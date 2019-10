Přítomnost společnosti Arena Pharmaceuticals na Společném evropském týdnu gastroenterologie je výrazem závazku ke komunitě postižených gastrointestinálními chorobami

- Nová rozšířená data z otevřené studie OASIS fáze 2 přípravku etrasimod u ulcerózní kolitidy

- Symposium se snídaní sponzorované společností Arena: Změní perorální terapie prostředí léčby zánětlivého onemocnění střev?

- Navštivte společnost Arena ve výstavní hale na stánku č.78

SAN DIEGO, 19. října 2019 /PRNewswire/ -- Společnost Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) představí na 25. výročním Společném evropském týdnu gastroenterologie (UEG) nová rozšířená data z otevřené studie OASIS fáze 2, která zkoumá kandidáta na lék etrasimod. Jedná se o perorální selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátového (S1P) receptoru nové generace pro pacienty se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou (UC). Společnost Arena také představí data pro přípravek olorinab, periferně působícího, vysoce selektivního antagonistu kanabinoidního receptoru 2 (CB2), který je vyvíjen pro léčbu viscerální bolesti spojené s gastrointestinálními (GI) onemocněními. Týden UEG se bude konat ve dnech 19. - 23. října 2019 v Barceloně ve Španělsku.

Kromě prezentací nových dat společnost Arena sponzoruje satelitní sympozium se snídaní (podrobnosti níže) a vystavuje na stánku č. 78. Zjistěte více o probíhajících a plánovaných klinických studiích společnosti Arena pro zánětlivé onemocnění střev (IBD) a syndrom dráždivého tračníku (IBS).

Podrobnosti o symposiu se snídaní společnosti Arena:

Název: Změní perorální terapie prostředí léčby zánětlivého onemocnění střev (IBD)?

Přednášející: Profesor Stefan Schreiber (předseda), Profesorka Ailsa Hart a Profesor Laurent Peyrin-Biroulet

Den/čas: úterý 22. října v 7:00 CEST

Místo: Fira Gran Via, Hala 8 – místnost A1

Jak: Další informace a registrace zde

Podrobnosti prezentace přípravku Etrasimod:

Název: Dlouhodobá účinnost a bezpečnost přípravku Etrasimod při ulcerózní kolitidě: Výsledky rozšíření otevřené studie Oasis

Den/čas prezentace: pondělí 21. října od 10:30 do 17:00 CEST

Čas prezentace: 12:30 - 13:30 CEST

Přednášející autor: Dr. Séverine Vermeire

Místo: Poster Hall 7

Identifikátor: č. P0403

Podrobnosti prezentace přípravku Olorinab:

Název: Předklinická a klinická účinnost přípravku Olorinab, periferně omezeného, vysoce selektivního úplného antagonisty kanabinoidního receptoru 2 pro zvládání viscerální bolesti u zánětlivého onemocnění tračníku

Den/čas prezentace: úterý 22. října od 10:30 do 12:00 CEST

Přednášející autor: Dr. Peter Higgins

Místo: Hotspot

Abstraktní Identifikace: č. OP212

O přípravku Etrasimod

Etrasimod (APD334) je perorální selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátového (S1P) receptoru nové generace, který objevila společnost Arena a který byl vyvinut tak, aby poskytoval systémovou a lokální modulaci buněk selektivním zaměřením na receptory S1P podtypů 1, 4 a 5. Etrasimod má terapeutický potenciál při imunitních a zánětlivých onemocněních, jako je ulcerózní kolitida, Crohnova choroba a atopická dermatitida. Bylo prokázáno, že receptory S1P se podílejí na modulaci několika biologických reakcí, včetně přenosu lymfocytů z lymfatických uzlin do periferní krve. Izolací subpopulací lymfocytů v lymfatických uzlinách je v cirkulující krvi méně imunitních buněk, které ovlivňují poškození tkáně.

