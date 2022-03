Pritzker Levine LLP, Robbins Geller Rudman & Dowd LLP, Sharp Law, LLP, Burns Charest LLP y Keller Rohrback L.L.P. anuncian un Acuerdo de Conciliación de Demanda Colectiva con Mylan para compradores de EpiPen®, EpiPen Jr®. y/o sus genéricos autorizados

CIUDAD DE KANSAS, Kan., 18 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Acuerdo de Conciliación de Demanda Colectiva por el autoinyector EpiPen® ("EpiPen") con Mylan por $264 millones

En ref.: LITIGIO DE MARKETING, PRÁCTICAS DE VENTAS Y ANTIMONOPOLIO DE EPIPEN (INYECCIÓN DE EPINEFRINA, USP) MARKETING Caso N.º 2:17-md-02785-DDC-TJJ, MDL 2785 (Distrito de Kansas)

Para inscribirse para recibir compensación, visite www.EpiPenClassAction.com

¿Quién es elegible?

Las personas o entidades que hayan pagado una parte o la totalidad del precio de compra de un EpiPen® o EpiPen Jr® de marca, así como genérico autorizado para consumo y no para reventa. Esto incluye:

Usted

Familiares

Participantes o empleados del plan

Esta demanda afirma que los Demandados violaron ciertas leyes estatales antimonopolio y leyes federales sobre asociaciones ilícitas, con lo cual perjudicaron la competencia y ocasionaron que los miembros de la demanda colectiva paguen en exceso por los productos EpiPen. Los Demandados niegan estas acusaciones.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: El presente NO es un aviso de retiro del mercado, de seguridad u otro similar. Nadie está afirmando que los productos EpiPen sean peligrosos o ineficaces.

Si usted compró o pagó por un EpiPen® o EpiPen Jr® en cualquier momento entre el 24 de agosto de 2011 y el 1 de noviembre de 2020, sus derechos pueden verse afectados por este acuerdo de conciliación de demanda colectiva con Mylan.

Si se encuentra en una de estas categorías, usted es un Miembro de la Demanda Colectiva (a menos que esté excluido por la definición de la demanda colectiva, disponible en el sitio web del acuerdo de conciliación) y puede:

Participar en la distribución de los fondos del acuerdo de conciliación U Objetar. Cualquier objeción al Acuerdo de Conciliación, al Plan de Asignación o a la aplicación de honorarios y gastos debe presentarse ante el Tribunal, enviarse y ser recibida por los abogados de las partes a más tardar el 8 de junio de 2022:

Secretario del Tribunal

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Kansas

500 State Avenue

Kansas City, KS 66101

Rex A. Sharp

SHARP LAW, LLP

4820 West 75th Street

Prairie Village, KS 66208

Adam K. Levin

HOGAN LOVELLS US LLP

555 13th Street, NW

Washington DC, 20004

Si usted es un Miembro de la Demanda Colectiva y no solicitó oportunamente la exclusión antes del 15 de enero de 2021, quedará vinculado por cualquier sentencia que se dicte en la Demanda. Puede comparecer ante el tribunal a través de un abogado por su cuenta y gasto. El Tribunal celebrará una audiencia el 6 de julio de 2022 a las 9:30 a. m., hora del centro, para considerar si aprueba el Acuerdo de Conciliación, los honorarios de los abogados, los gastos y las adjudicaciones por servicios.

Para participar en la distribución del Fondo Neto del Acuerdo de Conciliación, los Miembros de la Demanda Colectiva que todavía no hayan presentado un formulario de Prueba de Reclamación como parte del acuerdo de conciliación en este caso con los Demandados Pfizer en 2021, deben presentarlo a través del sitio web del acuerdo de conicliación o por correo postal. Si se presenta a través del sitio web del acuerdo de conciliación, la Prueba de Reclamación debe recibirse a más tardar el 25 de julio de 2022. Si se envía por correo postal, la Prueba de Reclamación debe tener fecha de franqueo a más tardar el 25 de julio de 2022. A menos que se amplíe el plazo, el no cumplir con presentar su Prueba de Reclamación en forma oportuna lo excluirá de recibir cualquier pago del Acuerdo de Conciliación. Si anteriormente presentó una Prueba de Reclamación en este caso en 2021 como parte del acuerdo de conciliación con Pfizer, no es necesario que presente una segunda Prueba de Reclamación, ya que la presentada aplicará a ambos acuerdos de conciliación.

Para obtener más información sobre cómo participar en este acuerdo de conciliación de demanda colectiva propuesto con Mylan, visite www.EpiPenClassAction.com, llame al 1‐877-221-7632 o escriba a la siguiente dirección:

EpiPen Settlement

c/o A.B. Data, Ltd.

P.O. Box 173113

Milwaukee, WI 53217

18 de marzo de 2022

FUENTE Pritzker Levine LLP, Robbins Geller Rudman & Dowd LLP, Sharp Law, LLP, Burns Charest LLP and Keller Rohrback L.L.P.

