetzung von „Rooms"

24 neue Level wurden hinzugefügt sowie eine Geschichte für den 2P-Modus, beides exklusiv für Nintendo Switch, in „Rooms: The Unsolvable Puzzle". Das Originalspiel „Rooms: The Main Building" wurde weltweit für Steam, Nintendo DS und Wii unter Beifall der Kritiker veröffentlicht.

Genießen Sie das Abenteuer mit der Hauptprotagonistin „Anne" sowie dem neuen Protagonisten „George" in den mysteriösen Puzzle-Räumen.

Link zum Herunterladen von Bildern https://photos.app.goo.gl/1tVCyxbCSGKLUFUR7

Was ist „Rooms: The Adventure of Anne & George"?

Es handelt sich dabei um ein einzigartiges Spiel, bei dem die Spieler Anne helfen, aus einer Villa zu fliehen, indem sie die Räume manipulieren, die sich wie ein Schiebepuzzle bewegen. Die Spieler können den Ausgang finden, indem sie die „Räume" bewegen, aus dem das Gebäude besteht, und Gadgets wie Maschinen oder Möbel verwenden.

Link zum Herunterladen von Bildern https://photos.app.goo.gl/TUx3re8tTC1gpwmE6

Nintendo Switch mit exklusivem 2P-Modus

Die Spielserie wurde mit einem 2P-Modus ausgestattet. Die Spieler steuern „Anne" und „George" mittels Joy-Con (L) und (R). Bewegen Sie die „Rooms" und kommunizieren Sie mit dem anderen Spieler, um sicherzustellen, dass nicht beide im selben Raum landen, weil sonst die Bombe, die George in sich trägt, explodiert. Machen Sie den Weg frei, indem Sie den anderen Spieler im Ausstiegsraum treffen und ein für Nintendo Switch (TM) exklusives Ende miterleben.

Link zum Herunterladen von Bildern https://photos.app.goo.gl/3T4UDY9MaFLamitV9

Produktzusammenfassung

Titel: „Rooms: The Adventure of Anne & George"

Plattform: Nintendo Switch (TM)

Genre: Puzzle-Abenteuer

Veröffentlichungsdatum: 27. September 2018/herunterladbar

Preis (inkl. Steuern): EUR 12.99

Modus: 1 und 2 Spieler

Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, (traditionelles und vereinfachtes) Chinesisch

Offizieller Film: https://youtu.be/fXPiSL_C8TI

P.S. Die VR-kompatible Version für PS 4 „Rooms: The Unsolvable Puzzle", die breite Anerkennung gefunden hat, ist ebenfalls erhältlich

Hier klicken, um das Spiel zu kaufen (Europa)

https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00

Preis (inkl. Steuern): EUR 11.99

Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, (traditionelles und vereinfachtes) Chinesisch

VR-Film: https://youtu.be/sIIszM2mwHw

Link zum Herunterladen von Bildern https://photos.app.goo.gl/dGoQhhvqGrnMMMym7

(C) 2018 HandMade Game. Herausgegeben von PrismPlus Co., Ltd.