Prítomnosť spoločnosti Arena Pharmaceuticals na Spojenom európskom gastroenterologickom týždni posilňuje záväzok voči komunite zaoberajúcej sa gastrointestinálnymi ochoreniami

- Nové dáta z rozšíreného open-label skúšania fázy 2 OASIS lieku etrasimod použitého pri ulceróznej kolitíde

- Arena sponzorovala raňajkové sympózium s názvom: Zmenia orálne lieky paradigmu liečby zápalových ochorení čriev?

- Navštívte stránku firmy Arena vo výstavnej hale v stánku #78

SAN DIEGO, 18. októbra 2019 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) bude na 25. výročnom Spojenom európskom gastroenterologickom týždni (UEG) prezentovať nové dáta z rozšíreného open-label skúšania fázy 2 OASIS svojho skúšaného lieku etrasimod - perorálneho selektívneho modulátoru receptora pre sfingozín 1 fosfát (S1P) ďalšej generácie u pacientov s miernou až závažnou aktívnou ulceróznou kolititídou (UC). Aréna tiež odprezentuje údaje o olorinabe, periférne pôsobiacom, vysoko selektívnom, úplnom agonistovi kanabinoidného receptora 2 (CB2), ktorý je vo vývoji na liečbu viscerálnej bolesti spojenej s gastrointestinálnymi (GI) chorobami. Týždeň UEG sa koná 19. - 23. októbra 2019 v Barcelone v Španielsku.

Okrem prezentácií dát sponzoruje na podujatí spoločnosť Arena aj satelitné raňajkové sympózium (podrobností nájdete nižšie) a bude tu mať aj vlastný stánok #78. Získajte viac informácií o prebiehajúcich a plánovaných klinických skúšaniach spoločnosti Arena v oblasti zápalových ochorení čreva (IBD) a syndrómu dráždivého čreva (IBS).

Informácie ohľadne raňajkového sympózia, ktoré sponzoruje spoločnosť Arena:

Názov: Zmení perorálna liečba doterajšie prístupy k IBD?

Rečníci: Profesor Stefan Schreiber (Predseda), Profesor Ailsa Hart, & Profesor Laurent Peyrin-Biroulet

Deň/Čas: Utorok, 22. októbra o 7:00 am CEST

Miesto: Fira Gran Via, hala 8 – miestnosť A1

Ako: Viac informácií a registrácia tu

Informácie o prezentácii Etrasimodu:

Názov: Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť etrasimodu pri ulceróznej kolitíde: Výsledky open-label predlženia klinického skúšania Oasis

Deň/Čas: Pondelok, 21. októbra 10:30 AM – 5:00 PM CEST

Čas prezentácie: 12:30 – 13:30 CEST

Prezentujúci autor: MUDr. Séverine Vermeire

Miesto: Posterová hala 7

Identifikácia postera: #P0403

Informácie o prezentácii Olorinabu:

Názov: Predklinická a klinická účinnosť olorinabu, periférne pôsobiaceho, vysoko selektívneho úplného agonistu kanabinoidného receptora 2 pri liečbe viscerálnej bolesti sprevádzajúcej zápalové ochorenia čriev

Deň/Čas: Utorok, 22. októbra 10:30 – 12:00 CEST

Prezentujúci autor: MUDr. Peter Higgins

Miesto: Hotspot

Identifikácia abstraktu: #OP212

O zlúčenine Etrasimod

Etrasimod (APD334) je perorálny, selektívny modulátor receptora pre sfingozín 1 fosfát (S1P) ďalšej generácie, ktorý objavila spoločnosť Arena na systémovú a lokálnu moduláciu buniek selektívnym zacielením na subtypy receptora S1P 1, 4 a 5 podávaný raz denne. Etrasimod má potenciál liečiť imunitné a zápalové ochorenia, ako je ulcerózna kolitída, Crohnova choroba a atopická dermatitída. Ukázalo sa, že receptory SIP sa podieľajú na modulácii niekoľkých biologických reakcií, vrátane prenosu lymfocytov z lymfatických uzlín do periférnej krvi. Izoláciou subpopulácií lymfocytov v lymfatických uzlinách sa do cirkulujúcej krvi dostáva menej imunitných buniek, ktoré môžu poškodzovať tkanivo.

