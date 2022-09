Private AI arrive en France et met l'intelligence artificielle au service de l'anonymisation des données personnelles

PARIS, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Private AI, éditeur canadien de solutions d'intelligence artificielle pour automatiser désidentification des données personnelles, arrive en France. Private AI s'appuie sur les dernières technologies de traitement automatique du langage naturel pour rendre la confidentialité et la conformité au RGPD plus rapide et plus fiable. Patricia Thaine, Co-fondatrice et PDG de Private AI déclare « Nous réalisons le mariage impossible entre l'IA et la protection des données personnelles. »

Les solutions de Private AI se distinguent avant tout par leur facilité d'installation, l'ampleur de leur couverture et le niveau de sécurité qu'elles offrent. Patricia Thaine précise « Elles ne nécessitent que trois lignes de code et fonctionnent comme une boîte noire, permettant aux entreprises de tirer le maximum de valeur de leurs données tout en restant conformes à la RGPD et en préservant la confiance des clients. » Leur technologie identifie, supprime et remplace plus de 50 types de données DCP (données à caractère personnel), données de santé et PCI (Payment Card Industry ou données liées à la sécurité de l'industrie des cartes de paiement). Elles le font à partir de données non structurées tel que du texte, du son ou de la vidéo. Elles supportent 42 langues et affichent un taux de réussite de 99,5%.

Les tests effectués par les utilisateurs ont permis de constater que les systèmes de Private AI surpassent de manière significative les technologies des mastodontes du marché comme Amazon et Google. Ils fonctionnent directement dans les flux de travail et l'infrastructure des clients ; évitant ainsi que les données sensibles soient partagées en dehors de leur système.

Patricia Thaine déclare « Nous sommes particulièrement enthousiaste face à l'accélération de la commercialisation de nos solutions et à notre arrivée sur le marché français. 4 ans après l'entrée vigueur du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles, nous proposons une technologie aboutie pour un internet plus sûr. »

À propos de Private AI

Fondée par des experts en confidentialité et en apprentissage automatique de l'Université de Toronto, Private AI a pour mission de créer une couche de confidentialité pour les logiciels et de renforcer ainsi la conformité aux réglementations en vigueur telles que le RGPD. Le traitement des données par l'intelligence artificielle permet de combiner cybersécurité et vie privée pour un internet plus sûr.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1910769/Private_AI_Logo.jpg

Contact :

Jean-Marie Amoros

[email protected]

SOURCE Private AI