O přípravku Olorinab

Olorinab (APD371) je perorální, periferně působící, vysoce selektivní, úplný antagonista kanabinoidního receptoru 2 (CB2) vyvíjený pro léčbu viscerální bolesti spojené s gastrointestinálními (GI) onemocněními, včetně Crohnovy choroby a syndromu dráždivého tračníku (IBS). Důkazy, že jsou receptory CB 2 exprimovány na více buněčných typech gastrointestinálního traktu a modulují střevní zánět a viscerální přecitlivělost, činí z CB2 atraktivní cíl pro léčbu bolesti břicha u gastrointestinálních poruch (GI).

Etrasimod a olorinab jsou zkoumané sloučeniny, které nejsou schváleny pro žádné použití v žádné zemi.

O společnosti Arena Pharmaceuticals

Společnost Arena Pharmaceuticals je zaměřena na poskytování nových, transformačních léků s optimalizovanou farmakologií a farmakokinetikou pro pacienty na celém světě. Vlastní řetězec společnosti Arena zahrnuje mnoho potenciálně prvotřídních nebo nejlepších aktiv ve své třídě s širokou klinickou užitečností. Etrasimod (APD334), s potenciálním využitím v širokém rozsahu imunitních a zánětlivých stavů, je hodnocen v klinických studiích v pozdějším stádiu u ulcerózní kolitidy (UC) a Crohnovy choroby, stejně jako v programech pro další indikace, jako je atopická dermatitida. Společnost Arena také hodnotí olorinab (APD371) v programu fáze 2 pro gastrointestinální bolest. Arena pokračuje v hodnocení dalších potenciálních léčiv v počátečních stádiích výzkumu a vývoje, včetně přípravku APD418 pro dekompenzované srdeční selhání.

Společnost Arena má další licenční smlouvy a partnerství, včetně partnerství se společností United Therapeutics (ralinepag v programu 3. fáze pro plicní arteriální hypertenzi), Everest Medicines Limited (etrasimod v oblasti Velké Číny a vybraných asijských zemích), Boehringer Ingelheim International GmbH (nezveřejněný cíl – předklinický), Outpost Medicine, LLC (nezveřejněný cíl – předklinický) a Eisai Co., Ltd. a Eisai Inc. (BELVIQ® - prodávaný výrobek).

Výhledová prohlášení

Některá prohlášení v této tiskové zprávě jsou výhledová prohlášení, která zahrnují řadu rizik a nejistot. Tato výhledová prohlášení mohou být doprovázena slovy, jako jsou „bude", „plánováno", „navrženo", „potenciálně", „ve vývoji", „vedeno k", „potenciálně", „vyhodnocováno" nebo slova podobného významu, která se vyznačují tím, že se netýkají striktně historických nebo aktuálních skutečností. Tato výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení o účasti společnosti Arena na Týdnu UEG, včetně jejího sympozia se snídaní, prezentací dat a stánku; příležitosti, vývoj a potenciál přípravků etrasimod a olorinab; úsilí společnosti Arena; a potenciál Arena aktiv, programy, licence a partnerství společnosti Arena. Pro taková prohlášení se společnost Arena odkazuje na ochranu zákona o reformě soudních sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995. Skutečné události nebo výsledky se mohou od očekávání společnosti Arena lišit. Faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od skutečných výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních společnosti Arena, jsou zveřejněny v podání společnosti Arena u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Tato výhledová prohlášení představují mínění společnosti Arena v době vydání tohoto prohlášení. Společnost Arena se zříká jakéhokoli záměru nebo povinnosti aktualizovat tato výhledová prohlášení, která mohou být vyžadována podle platných právních předpisů.

Firemní kontakt:

Kevin R. Lind

Arena Pharmaceuticals, Inc.

Výkonný viceprezident a

finanční ředitel

klind@arenapharm.com

858.210.3636

Kontakt pro média:

Matt Middleman, MD

Vztahy s veřejností pro humanitní vědy

matt.middleman@lifescipublicrelations.com

646.627.8384

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/436843/Arena_Pharmaceuticals_Logo.jpg

Related Links

http://www.arenapharm.com



SOURCE Arena Pharmaceuticals, Inc.