O zlúčenine Olorinab

Olorinab (APD371) je perorálny, periférne pôsobiaci, vysoko selektívny, úplný agonista kanabinoidného receptora 2 (CB 2 ) vo vývoji na liečbu viscerálnej bolesti spojenej s gastrointestinálnymi (GI) chorobami, vrátane Crohnovej choroby a syndrómu dráždivého čreva (IBS). Dôkazy, že CB 2 sú exprimované vo viacerých bunkových typoch gastrointestinálneho traktu a modulujú črevný zápal a viscerálnu precitlivenosť, robia z CB 2 atraktívny cieľ liečby bolesti brucha pri gastrointestinálnych poruchách.

Etrasimod aj olorinab sú skúmané zlúčeniny, ktoré nie sú schválené na použitie v žiadnej krajine.

O spoločnosti Arena Pharmaceuticals

Arena Pharmaceuticals je spoločnosť zameriavajúca sa na poskytovanie nových, transformačných liekov s optimalizovanou farmakológiou a farmakokinetikou pacientom na celom svete. Spoločnosť Arena má vo svojom portfóliu viaceré potenciálne prvé alebo najlepšie objavy vo svojej triede so širokým klinickým využitím. Etrasimod (APD334) s potenciálnym širokým využitím pri imunitných a zápalových ochoreniach je v súčasnosti predmetom posudzovania v neskorších štádiách klinických programov pri ulceróznej kolitíde (UC) a Crohnovej chorobe, ako aj v programoch pre ďalšie indikácie, napr. atopickú dermatitídu. Arena zároveň posudzuje aj olorinab (APD371) v programe fázy 2 pre gastrointestinálnu bolesť. Spoločnosť Arena tiež pokračuje v posudzovaní ďalších skúmaných liekov z predchádzajúcich výskumov, vrátane APD418 pre dekompenzované zlyhanie srdca.

Spoločnosť Arena v minulosti uzavrela ďalšie licenčné zmluvy a partnerstvá s firmami ako United Therapeutics (ralinepag v programe fázy 3 pre pľúcnu arteriálnu hypertenziu), Everest Medicines Limited (etrasimod v Číne a vybraných ázijských krajinách), Boehringer Ingelheim International GmbH (nezverejnený cieľ - predklinické), Outpost Medicine, LLC (nezverejnený cieľ - predklinické) a Eisai Co., Ltd. a Eisai Inc. (BELVIQ® - predávaný produkt).

Výhľadové vyhlásenia

Niektoré vyhlásenia v tejto tlačovej správe sú výhľadové vyhlásenia, ktoré zahŕňajú množstvo rizík a neistôt. Tieto výhľadové vyhlásenia môžu byť sprevádzané slovami, ako sú „bude," „plánovaný," „s cieľom," „potenciál," „vo vývoji," „docieliť," „potenciálne," „hodnotí," alebo výrazmi podobného významu. Je možné ich identifikovať aj na základe skutočnosti, že sa nevzťahujú výlučne na historické alebo aktuálne fakty. Medzi takéto výhľadové vyhlásenia patria, bez obmedzenia, vyhlásenia o účasti Arény na týždni UEG vrátane raňajkových sympózií, prezentácií údajov a stánku; príležitosť, rozvoj a potenciál etrasimodu a olorinabu; reklamy firmy Arena a potenciál aktív, programov, licencií a partnerstiev firmy Arena. V prípade takýchto vyhlásení si spoločnosť Arena vyhradzuje právo na ochranu v zmysle novely Zákona Spojených štátov o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995. Skutočné udalosti alebo výsledky sa môžu podstatne líšiť od očakávaní spoločnosti Arena. Medzi faktory, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od výhľadových vyhlásení, patria tie, ktoré sú zverejnené v dokumentoch spoločnosti Arena predložených Komisii pre cenné papiere a burzu. Tieto výhľadové vyhlásenia predstavujú úsudok firmy Arena v čase publikácie tohto článku. Arena sa zrieka akéhokoľvek úmyslu alebo povinnosti aktualizovať tieto výhľadové vyhlásenia, okrem tých, ktoré môžu byť nutné podľa platných zákonov.

Podnikový kontakt:

Kevin R. Lind

Arena Pharmaceuticals, Inc.

Executive Vice President and

Chief Financial Officer

klind@arenapharm.com

858.210.3636

Kontakt pre médiá:

Matt Middleman, MD

LifeSci Public Relations

matt.middleman@lifescipublicrelations.com

646.627.8384

